الأردن يتدارك التعادل الإماراتي المثير ويخطف فوزاً ثميناً بنتيجة (2-1)

حقق المنتخب الأردني فوزاً غالياً وصعباً على نظيره الإماراتي بنتيجة (2-1) في مباراة مثيرة ومتقلبة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، ورغم التفوق العددي الذي حصل عليه "النشامى" مبكراً، إلا أن "الأبيض" الإماراتي أظهر شجاعة قتالية لافتة، ليصعب المهمة على الأردن الذي ضمن بهذا الانتصار تأهله إلى الدور ربع النهائي.
طرد مبكر يقلب الموازين
شهدت المباراة نقطة تحول حاسمة في الدقيقة 18 عندما احتسب الحكم العماني ركلة جزاء للأردن وطرد المدافع الإماراتي خالد الظنحاني بعد مسكه المهاجم يزن النعيمات، ونجح علي علوان في تحويل الركلة إلى هدف أول للأردن في الدقيقة 20، ليجد المنتخب الإماراتي نفسه متأخراً بهدف ويلعب بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة.
الضغط الأردني تواصل مستغلاً النقص، وكاد أحمد عرسان يضيف الثاني لولا يقظة الحارس الإماراتي المقبالي في الدقيقة 22. وحصل الأردن على فرصة ثانية لتعزيز التقدم بركلة جزاء أخرى في الدقيقة 38 إثر عرقلة للنعيمات بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، لكن الحارس المقبالي تصدى ببراعة لتصويبة علوان في الدقيقة 39، ليحافظ على آمال منتخب بلاده.
عودة إماراتية وشجاعة الأداء
رغم أن إحصائيات الشوط الأول أظهرت امتلاكاً إماراتياً أعلى للكرة بنسبة 56%، إلا أن الفعالية الهجومية كانت صعبة في ظل التكتل الأردني وانضباطه التكتيكي العالي.
ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل المنتخب الإماراتي بروح قتالية عالية، وتمكن من إدراك التعادل السريع والمفاجئ في الدقيقة 47 عبر تسديدة رائعة من أوليفيرا استقرت على يسار الحارس الأردني يزيد أبوليلى. هذا الهدف أشعل المباراة، ورفع المنتخب الإماراتي إيقاع اللعب رغم النقص العددي، ما أربك الدفاعات الأردنية.
النعيمات يحسمها للأردن
لم تدم فرحة الإماراتيين طويلاً، ففي الدقيقة 63 استغل المنتخب الأردني هجمة مرتدة مثالية قادها تألق نجم المباراة يزن النعيمات، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني والحاسم لـ"النشامى"، ليعيد التقدم لفريقه (2-1).
في الدقائق المتبقية، حاول المنتخب الإماراتي العودة، لكن اللياقة والتنظيم الأردني وقدرة لاعبيه على تنفيذ المهام والضغط من نصف الملعب حالت دون ذلك. على الجانب الأردني، واصل علي علوان محاولاته، لكن تسديدته البعيدة في الدقيقة 70 وصلت ضعيفة إلى الحارس المقبالي في الدقيقة 80. وشهدت الدقيقة 83 إهداراً غريباً للهدف الثالث من يزن النعيمات الذي وجد نفسه أمام المرمى المفتوح لكنه سدد الكرة فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز الأردن 2-1.