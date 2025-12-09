الإمارات تتألق أمام الكويت بثلاثية وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

حقق منتخب الإمارات فوزاً مستحقاً على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي برفقة المنتخب الأردني، فيما ودّعت مصر والكويت البطولة مبكراً.
وانطلقت المباراة بسيطرة إماراتية واضحة تُرجمت إلى هدف أول عبر كايو كانيدو الغساني من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18، منهياً الشوط الأول بتقدم مريح للأبيض.
وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب الكويت ضربة موجعة بعد طرد لاعبه العنزي في الدقيقة 54، لكنه تمكن من تقليص الفارق عبر الهاجري في الدقيقة 60، قبل أن يحسم خورخي خيمينيز اللقاء لصالح الإمارات بهدف ثالث في الدقيقة 65.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي برفقة منتخب الأردن، ويودّع البطولة كل من مصر والكويت بعد خسارتهما في الجولتين الأوليين.