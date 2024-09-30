أساطير كرة القدم تتألق في مباراة كرة السلة بأبوظبي

"لقد خضنا العديد من المباريات الملحمية على أرض الملعب، وإحياء هذه المنافسة على ملعب كرة السلة سيجلب الكثير من الإثارة والمنافسة. أنا أحب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وقد حضرت العديد من المباريات. ومع وجود "رونالدينيو" و "تييري" في فريقي، معاً سنجلب البريق إلى الملعب!"