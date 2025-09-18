الأبيض الإماراتي بين التفاؤل والقلق.. معركة الحلم في ملحق كأس العالم 2026

النجاحات المتراكمة تعكس استراتيجية الاتحاد

في تعليقه على تأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم والمنتخب الأولمبي إلى كأس آسيا، اعتبر عبد الله أن هذه الإنجازات هي ثمرة عمل متواصل ودعم من اتحاد كرة القدم، إضافة إلى نظام المسابقات المحلية الذي يفرز نوعية متميزة من اللاعبين.

وقال: "إنجازات منتخباتنا السنية تُحسب للاتحاد والمدربين واللاعبين. وما يضاعف من فرحتنا هو الأداء المميز للمنتخب الأولمبي، لأنه الأقرب للمنتخب الأول ولديه عناصر يمكن أن يستفيد منها المدرب كوزمين، كما تستفيد منها الأندية في مشاركاتها الخارجية. نبارك للجميع هذه الإنجازات، وبإذن الله سنحتفل معًا بتأهل منتخبنا الأول لكأس العالم في أكتوبر المقبل".

الدوري المحلي يشتعل.. وتقارب المستويات يخدم المنتخب

قدم عبد الله قراءة فنية لمستوى الدوري الإماراتي بعد ثلاث جولات، مشيرًا إلى أن تقارب مستويات الفرق هو السمة الأبرز هذا الموسم. ورشح فرق "شباب الأهلي"، "الشارقة"، "العين"، "الجزيرة"، "الوصل"، "الوحدة"، و"النصر" للمنافسة على اللقب، مؤكدًا أن عودة النصر القوية تزيد من الإثارة في الدوري.

وأشار إلى أن اللاعبين المقيمين والأجانب ساهموا في رفع مستوى المنافسة، مما جعل النتائج متقاربة. واعتبر أن هذا التنافس يخدم مصلحة المنتخب الوطني، حيث اكتسب اللاعبون خبرة قوية من الجولات الماضية ذات المستوى العالي.

غياب العين عن آسيا وتحديات البطولة الخليجية

تطرق عبد الله إلى غياب العين عن البطولة الآسيوية هذا الموسم، واصفًا هذا الغياب بأنه نادر الحدوث لنادٍ بتاريخ العين الذي توج باللقب القاري مرتين. وأعرب عن أمله في أن يعود "الزعيم" بصورة أفضل.

وفي حديثه عن مشاركة العين في بطولة الأندية الخليجية لأول مرة منذ 24 عامًا، قال إن العين هو المرشح الأول للفوز باللقب، خاصة إذا شارك بلاعبيه الأساسيين. واعتبر أن هذه البطولة تمثل تجربة جديدة للاعبين وتزيد من قوة النادي في الاستحقاقات المحلية المتبقية.