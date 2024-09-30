أساطير كرة القدم تتألق في مباراة كرة السلة بأبوظبي
استعدوا لمباراة لا تُنسى! تستضيف أبوظبي مواجهة غير مسبوقة بين أساطير كرة القدم على ملعب كرة السلة خلال "يوم تقدير جماهير الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي".
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن عرض مذهل سيجعل الجماهير في قمة الحماس.
في الخامس من أكتوبر، وفي الاتحاد أرينا على جزيرة ياس، سيشهد "يوم تقدير جماهير الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي" مباراة هجينة غير عادية بين كرة السلة وكرة القدم بعنوان "صراع الأساطير".
سيتبادل بعض من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور الملعب في مباراة 3x3 مشوقة، مليئة بالإثارة والمنافسات الودية.
للمرة الأولى على الإطلاق، سيقدم النجم البرازيلي "روبرتو كارلوس" والأسطورة البرتغالية "لويس فيجو" وحارس مرمى إسبانيا النجم "إيكر كاسياس" أفضل حركات كرة السلة وكرة القدم على أرض الملعب. وسيواجهون الساحر "رونالدينيو" والمهاجم الماهر "تييري هنري" وقلب الدفاع الإسباني الشهير "جيرارد بيكيه". وسيتنافس الأساطير الستة في كرة القدم وجهاً لوجه على ملعب كرة السلة في ملعب الاتحاد أرينا.
وقال "كاسياس": "أتطلع إلى المنافسة ضد "رونالدينيو" و "تييري" و "جيرارد" مرة أخرى. يتذكر المشجعون مباريات كرة القدم المكثفة التي لعبناها في الماضي، وسيكون نقل هذه المنافسة إلى ملعب كرة السلة أمراً مميزاً للغاية للجميع".
"لدي خبرة كبيرة في استخدام يدي، لذا آمل أن تنعكس هذه الخبرة على أرض الملعب. سيكون "روبرتو" هو حارسنا، وسيتألق "لويس" في اللحظات الحاسمة".
وقال "بيكيه" "أعتقد أنها ستكون مباراة تاريخية، لأننا سنواجه بعضنا البعض للمرة الأولى في لعب كرة السلة".
"لقد خضنا العديد من المباريات الملحمية على أرض الملعب، وإحياء هذه المنافسة على ملعب كرة السلة سيجلب الكثير من الإثارة والمنافسة. أنا أحب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وقد حضرت العديد من المباريات. ومع وجود "رونالدينيو" و "تييري" في فريقي، معاً سنجلب البريق إلى الملعب!"
وعن توقعات الجماهير، أضاف "بيكيه": "أعتقد أننا سنقدم عرضاً رائعاً. يهدف يوم تقدير جماهير الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي إلى تسليط الضوء على قيم الرياضة ومنح المشجعين الذين يحضرون بعض الذكريات التي لا تُنسى. سنبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب".
كما سيشهد يوم تقدير جماهير الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي أداءً من قبل مغني الراب الأميركي الحائز على جوائز "2 تشينز". وسيستمتع المشجعون بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه المتمثلة في مواجهة استعراضية بين لاعبي بوسطن "سيلتيكس" و "دنفر ناجتس"، وتحدي المهارات ومسابقة الثلاث نقاط، وظهور تميمة فريق الدوري الأميركي للمحترفين، ومسابقة الرميات الحرة التي تضم لاعبين محترفين، وعروض موسيقية والمزيد.
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