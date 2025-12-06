الأردن يقسو على الكويت بثلاثية مثيرة في كأس العرب 2025

نجح المنتخب الأردني في تحقيق فوز ثمين ومستحق على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، حيث سيطر "النشامى" على أغلب فترات اللقاء، وتمكنوا من ترجمة سيطرتهم إلى أهداف حاسمة.
بداية أردنية صاروخية
بدأت المباراة بسيطرة واضحة للمنتخب الأردني، حيث سنحت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة السادسة عندما مرت كرة عرضية أمام المهاجم يزن النعيمات الذي لم يتمكن من تحويلها في الشباك. وفي الدقيقة 17، افتتح اللاعب الشاب مهند أبو طه التسجيل للأردن بتسديدة صاروخية قوية لم يتمكن حارس الكويت من التصدي لها.
ثنائية أردنية وهدف ملغى
مع بداية الشوط الثاني، واصل الأردن ضغطه، ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى أضاف المدافع سعد الروسان الهدف الثاني في الدقيقة 49 بتسديدة قوية أخرى، ليؤكد تفوق "النشامى". وبعدها بثلاث دقائق، سجل علي علوان هدفاً ثالثاً لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليبقي النتيجة 2-0.
صحوة كويتية متأخرة وهدف شرفي
في الدقائق الأخيرة، نشط المنتخب الكويتي محاولاً تقليص الفارق، ومع غياب الهجوم الكويتي لفترة طويلة، تمكن المهاجم يوسف ناصر من تسجيل هدف مباغت للكويت في الدقيقة 84 بضربة رأس متقنة، ليمنح "الأزرق" بعض الأمل.
شهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً متبادلاً وفرصاً خطيرة، حيث تألق حارس الكويت في الدقيقة 85 بتصدي رائع لتسديدة البديل الفاخوري.
علوان يختتم المباراة من علامة الجزاء
وفي اللحظات الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأردني بعد عرقلة حارس الكويت للمهاجم علي علوان داخل منطقة الجزاء، ونفذ علوان الركلة بنجاح، مسجلاً الهدف الثالث للأردن، ليؤمن الفوز بنتيجة 3-1، ويصل للنقطة السادسة ويضمن التأهل لربع النهائي مع السعودية.