الأبيض الإماراتي يقلب الطاولة على الأحمر العماني ويخطف فوزاً درامياً (2-1)

في مباراة مليئة بالإثارة والندية على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، نجح المنتخب الإماراتي "الأبيض" في تحقيق فوز ثمين ومثير على نظيره العماني "الأحمر" بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم. وقلب "الأبيض" تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز مستحق، بفضل هدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.
الشوط الأول
أنهى المنتخب العماني "الأحمر" الشوط الأول متقدماً على نظيره الإماراتي "الأبيض" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد جاسم بن حمد، تحت صافرة الحكم الدولي الإيراني علي رضا فغاني.
شهدت الدقائق الأولى من المباراة التي امتلأت مدرجاتها بجماهير المنتخبين، هدوءاً نسبياً قبل أن يبدأ الضغط العماني. وأضاع اللاعب الصبحي فرصة ذهبية لعمان في الدقيقة 5:55 بعد اختراق دفاعات الإمارات، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية.
هدف الحارثي يرجح كفة الأحمر
لم يدم الضغط العماني طويلاً حتى أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 11:30، حيث تمكن اللاعب أمجد الحارثي من تسجيل هدف التقدم للأحمر بتسديدة أرضية قوية فشل الحارس الإماراتي خالد عيسى في التصدي لها، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح عُمان.
بعد الهدف، سعى المنتخب الإماراتي لفرض ضغط هجومي، لكنه افتقر للخطورة الحقيقية على مرمى الحارس العماني إبراهيم المخيني. وفي الدقيقة 21:55، تألق المخيني بالتصدي لعرضية خطيرة من فابيو ليما وحوّلها إلى ركنية.
أداء إماراتي باهت وتألق دفاعي عُماني
اعتمد المنتخب الإماراتي على التمرير المتبادل دون فعالية هجومية واضحة، حيث ضاعت فرصة تسديد في الدقيقة 27:20 فوق العارضة. وعلى الجانب الآخر، أخطأ الحارس الإماراتي خالد عيسى في التعامل مع بعض الكرات، فيما كادت تسديدة نيكولاس خيمينيز الخطيرة أن تدرك التعادل للأبيض لولا مرورها بجوار القائم الأيسر لمرمى عُمان.
وقبل نهاية الشوط، أضاع المنتخب العماني فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40:33. ونجح المدرب كيروش في بناء سد دفاعي متين أمام هجمات الإمارات المتكررة، ليحافظ الأحمر على تقدمه بهدف نظيف مع انتهاء الشوط الأول.
اللعب الفني في الشوط الأول
تميز الأداء الفني للمنتخب العماني بترابط الخطوط، والانتشار الجيد، واستغلال الفرص بذكاء. في المقابل، عانى المنتخب الإماراتي من تفكك دفاعي واضح، وغياب السرعة على الأطراف، وفقدان القدرة على اللعب المنظم عند فقدان الكرة، مما سمح للاعبي عُمان بالتحرك بحرية أكبر.
الشوط الثاني
دخل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف سعياً لإدراك التعادل، حيث بدأ الفريق سلسلة من التسديدات التي كادت أن تكون كفيلة بتسجيل هدف التعادل، لكنها اصطدمت بتألق لافت من الحارس العماني إبراهيم المخيني.
وفي مستهل الشوط، تصدى المخيني ببراعة لهجمتين خطيرتين متتاليتين من الأبيض. وشهدت الدقيقة 47 أخطر فرص المباراة للمنتخب الإماراتي، حيث أهدر البديل حارب عبد الله فرصة انفراد صريحة، تصدى لها المخيني ببراعة قبل أن يحتسب الحكم لاحقاً تسللاً على حارب.
في المقابل، لم يتراجع المنتخب العماني، وكاد أن يعمق جراح الأبيض بتسجيل الهدف الثاني، إلا أن محاولته اصطدمت بتصدي الحارس خالد عيسى.
