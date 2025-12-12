الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بفوز صعب على العراق

شهد الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا مكثفًا من المنتخب العراقي، حيث كثف هجماته بحثًا عن التعادل. تصدى الحارس الأردني المتألق أبو ليلى لعدة محاولات خطرة، أبرزها تسديدة قوية من علي جاسم من مسافة 25 مترًا في الدقيقة 59، وتسديدة أخرى خطرة في الدقيقة 70.