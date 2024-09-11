إيران تتصدر مجموعتها بعد فوزها على الإمارات بهدف نظيف
لم ينجح منتخب الإمارات في اختراق دفاع إيران الصلب حيث خسر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
وكان مهدي قائدي هو البطل بالنسبة لإيران، حيث سجل هدفه في وقت متأخر من الشوط الأول ليحافظ المنتخب الإيراني على صدارة جدول الترتيب بعد مباراتين.
اختار "باولو بينتو" التشكيلة الأساسية للمنتخب الإماراتي دون تغييرات، بينما أجرى "أمير غالينوي" أربعة تغييرات حيث بدأ صالح حرداني وسعيد عزت اللهي وحسين كناني وعلي رضا جهانبخش في التشكيلة الأساسية لإيران.
كانت الفرص قليلة ومتباعدة في أول 25 دقيقة من المباراة، ولم يتم اختبار خالد عيسى في مرمى الإمارات ولا علي رضا بيرانفاند حارس مرمى إيران.
وتقدمت إيران بهدف بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة عندما سدد مهدي طارمي كرة قوية قابلها مهدي قائدي برأسه في المرمى لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.
وعندما بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، تقدم غايدي ليمنح إيران التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حيث انتزع الكرة من خالد الظنحاني داخل منطقة جزاء المنافس قبل أن يسدد كرة قوية في القائم القريب لتمر من أمام عيسى.
وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، هددت إيران بمضاعفة تقدمها عندما وصلت ركلة ركنية نفذها غايدي إلى جهانبخش الذي سدد برأسه في المرمى ليحتاج عيسى إلى تدخله.
وكادت إيران أن تسجل هدفها الثاني في الدقيقة 68 عندما أرسل صالح حرداني كرة عرضية من اليمين سيطر عليها طارمي برأسه رغم وجود اثنين من مدافعي الإمارات لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.
وبعد مرور 10 دقائق، مرر سردار أزمون الكرة إلى طارمي ليسجل الهدف، لكن لاعب إنتر ميلان - الذي كان وحيدا في مواجهة عيسى - أخطأ في تقدير مسار الكرة.
اعتقدت الإمارات أنها حصلت على فرصة متأخرة لتعديل النتيجة من ركلة جزاء بعد أن أشار الحكم كيم جونج هيوك إلى نقطة الجزاء بسبب لمسة يد من هارداني ولكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، تم إلغاء القرار، وبذلك انتهت آمال الإماراتيين في العودة.
وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقا.
تم تقسيم 18 فريقا إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
أوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
لم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في الحدث العالمي الكبير عام 1990. (مع مدخلات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)