"أسود الأطلس" يحجزون مقعدهم في نهائي كأس العرب

حجز "أسود الأطلس" موعداً في المشهد الختامي لبطولة كأس العرب 2025، بعد أن فاز المنتخب المغربي على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في مباراة اليوم ضمن منافسات نصف النهائي، ليحسم بذلك بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بجدارة واستحقاق.
السيطرة والتقدم في الشوط الأول
أطلق الحكم النرويجي إسبن إسكوس صافرة بداية المباراة وسط ترقب جماهيري. منذ الدقائق الأولى، فرض "أسود الأطلس" سيطرتهم المطلقة على وسط الملعب، محافظين على الكرة ببراعة ومركزين ضغطهم على دفاعات "الأبيض" الإماراتي، الذي بدا عليه التأثر الواضح بالجانب البدني في بعض الأوقات وكانت خطوطه متباعدة.
جاء الهدف الافتتاحي للمغرب في الدقيقة 28 عبر المهاجم البركاوي، الذي استغل عرضية متقنة ليضعها برأسية قوية في الزاوية السفلية اليمنى للحارس الإماراتي حمد المقبالي، معلناً تقدم المغرب (1-0).
بعد الهدف، واصل المنتخب المغربي استحواده الذي وصل إلى نسبة 60%، وشهدت الدقائق التالية تألق الحارس المقبالي في التصدي لمحاولات مغربية خطيرة، أبرزها تسديدة قوية من زحزوح في الدقيقة 34.
الصمود الإماراتي
في بداية الشوط الثاني، ظهر المنتخب الإماراتي بأفضلية نسبية في الدقائق التي تلت الاستراحة، وشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس بنعبيد، كانت أخطر محاولات "الأبيض" في الدقيقة 52، عندما ارتطمت رأسية المهاجم برونو بالعارضة المغربية.
لكن الدفاع المغربي المحكم نجح في امتصاص حماس الخصم والحد من فاعلية الهجمات الإماراتية. ومرت الدقائق اللاحقة بهدوء ورصانة من جانب المنتخب المغربي الذي جارى اللعب بذكاء بحثاً عن تأمين النتيجة.
وفي الدقيقة 83، سجل اللاعب البديل أشرف المهديوي الهدف الثاني للمغرب، بعد تمريرة من عبد الرزاق حمد الله، لتصبح النتيجة (2-0).
إعلان الثلاثية في الوقت القاتل
ومع احتساب الحكم 3 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لم يتوقف الضغط المغربي. وفي الدقيقة 90+2، أعلن المنتخب المغربي عن الهدف الثالث ليضع بصمته الأخيرة في المباراة؛ جاء الهدف من صناعة البديل الكرتي الذي مرر كرة حاسمة نحو عبد الرزاق حمد الله، الذي وضعها في الشباك ليختتم مسلسل الأهداف بثلاثية نظيفة.
وبهذا الفوز تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية حيث سيواجه في المشهد الختامي الفائز من نصف النهائي الثاني بين السعودية والأردن.