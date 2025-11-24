الأبيض الإماراتي يعتمد قائمة لاعبيه في بطولة كأس العرب 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية غداً، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، نحو دولة قطر، حيث تنطلق النسخة الثانية من بطولة كأس العرب FIFA 2025، والتي تستضيفها الدوحة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق دور المجموعات، تشهد العاصمة القطرية في الأيام القليلة القادمة إقامة مباريات الدور التأهيلي، بينما يضع المنتخب الإماراتي اللمسات الأخيرة على استعداداته قبل التوجه إلى الدوحة، حيث أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن قائمة لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة.