"الأبيض" الإماراتي يقهر المستحيل ويطير لنصف النهائي في ليلة دراماتيكية أمام الجزائر

شهدت بطولة كأس العرب مواجهة من العيار الثقيل جمعت بين المنتخبين الإماراتي والجزائري، في مباراة ماراثونية حبست الأنفاس طوال 120 دقيقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل "الأبيض" الإماراتي إلى المربع الذهبي.
الشوط الأول: سيطرة جزائرية وأهداف ملغاة
بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب "محاربي الصحراء"، حيث قاد ياسين إبراهيمي عدة محاولات لاختراق الدفاع الإماراتي. وشهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، حيث ألغى الحكم هدفين للمنتخب الجزائري بداعي التسلل في الدقيقتين 14 و 44 (عن طريق عادل بولبينة)، وسط استبسال دفاعي من "الأبيض" الإماراتي. كما اتسم اللعب بالقوة البدنية، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجه كل من فيكتور لكحل (الجزائر) وماركوس بيلوني (الإمارات).
الشوط الثاني: "الأبيض" يعود من بعيد
دخل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بروح مختلفة، وضغط بقوة بحثاً عن التسجيل. وفي الدقيقة 58، أنقذ الحارس الجزائري "شحال" مرماه من هدف محقق ببراعة. ومع استمرار الضغط، نجح اللاعب برونو في تسجيل هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 64 بعد تمريرة حاسمة من زميله كايو، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.
الأشواط الإضافية: صراع البدلاء والأنفاس الأخيرة
لم تتوقف الإثارة في الأشواط الإضافية؛ حيث تبادل الفريقان السيطرة. وبينما مالت الأفضلية في الاستحواذ للمنتخب الإماراتي، اعتمدت الجزائر على المرتدات السريعة التي افتقدت للدقة والتركيز أمام المرمى. وشهدت الدقيقة 90 مطالبة جزائرية بركلة جزاء إثر لمسة يد، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، لتنتهي الدقائق الـ120 بالتعادل الإيجابي.
ركلات الترجيح: تأهل إماراتي بشق الأنفس
وبعد مباراة حماسية جداً امتدت لمائة وعشرين دقيقة، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح الحاسمة لتحديد المتأهل. وفي لقطات حبست الأنفاس، تمكن المنتخب الإماراتي من تسجيل ركلته الأخيرة بنجاح، ليحسم ركلات الترجيح لصالحه، ويقتنص بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العرب بعد إقصاء "محاربي الصحراء" في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.