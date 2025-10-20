شباب المغرب يطيحون بالأرجنتين ويتوجون أبطالاً للعالم

سطر المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاماً اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية، متوجاً بلقب كأس العالم للشباب 2025، بعد فوزه المستحق والمثير على نظيره الأرجنتيني القوي بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية. وبذلك، أصبح المغرب أول منتخب عربي يحرز لقب هذه البطولة العالمية، ليكسر تفوق "التانغو" وينهي حلمهم في التتويج بلقبهم السابع.
مسيرة تاريخية وبطولة استثنائية
المغرب، الذي يعتبر ثاني منتخب عربي يبلغ نهائي البطولة بعد قطر عام 1981، قدم بطولة استثنائية، متصدراً جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين على إسبانيا والبرازيل، ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية وأميركا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ليؤكد جدارته بالوصول إلى النهائي الكبير.
الشوط الأول.. زابيري يشتعل ويحسم التقدم
انطلقت المباراة النهائية بضغط متبادل، لكن "أشبال الأطلس" بقيادة المدرب محمد وهبي، أظهروا صلابة دفاعية ممزوجة بفعالية هجومية قوية.
وفي الدقيقة 12 بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو (VAR) وإشهار بطاقة صفراء ومنح مخالفة للمغرب في الدقيقة العاشرة، نجح النجم ياسر زابيري في ترجمة المخالفة إلى هدف التقدم، ليضع الكرة مباشرة في الشباك.
وعاد ياسر زابيري في الدقيقة 29 ليؤكد تفوقه الهجومي، مستغلاً انطلاقة سريعة وتوغلاً من عثمان معما على الجهة اليمنى، ليودع التمريرة في الشباك محرزاً الهدف الثاني لـ "أسود الأطلس".
ورغم محاولات المنتخب الأرجنتيني، حامل الرقم القياسي في التتويج باللقب (6 ألقاب)، لتقليص الفارق، خاصة عبر خطورة اللاعب بريستياني، إلا أن الدفاع المغربي، وحارس المرمى غوميز، صمدوا واستبسلوا، لينتهي الشوط الأول بتفوق مغربي بهدفين نظيفين.
الشوط الثاني.. صمود دفاعي وتألق غوميز
شهد الشوط الثاني سيطرة واستحواذاً أكبر من جانب المنتخب الأرجنتيني الباحث عن العودة في النتيجة، في المقابل اعتمد المنتخب المغربي على التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات السريعة.
وتحمل الدفاع المغربي وحارسه غوميز ثقل الهجمات المتتالية للأرجنتين، حيث أظهر الفريقان روحاً قتالية عالية.
وتم اللجوء إلى تقنية VAR مرة أخرى في الدقيقة 57 لتأكيد عدم وجود ركلة جزاء للأرجنتين، ومرة ثانية في الدقيقة 84 للتأكد من تدخل على المهاجم الأرجنتيني.
كما نجح خط الدفاع المغربي الأكثر صلابة في البطولة، في الحفاظ على نظافة شباكه، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز المغرب 2-0 على الأرجنتين.
بهذه النتيجة، توج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، محققاً إنجازاً غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية، ومنهياً سيطرة الأرجنتين التي لم تصل للنهائي منذ نسخة 2007.