الأردن يقسو على الكويت بثلاثية مثيرة في كأس العرب 2025

بدأت المباراة بسيطرة واضحة للمنتخب الأردني، حيث سنحت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة السادسة عندما مرت كرة عرضية أمام المهاجم يزن النعيمات الذي لم يتمكن من تحويلها في الشباك. وفي الدقيقة 17، افتتح اللاعب الشاب مهند أبو طه التسجيل للأردن بتسديدة صاروخية قوية لم يتمكن حارس الكويت من التصدي لها.