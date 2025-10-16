أسود الأطلس الشبان يصنعون التاريخ ويتأهلون لنهائي كأس العالم 2025

في الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تهديده، لكن سرعان ما عادل المنتخب الفرنسي النتيجة في الدقيقة الـ59 عبر ميشال، الذي استغل عرضية متقنة ليضعها في الشباك، مدركاً التعادل (1-1). وشهدت الدقائق التالية محاولات متتالية من الجانبين، خاصة من الفرنسيين الذين كثفوا ضغطهم، لكن الدفاع المغربي ظل متماسكاً، باستثناء إصابة الحارس بنشاوش الذي اضطر للمغادرة ودخول إبراهيم غوميز كبديل.