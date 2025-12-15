"أسود الأطلس" يحجزون مقعدهم في نهائي كأس العرب

ومع احتساب الحكم 3 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لم يتوقف الضغط المغربي. وفي الدقيقة 90+2، أعلن المنتخب المغربي عن الهدف الثالث ليضع بصمته الأخيرة في المباراة؛ جاء الهدف من صناعة البديل الكرتي الذي مرر كرة حاسمة نحو عبد الرزاق حمد الله، الذي وضعها في الشباك ليختتم مسلسل الأهداف بثلاثية نظيفة.