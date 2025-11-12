"الأبيض" يتأهب لأهم مباريات التاريخ أمام العراق بتصفيات المونديال

وفي إشارة إلى الخسارة المؤثرة السابقة، كشف أولاريو عن فلسفته في التعامل مع الهزائم: "من الصعب علينا تجاوز خسارة مباراة مؤثرة مثل السابقة، وبالنسبة لي كان الأمر مؤلماً. أقول دائماً للاعبين إن أفضل مُعلّم لنا هو الألم الذي نشعر به بعد الخسارة، حتى نتعلم منه ونحرص ألا نختبر هذا الإحساس مرة أخرى".