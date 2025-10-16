الأرجنتين تحجز موعد الحلم مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

في نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025، ضمن منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب، بعد تغلبه على كولومبيا بهدف دون رد.
جاء هدف الفوز الوحيد للأرجنتين في الدقيقة 72 عن طريق البديل ماتيو سيلفيتي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي وزميل ليونيل ميسي، الذي سجل بتسديدة رائعة بخارج القدم بعد تمريرة حاسمة من جيانلوكا بريستياني، ليحسم اللقاء المثير.
وشهدت المباراة توترًا وتكافؤًا في شوطها الأول، وكانت الفرصة الأخطر لكولومبيا بتسديدة خوان أريزالا التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 42.
ازدادت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أنقذ الحارس الأرجنتيني سانتينو باربي مرماه ببراعة من تسديدة قوية لجون رينتيريا ورأسية لأريزالا، كما أبعد المدافع توبياس راميريز كرة خطيرة من أمام إميليو أريستيزابال.
بعد الهدف الأرجنتيني، تعرضت كولومبيا لضربة إضافية بطرد جون رينتيريا لحصوله على الإنذار الثاني. حافظت الأرجنتين على تقدمها لتصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2007.