"الأبيض" الإماراتي يقهر المستحيل ويطير لنصف النهائي في ليلة دراماتيكية أمام الجزائر

بدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب "محاربي الصحراء"، حيث قاد ياسين إبراهيمي عدة محاولات لاختراق الدفاع الإماراتي. وشهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، حيث ألغى الحكم هدفين للمنتخب الجزائري بداعي التسلل في الدقيقتين 14 و 44 (عن طريق عادل بولبينة)، وسط استبسال دفاعي من "الأبيض" الإماراتي. كما اتسم اللعب بالقوة البدنية، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجه كل من فيكتور لكحل (الجزائر) وماركوس بيلوني (الإمارات).