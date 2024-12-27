اتحاد كرة القدم الأرجنتيني يفتتح مكتبا جديدا في دبي
اتخذت الأرجنتين بطلة العالم خطوة أخرى في خططها للتوسع في كرة القدم العالمية من خلال افتتاح مكتبها في الشرق الأوسط في دبي يوم الجمعة.
قال" لياندرو بيترسون"، مدير الشؤون التجارية والتسويق في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إن الشرق الأوسط يحتل مكانة خاصة في قلب الأرجنتين بعد فوز البلاد الشهير بكأس العالم 2022 في قطر.
أنهى المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي انتظاره الذي دام 36 عاما للفوز بكأس العالم بفوز دراماتيكي على فرنسا في نهائي ملحمي في كأس العالم في قطر.
وأضاف بيترسون أن الشرق الأوسط أصبح الآن من أهم الأولويات بالنسبة لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني.
وقال بيترسون لصحيفة الخليج تايمز خلال مقابلة أجريت معه يوم الجمعة : "لقد بدأنا في توسيع العلامة التجارية AFA في عام 2017. لقد عملنا بجد في الصين، التي كانت وجهتنا الأولى. لذا فإن الصين وآسيا سوق مهم للغاية بالنسبة لنا من حيث الإيرادات ونمو العلامة التجارية AFA".
"كانت الخطوة الثانية في الهند. كما تعلمون، لدينا في الهند ملايين المشجعين للمنتخب الأرجنتيني، ومشجعي دييجو مارادونا وليونيل ميسي. ولكن في الهند، الأمر لا يقتصر على مارادونا وميسي، فالأرجنتين لديها تاريخ عظيم هناك وستجد أيضًا مشجعين لـ (جابرييل) باتيستوتا و(خوان سيباستيان) فيرون. لذا، فإن الهند سوق مهمة للغاية بالنسبة لنا.
"والخطوة الثالثة هي الشرق الأوسط. ولهذا السبب نحن في دبي اليوم. بالنسبة لنا، الشرق الأوسط مهم للغاية لأننا فزنا بكأس العالم هنا في قطر. كانت هذه لحظة تاريخية لبلدنا واتحادنا. لذلك، نحن سعداء للغاية بافتتاح مكتبنا الجديد في هذه المنطقة".
وذكرت وسائل إعلام هندية الشهر الماضي أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي سيلعب مباراة ودية دولية في ولاية كيرالا.
لكن بيترسون قال يوم الجمعة إن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لم يوقع بعد على الاتفاق مع حكومة ولاية كيرالا بشأن المباراة العام المقبل.
وقال "ما زلنا في مفاوضات مع حكومة كيرالا، ولدينا علاقة جيدة مع وزير الرياضة في كيرالا. أتمنى أن يتمكن فريقنا من الذهاب إلى كيرالا العام المقبل وخوض (مباراة دولية ودية)".
"سيكون ذلك جيدًا جدًا بالنسبة لنا وكيرالا. أعلم أن جماهيرنا في الهند تنتظر وصول ميسي وفريقنا في عام 2025. لكن الصفقة لم تتم بعد، وما زلنا في محادثات مع حكومة كيرالا".
في الوقت الذي ينتظر فيه مشجعو الأرجنتين في الهند بقلق المباراة الودية الدولية، فإن توسع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الشرق الأوسط من شأنه أن يساعد على نمو اللعبة على المستوى الشعبي في هذه المنطقة.
وقال بيترسون: "تحت جمعيتنا، لدينا العديد من أكاديميات كرة القدم حول العالم في أماكن مثل ميامي وإسبانيا وكولومبيا والهند وستكون التالية في الشرق الأوسط".
"لدينا طريقة خاصة لتدريب لاعبي كرة القدم الشباب، وكما تعلمون، لدينا بعض من أفضل المدربين في العالم مثل ليونيل سكالوني ومارسيلو بييلسا ودييجو سيميوني وخافيير ماسكيرانو الذي يشغل الآن منصب المدير الفني لفريق إنتر ميامي.
"لذا فإن مشروعنا لكرة القدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو مشروع ضخم للغاية. ونتوقع أن يكون لدينا المزيد من الأكاديميات في جميع أنحاء العالم ولدينا مشروع كبير للغاية في الشرق الأوسط للأكاديميات".