واستمر المخيني في تألقه، حيث عاد في الدقيقة 54 ليتصدى لتسديدة قوية أخرى من اللاعب النشط حارب عبد الله. وعلى الرغم من بروز حارب في هجوم الأبيض ومحاولاته المتكررة لتهديد المرمى، باءت جميع الفرص بالفشل في ظل صمود دفاع عمان المتين، الذي استمر في الظهور بأفضل حلة.
في سياق متصل، شهدت الدقائق التالية حصول اللاعب العماني عصام الصبحي على بطاقة صفراء قبل أن يغادر أرضية الملعب ضمن التبديلات الفنية، في محاولة من المدرب كيروش لضمان استمرار ترابط الخطوط في مواجهة الضغط الإماراتي المتصاعد.
ومع استمرار الدقائق، بقي حارس عمان المخيني والحائط الدفاعي الأحمر صامدين أمام المحاولات المتكررة للأبيض لتعديل النتيجة.
الـ "VAR" يلغي ركلة جزاء إماراتية
شهدت الدقيقة 69 نقطة تحول مثيرة للجدل، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب الإماراتي "الأبيض"، وسط احتجاجات من لاعبي المنتخب العماني.
إلا أن القرار لم يستمر طويلاً؛ إذ عاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللقطة. وبعد تدقيق مطول، قرر فغاني إلغاء ضربة الجزاء، ليحافظ بذلك على تقدم المنتخب العماني بهدف نظيف، وليتجنب الأبيض فرصة إدراك التعادل من نقطة الجزاء.
هذا القرار زاد من وتيرة التوتر والحماس في أرض الملعب، فعقب إلغاء ركلة الجزاء المثيرة، لم يستسلم المنتخب الإماراتي لليأس، وواصل ضغطه الهجومي المكثف، ليُثمر هذا الإصرار عن هدف التعادل الثمين.
هدف التعادل
في الدقيقة 75، نجح الأبيض في إدراك التعادل عندما وصلت تمريرة متقنة إلى ماركوس يلينو، الذي لم يتردد في إسكان الكرة الشباك، مُسجلاً هدف التعادل النظيف ومُغيراً نتيجة المباراة لتصبح (1-1). هذا الهدف أعاد المباراة إلى نقطة البداية، وأشعل ما تبقى من وقتها.
لم يهنأ المنتخب العماني طويلاً بالنتيجة، حيث كاد أن يستعيد تقدمه سريعاً؛ ففي الدقيقة 78:26، أضاع "الأحمر" فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني، إلا أن الحارس الإماراتي خالد عيسى تصدى للكرة بكل قوة وحنكة، ليؤكد حضوره في اللحظات الحاسمة ويحرم عُمان من خطف هدف الفوز.
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، دخلت المواجهة منعطفاً جديداً من الإثارة والندية بين الفريقين.
عقب هدف التعادل المثير، ارتفعت وتيرة المباراة بشكل جنوني، حيث تبادل الفريقان الهجمات السريعة في محاولة لخطف هدف التقدم.
في الدقيقة 81، أطلق اللاعب العماني ناصر الرواحي ضربة قوية من مسافة بعيدة، كادت أن تعيد "الأحمر" للمقدمة، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس خالد عيسى، لتضيع فرصة سانحة لتسجيل الهدف الثاني.
هدف الفوز
ولكن الرد الإماراتي جاء سريعاً ومؤلماً؛ ففي الدقيقة 82، نجح المنتخب الإماراتي في قلب الطاولة وإحراز الهدف الثاني. النجم كايو لوكاس لم يتردد في تسديد ضربة مثيرة وقوية من مسافة بعيدة، لتستقر الكرة في الشباك وتعلن تقدم "الأبيض" بنتيجة (2-1)، في توقيت قاتل ومفاجئ.
بهذا الهدف، اشتعلت الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث بات على المنتخب العماني الآن تدارك الموقف والبحث عن هدف التعادل لتجنب الخسارة أمام منافسه التقليدي.
ومع وصول المباراة إلى اللحظات الأخيرة، أطلق الحكم الدولي علي رضا فغاني صافرة النهاية، معلناً فوز المنتخب الإماراتي "الأبيض" على نظيره العماني "الأحمر" بنتيجة (2-1)، في مباراة درامية حبست الأنفاس حتى صافرة الختام.