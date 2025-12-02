أسود الأطلس يبدأون مشوار كأس العرب بثلاثية في شباك جزر القمر

افتتح المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بقطر بفوز مستحق وكبير على منتخب جزر القمر، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.
شهدت المباراة، التي جمعت "أسود الأطلس" بمنتخب جزر القمر الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، قوة فنية واضحة لصالح المنتخب المغربي في الشوط الأول، وقوة وضغط لصالح جزر القمر في الشوط الثاني، وتمكن المغرب من إنهائه متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة.
ضغط متواصل وإثارة في الشوط الثاني
وفي الشوط الثاني من مباراة المغرب وجزر القمر، وبعد أن بدأ المنتخب المغاربي الشوط الأول بقوة وحسمه بثلاثية نظيفة، شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني صحوة لمنتخب جزر القمر الذي كثف هجماته بحثاً عن هدف التقليص.
في الدقيقة 53 أطلق اللاعب محمد إدريس تسديدة قوية ومباغتة نحو مرمى المغرب، لكن يقظة وإصرار مدافع "أسود الأطلس" حمزة الموساوي حال دون الهدف المؤكد، حيث تصدى للكرة في اللحظة الحاسمة وحولها إلى ركنية، مبقياً على نظافة شباك فريقه مؤقتاً.
واستمر الضغط الهجومي لجزر القمر، وفي الدقيقة 55، واصلوا محاولاتهم الخطيرة، حيث أطلق اللاعب علي تسديدة قوية أخرى، لكن حارس مرمى المنتخب المغربي كان في الموعد وتمكن من التصدي لها ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية، مؤكداً صلابة الدفاع المغربي أمام الإصرار القُمُري.
جزر القمر تسجل هدفها الأول
لم يطل انتظار منتخب جزر القمر طويلاً لجني ثمار ضغطه المتواصل في بداية الشوط الثاني، وتمكن منتخب جزر القمر من هز الشباك المغربية وإحراز هدف التقليص، حيث أسفر هذا الحماس الهجومي عن هدف في الدقيقة 56، وتمكن اللاعب زكواتي من إيداع الكرة في شباك المغرب وسط ارتباك دفاعي مغربي واضح، ليقلص النتيجة إلى (3-1) ويشعل ما تبقى من عمر المباراة.
بعد هدف جزر القمر حاول المنتخب المغربي العودة لتعزيز تقدمه، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي قمري ورغبة في المقاومة، ففي الدقيقة 67 أنقذ المدافع القمري كاري يوسف فريقه من هدف محقق، حيث حرم أيوب البركاوي من تسجيل الهدف الرابع للمغرب، بتدخل دفاعي بطولي وتشتيت للكرة في اللحظة الأخيرة قبل أن تتجاوز خط المرمى، وفي الدقيقة 82 شهدت قراراً مثيراً للجدل، فبعد عرقلة حارس جزر القمر للاعب المغربي حريمات داخل المنطقة، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو (VAR). وبعد المراجعة، قرر الحكم رفض احتساب ركلة جزاء للمغرب، مؤكداً أن حارس المرمى كان قد لمس الكرة أولاً قبل حدوث العرقلة.
الدقائق الأخيرة: فرص ضائعة ونهاية الانتصار
استمرت محاولات المغرب لإضافة المزيد من الأهداف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ففي الدقيقة 90 أهدر اللاعب باش فرصة هدف محقق كان على بعد خطوات قليلة من مرمى جزر القمر، لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل ألغت الهدف قبل معانقته للشباك.
أطلق الحكم صافرة النهاية، ليحقق المنتخب المغربي فوزاً مستحقاً ومقنعاً بنتيجة 3-1 على منتخب جزر القمر العنيد الذي قدم شوطاً ثانياً قوياً ومشرّفاً. بهذه النتيجة، افتتح "أسود الأطلس" مشوارهم في البطولة بثلاث نقاط هامة.