الأبيض الإماراتي يبدأ معسكره استعداداً لمواجهة العراق في التصفيات المؤهلة للمونديال

وتضم قائمة الأبيض 26 لاعباً هم : خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، يحيي نادر، عبد الله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيي الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل ومحمد عوض الله.