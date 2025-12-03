الأردن يتدارك التعادل الإماراتي المثير ويخطف فوزاً ثميناً بنتيجة (2-1)

في الدقائق المتبقية، حاول المنتخب الإماراتي العودة، لكن اللياقة والتنظيم الأردني وقدرة لاعبيه على تنفيذ المهام والضغط من نصف الملعب حالت دون ذلك. على الجانب الأردني، واصل علي علوان محاولاته، لكن تسديدته البعيدة في الدقيقة 70 وصلت ضعيفة إلى الحارس المقبالي في الدقيقة 80. وشهدت الدقيقة 83 إهداراً غريباً للهدف الثالث من يزن النعيمات الذي وجد نفسه أمام المرمى المفتوح لكنه سدد الكرة فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز الأردن 2-1.