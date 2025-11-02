اتحاد الكرة يعتمد خطة جماهيرية شاملة لمباراة الحسم ضد العراق

وضع اتحاد الإمارات لكرة القدم اللمسات النهائية على جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم دخول ومساندة الجمهور الإماراتي لـ "الأبيض" في مباراته المرتقبة والحاسمة ضد شقيقه المنتخب العراقي. تأتي هذه المباراة في إطار ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر على أرضية استاد محمد بن زايد بأبوظبي.
اجتماع تنسيقي يرسم خارطة الطريق
في خطوة تؤكد الأهمية القصوى للدور الجماهيري، عقد الاتحاد اليوم (2 نوفمبر 2025) اجتماعاً تنسيقياً مكثفاً في مقره بدبي. ترأس الاجتماع فريق العمل المشرف على الجماهير، وبحضور فاعل من ممثلي رابطة مشجعي المنتخب الوطني إلى جانب ممثلي الأندية المحلية.
ركزت المباحثات على استعراض ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم الحضور الجماهيري للمباراة، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للجميع، مع تحقيق أقصى درجات التشجيع المثالي والمؤثر.
استمرار الزخم عبر حملة "حلم وطن"
جدد الاتحاد، ومعه كافة الأطراف المجتمعة، التأكيد على ضرورة مواصلة الدعم اللامحدود للمنتخب، مشدداً على الدور المحوري لـ حملة "حلم وطن" التي أطلقها الاتحاد سابقاً. هذه الحملة حظيت بتفاعل مجتمعي واسع النطاق، وأثبتت قدرتها على حشد الطاقات الإيجابية حول المنتخب.
ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة استمراراً لسلسلة المبادرات الجماهيرية المبتكرة التي تهدف إلى إظهار وحدة الصف، من خلال الاستخدام المكثف والمنظم للأعلام، والشالات، واللوحات التعبيرية، لخلق لوحة بصرية تشجيعية تليق بأهمية الحدث ودعم طموحات "الأبيض" في مشوار التأهل العالمي.