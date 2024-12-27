اتحاد كرة القدم الأرجنتيني يفتتح مكتبا جديدا في دبي

"كانت الخطوة الثانية في الهند. كما تعلمون، لدينا في الهند ملايين المشجعين للمنتخب الأرجنتيني، ومشجعي دييجو مارادونا وليونيل ميسي. ولكن في الهند، الأمر لا يقتصر على مارادونا وميسي، فالأرجنتين لديها تاريخ عظيم هناك وستجد أيضًا مشجعين لـ (جابرييل) باتيستوتا و(خوان سيباستيان) فيرون. لذا، فإن الهند سوق مهمة للغاية بالنسبة لنا.