أسود الأطلس يبدأون مشوار كأس العرب بثلاثية في شباك جزر القمر

في الدقيقة 53 أطلق اللاعب محمد إدريس تسديدة قوية ومباغتة نحو مرمى المغرب، لكن يقظة وإصرار مدافع "أسود الأطلس" حمزة الموساوي حال دون الهدف المؤكد، حيث تصدى للكرة في اللحظة الحاسمة وحولها إلى ركنية، مبقياً على نظافة شباك فريقه مؤقتاً.

واستمر الضغط الهجومي لجزر القمر، وفي الدقيقة 55، واصلوا محاولاتهم الخطيرة، حيث أطلق اللاعب علي تسديدة قوية أخرى، لكن حارس مرمى المنتخب المغربي كان في الموعد وتمكن من التصدي لها ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية، مؤكداً صلابة الدفاع المغربي أمام الإصرار القُمُري.