الأبيض الإماراتي بين التفاؤل والقلق.. معركة الحلم في ملحق كأس العالم 2026

يتحرك الشارع الرياضي الإماراتي على إيقاع الأمل الممزوج بالترقب، مع اقتراب موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026. في هذا السباق المصيري، يضع "الأبيض" آماله في تكرار إنجاز 1990، متسلحًا بكتيبة جديدة ودعم جماهيري لا يتزعزع.
حول هذا الاستحقاق الكبير، تحدث المحلل والناقد الرياضي عصام عبد الله عن رؤيته الفنية لفرص المنتخب، مستعرضًا العوامل التي قد تقوده إلى تحقيق الحلم، ومسلطًا الضوء على حالة الكرة الإماراتية بشكل عام.
أعرب عصام عبد الله عن تفاؤله بقدرة "الأبيض" على العبور من الملحق، مؤكدًا أن الحظوظ كبيرة في مواجهة منتخبي قطر وعمان ضمن المجموعة الأولى. وقال عبد الله إن دعم الفريق بعناصر جديدة أثبتت كفاءتها في المسابقات المحلية، بالإضافة إلى وجود المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي يمتلك خبرة عميقة في المنطقة، يعزز من فرص المنتخب.
وأضاف: "ما لاحظناه خلال التجمعات الأخيرة للمنتخب هو وجود تجانس واضح بين اللاعبين وظهور هوية جديدة للفريق. مع الدعم القوي الذي يقدمه اتحاد الكرة بقيادة معالي الشيخ حمدان بن مبارك، لا يوجد أي عذر يمنع المنتخب من التأهل".
وأكد أن المرحلة الحاسمة هي مباراتان فقط، مما يجعل فرصة المنتخب كبيرة. وشدد على أن "الأبيض" هو الأفضل في مجموعته، وأن الدعم الجماهيري سيكون له دور محوري في دفع اللاعبين نحو تحقيق الهدف.
في تعليقه على تأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم والمنتخب الأولمبي إلى كأس آسيا، اعتبر عبد الله أن هذه الإنجازات هي ثمرة عمل متواصل ودعم من اتحاد كرة القدم، إضافة إلى نظام المسابقات المحلية الذي يفرز نوعية متميزة من اللاعبين.
وقال: "إنجازات منتخباتنا السنية تُحسب للاتحاد والمدربين واللاعبين. وما يضاعف من فرحتنا هو الأداء المميز للمنتخب الأولمبي، لأنه الأقرب للمنتخب الأول ولديه عناصر يمكن أن يستفيد منها المدرب كوزمين، كما تستفيد منها الأندية في مشاركاتها الخارجية. نبارك للجميع هذه الإنجازات، وبإذن الله سنحتفل معًا بتأهل منتخبنا الأول لكأس العالم في أكتوبر المقبل".
قدم عبد الله قراءة فنية لمستوى الدوري الإماراتي بعد ثلاث جولات، مشيرًا إلى أن تقارب مستويات الفرق هو السمة الأبرز هذا الموسم. ورشح فرق "شباب الأهلي"، "الشارقة"، "العين"، "الجزيرة"، "الوصل"، "الوحدة"، و"النصر" للمنافسة على اللقب، مؤكدًا أن عودة النصر القوية تزيد من الإثارة في الدوري.
وأشار إلى أن اللاعبين المقيمين والأجانب ساهموا في رفع مستوى المنافسة، مما جعل النتائج متقاربة. واعتبر أن هذا التنافس يخدم مصلحة المنتخب الوطني، حيث اكتسب اللاعبون خبرة قوية من الجولات الماضية ذات المستوى العالي.
تطرق عبد الله إلى غياب العين عن البطولة الآسيوية هذا الموسم، واصفًا هذا الغياب بأنه نادر الحدوث لنادٍ بتاريخ العين الذي توج باللقب القاري مرتين. وأعرب عن أمله في أن يعود "الزعيم" بصورة أفضل.
وفي حديثه عن مشاركة العين في بطولة الأندية الخليجية لأول مرة منذ 24 عامًا، قال إن العين هو المرشح الأول للفوز باللقب، خاصة إذا شارك بلاعبيه الأساسيين. واعتبر أن هذه البطولة تمثل تجربة جديدة للاعبين وتزيد من قوة النادي في الاستحقاقات المحلية المتبقية.