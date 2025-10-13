أولاريو وصالح يؤكدان: المنتخب الإماراتي جاهز لتحدي "ضيق الوقت وتذاكر الجماهير"

قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة والمصيرية أمام المنتخب القطري في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال 2026، أكد الجهاز الفني واللاعبون في المنتخب الإماراتي لكرة القدم على جاهزيتهم التامة لخوض اللقاء بروح "مباراة نهائي"، متجاوزين تحديات ضيق الوقت ومحدودية الدعم الجماهيري في المدرجات.
تركيز على التعافي والجبهة الذهنية
أوضح مدرب المنتخب الإماراتي كوزمين أولاريو أن العمل خلال الساعات الماضية تركز بشكل أساسي على "التعافي" رغم قصر المدة الفاصلة بين مباراة عمان والمباراة القادمة مع قطر.
وقال أولاريو: "تركيزنا كان على التعافي رغم قصر الوقت، إلى جانب دراسة طريقة لعب المنافس وكيفية التكيف معها."
وشدد المدرب على أن مثل هذه المواجهات تتطلب "جاهزية ذهنية عالية"، مضيفاً: "سنتعامل مع المواجهة على أنها مباراة نهائي، ونتطلع لتحقيق حلم الشعب الإماراتي، وقد أظهر اللاعبون عزيمة وإصرارًا رغم ضيق الوقت بين اللقاءين. لا نحب الحديث عن الأعذار أو الضغط، فالفريقان يسعيان للفوز، ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا."
تحدي التذاكر والدافع الجماهيري
وفي سياق متصل، أشار أولاريو إلى تحدي محدودية الحضور الجماهيري الإماراتي، حيث ذكر أن عددًا كبيرًا من الجماهير لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر بعد تخصيص 8% فقط، مؤكداً أنهم طلبوا زيادة الحصة. واختتم قائلاً: "سنواجه كل التحديات وسنركز فقط على تحقيق الفوز."
صالح يعد بروح البداية القوية
من جانبه، أكد لاعب المنتخب الإماراتي علي صالح على أهمية المباراة وصعوبتها، لكنه شدد على قوة الثقة في صفوف المنتخب.
وقال صالح: "نعرف أهمية المباراة القادمة وندرك أنها ستكون صعبة، لكن ثقتنا بأنفسنا قوية، وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل بإذن الله."
ووعد صالح الجماهير ببداية قوية، مضيفاً: "مثلما قدمنا شوطًا ثانيًا قويًا في المباراة السابقة، نسعى لأن نبدأ بنفس الروح ونقدم أداءً مميزًا يقودنا للانتصار."
وعن الدعم الجماهيري المحدود، قال صالح: "نعلم أن عدد جماهيرنا في المدرجات محدود، لكن تأثيرهم سيكون كبيرًا جدًا، ونشعر بدعم جمهورنا في كل مكان، وهذا يمنحنا دافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لدينا."