أسود الأطلس الشبان يصنعون التاريخ ويتأهلون لنهائي كأس العالم 2025

سطر المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاماً اسمه بأحرف من ذهب، ليحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما تشيلي 2025، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) في مباراة نصف النهائي المشوقة.
المباراة، التي أقيمت وسط إيقاع سريع وحماس كبير، شهدت عودة مغربية تاريخية إلى المربع الذهبي، للمرة الثانية بعد نسخة 2005. وبدأ أشبال الأطلس اللقاء بقوة وتهديد واضح على مرمى "الديوك"، مستحوذين على منطقة وسط الميدان ومبادرين بالهجوم.
وترجم المنتخب المغربي أفضليته في الدقيقة الـ32، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للمغاربة بعد استشارة تقنية الفيديو (الفار) إثر تدخل عنيف على باعوف. انتهت بنجاح اللاعب ياسر زابيري، ليمنح التقدم للمغرب (1-0). وانتهى الشوط الأول على وقع هذا التقدم المستحق، رغم المحاولات الفرنسية للرد، والتي تصدى لها الحارس المتألق بنشاوش ببراعة.
في الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تهديده، لكن سرعان ما عادل المنتخب الفرنسي النتيجة في الدقيقة الـ59 عبر ميشال، الذي استغل عرضية متقنة ليضعها في الشباك، مدركاً التعادل (1-1). وشهدت الدقائق التالية محاولات متتالية من الجانبين، خاصة من الفرنسيين الذين كثفوا ضغطهم، لكن الدفاع المغربي ظل متماسكاً، باستثناء إصابة الحارس بنشاوش الذي اضطر للمغادرة ودخول إبراهيم غوميز كبديل.
وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت إثارة بالغة وتفوقاً مغربياً من حيث الاستحواذ والتهديد، خاصة بعد طرد اللاعب الفرنسي زوينغولا في الدقيقة الـ106. وكاد عثمان معما أن يخطف هدف التأهل في الدقائق الأخيرة بتسديدة قوية جانبت القائم.
ولأن التعادل ظل سيد الموقف (1-1)، كان لابد من اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل. وفي مشهد دراماتيكي، تألق لاعبو المغرب، حيث سجل كل من البحراوي والمسعودي وزابيري والحداد ونعيم بيار، بينما أهدر بيوكو ونغيسان من الجانب الفرنسي، ليمنح نغيسان التأهل التاريخي للمغرب بعد إهدار ركلته السادسة.
بهذا الفوز المستحق، يتأهل المنتخب المغربي للشباب إلى نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة المغربية على مستوى الشباب، ضارباً موعداً مع المباراة النهائية أمام الأرجنتين.