شباب المغرب يطيحون بالأرجنتين ويتوجون أبطالاً للعالم

المغرب، الذي يعتبر ثاني منتخب عربي يبلغ نهائي البطولة بعد قطر عام 1981، قدم بطولة استثنائية، متصدراً جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين على إسبانيا والبرازيل، ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية وأميركا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ليؤكد جدارته بالوصول إلى النهائي الكبير.