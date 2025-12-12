الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بفوز صعب على العراق

حجز المنتخب الأردني مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، بعد تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما اليوم في الدور ربع النهائي. وبهذا الفوز، ضرب "النشامى" موعدًا مع المنتخب السعودي في المربع الذهبي.
انطلقت المباراة بصافرة الحكم النرويجي إسبن إسكاس وشهدت محاولات مبكرة وخطيرة، أبرزها ركنية للمنتخب الأردني في الدقيقة الأولى انتهت بتسديدة مباشرة رائعة بكعب القدم من المهاجم يزن النعيمات تصدى لها الحارس العراقي باسل.
إصابة وخروج مبكر
تلقى الأردن ضربة موجعة في الدقيقة 14 بخروج نجمه يزن النعيمات متأثرًا بإصابة في الركبة، ليحل محله اللاعب الفاخوري. ورغم سيطرة عراقية نسبية على مجريات اللعب (70% مقابل 30% للأردن في الدقيقة 15)، ظل التعادل السلبي قائمًا وسط حذر دفاعي من الطرفين.
هدف التقدم من علوان
في الدقيقة 38، طالب لاعبو الأردن بركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع العراقي داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة حكم الساحة لتقنية الفيديو (VAR)، احتسبت الركلة. نجح علي علوان في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 40، ليتقدم الأردن 1-0. وشهدت نهاية الشوط الأول رفض الحكم لهدف أردني ثانٍ سجله الفاخوري بداعي التسلل.
صمود أردني وضغط عراقي
شهد الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا مكثفًا من المنتخب العراقي، حيث كثف هجماته بحثًا عن التعادل. تصدى الحارس الأردني المتألق أبو ليلى لعدة محاولات خطرة، أبرزها تسديدة قوية من علي جاسم من مسافة 25 مترًا في الدقيقة 59، وتسديدة أخرى خطرة في الدقيقة 70.
وظل الدفاع الأردني صلبًا ومنظمًا في مواجهة المد العراقي، بينما كاد الأردن أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 85 لولا تصدي الحارس العراقي باسل لتسديدة الفاخوري.
تأهل النشامى
أعلن حكم المباراة نهاية المواجهة بفوز مستحق للأردن بنتيجة 1-0، ليضمن "النشامى" مكانهم في الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب السعودي.