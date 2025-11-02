اتحاد الكرة يعتمد خطة جماهيرية شاملة لمباراة الحسم ضد العراق

وضع اتحاد الإمارات لكرة القدم اللمسات النهائية على جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم دخول ومساندة الجمهور الإماراتي لـ "الأبيض" في مباراته المرتقبة والحاسمة ضد شقيقه المنتخب العراقي. تأتي هذه المباراة في إطار ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر على أرضية استاد محمد بن زايد بأبوظبي.