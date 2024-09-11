إيران تتصدر مجموعتها بعد فوزها على الإمارات بهدف نظيف

وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، تقدم غايدي ليمنح إيران التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حيث انتزع الكرة من خالد الظنحاني داخل منطقة جزاء المنافس قبل أن يسدد كرة قوية في القائم القريب لتمر من أمام عيسى.