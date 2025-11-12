"الأبيض" يتأهب لأهم مباريات التاريخ أمام العراق بتصفيات المونديال

تصدرت مواجهة الغد المرتقبة بين منتخبي الإمارات والعراق لتصفيات كأس العالم 2026 أجندة المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، حيث أكد المدير الفني لـ "الأبيض"، كوزمين أولاريو، ومعه اللاعب يحيى نادر، على الأهمية القصوى لهذه المباراة، واصفين إياها بـ "الأهم في تاريخ المنتخب".
أولاريو: الألم هو أفضل معلم للاعبين
شدد المدرب الروماني كوزمين أولاريو على أن المنتخب الوطني يواجه منعطفاً تاريخياً، مؤكداً على ضرورة التركيز الكامل في الأداء وعدم الاستسلام للضغوط.
وقال أولاريو: "نحن أمام أهم المباريات في تاريخ المنتخب. نعرف جيداً أهمية هذه المواجهة، وندرك أننا يجب أن نقدم أفضل مستوى ممكن، دون أن نتأثر بضغوط المباراة، وأن نركز فقط على خطتنا".
وأوضح المدرب أنه عمل خلال الأيام الماضية على تجهيز لاعبيه بدنياً وذهنياً، وقال"تمكنا من استرجاع اللاعبين بدنياً وذهنياً، بعد الجهد الكبير. نعلم أننا نواجه منافساً منظماً وقوياً، ولن تكون المباراة سهلة. يجب أن نكون في قمة الجاهزية، وأن نُحسن استغلال أي فرصة تتاح لنا، وأن نظهر بأفضل صورة ممكنة لتحقيق الهدف".
وفي إشارة إلى الخسارة المؤثرة السابقة، كشف أولاريو عن فلسفته في التعامل مع الهزائم: "من الصعب علينا تجاوز خسارة مباراة مؤثرة مثل السابقة، وبالنسبة لي كان الأمر مؤلماً. أقول دائماً للاعبين إن أفضل مُعلّم لنا هو الألم الذي نشعر به بعد الخسارة، حتى نتعلم منه ونحرص ألا نختبر هذا الإحساس مرة أخرى".
واختتم أولاريو تصريحاته بالحديث عن الضغط المصاحب للمناسبات الكبيرة: "غداً يجب أن نقدم أفضل صورة، الضغط أمر طبيعي عندما يكون الحدث كبيراً، ويجب أن نواجهه بثقة لأن من لا يواجه الضغط لا يستطيع أن يقدم أداءً عالياً".
يحيى نادر: سنكون قادرين على إدخال الفرح لقلب الشعب
من جانبه، أكد لاعب المنتخب يحيى نادر أن لاعبي "الأبيض" يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واصفاً مواجهة الغد بأنها "من أهم المباريات في حياتنا كلاعبي منتخب".
وقال نادر: "مواجهة الغد من أهم المباريات في حياتنا كلاعبي منتخب، نعرف أن المواجهة ستكون صعبة، لكننا مستعدون بشكل كبير، وبإذن الله سنكون قادرين على إدخال الفرح لقلب شعب الإمارات بنتيجة الفوز".
وأضاف: "كلنا نشعر بالمسؤولية بعد المباراة الماضية، وكل تركيزنا الآن على المواجهتين القادمتين. كونوا واثقين أن كل لاعب سيقدم أفضل ما لديه داخل الملعب، لأن شعب الإمارات يستحق الفرح."
تُعد المباراة نقطة مفصلية في مشوار المنتخبين نحو التأهل لنهائيات كأس العالم، ويترقب الجمهور الإماراتي بشغف الأداء الذي سيقدمه "الأبيض" لتحقيق الانتصار المنشود.
هذه المرحلة الإقصائية الحاسمة تُقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يحتضن استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة الذهاب غداً الخميس 13 نوفمبر 2025، بينما ينتقل الصراع الحاسم إلى استاد البصرة الدولي في العراق لمباراة الإياب يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.