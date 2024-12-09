"لاندو نوريس" يهيمن على سباق أبوظبي للفورمولا 1
رغم عدم تمكنه من منافسة "ماكس فيرستابن" بشكل مستمر في بطولة العالم للسائقين، قدم "لاندو نوريس" أداءً قوياً لصالح فريق مكلارين مساء الأحد. حيث سيطر على سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي للموسم منذ البداية وحتى النهاية، ليمنح الفريق البريطاني لقب الصانعين الأول له منذ عام 1998.
وساد الفرح والابتهاج في منطقة فريق مكلارين بحلبة ياس مارينا، بعدما حقق السائق البالغ من العمر 25 عاماً فوزه الرابع هذا الموسم، وهو الانتصار الذي ضمن للفريق لقب الصانعين بفارق 14 نقطة.
ومن المثير للدهشة أن نوريس لم يكن قد ولد بعد عندما فاز مكلارين بلقب العالم آخر مرة في عام 1998.
وقال نوريس بعد الانتهاء من السباق: "أنتم تستحقون هذا الفوز جميعاً. شكراً جزيلاً لكم. لقد كان عاماً مميزاً".
وأضاف "العام المقبل سيكون عامي أيضا"، معلنا عن طموحه بالفوز بأول بطولة عالمية له كسائق في عام 2025.
احتل ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، المركز السادس في سباق أبوظبي، وذلك بعد أن كان قد حسم لقب السائقين الشهر الماضي بحصوله على المركز الخامس في جائزة لاس فيجاس الكبرى. الجدير بالذكر أن السائق الهولندي كان قد فاز في السباقات الأربعة السابقة على التوالي.
وبينما حصد نوريس لقب السباق يوم الأحد، احتفل فيرستابن بالفوز بالكأس الكبيرة، لينهي الموسم بلقبه العالمي الرابع للسائقين.
في هذه الأثناء، أنهى بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون مسيرته مع مرسيدس باحتلاله المركز الرابع.
سيقود النجم البريطاني لفريق فيراري الشهير في الموسم المقبل.
واحتل ثنائي فيراري كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير المركزين الثاني والثالث على التوالي يوم الأحد.
لكن الفوز باللقب كان مهمة صعبة بالنسبة للفريق الإيطالي بعد عقوبة التراجع 10 مراكز على لوكلير في التجارب الحرة يوم الجمعة.
وانقض نوريس عليها كبطل، حيث قدم عرضاً احترافياً في السباق على حلبة ياس مارينا المهيبة.
كما منح فوز نجم مكلارين المركز الثاني في ترتيب السائقين، حيث أنهى الموسم برصيد 374 نقطة، بفارق 63 نقطة خلف البطل فيرستابن (437 نقطة)، مما دفع لوكلير (356 نقطة) إلى المركز الثالث.
بالنسبة لهاملتون، كان المركز الرابع الذي حققه يوم الأحد نتيجة لا تصدق بعد أن اصطدمت سيارة البريطاني بعمود على المضمار خلال جلسة التصفيات يوم السبت.
وعلى الرغم من المركز الثامن عشر المتواضع الذي احتله في التصفيات، إلا أن بطل العالم سبع مرات قدم نهاية لا تنسى، حيث اقترب بشكل مثير من منصة التتويج في أبو ظبي، وهو السباق الذي فاز به خمس مرات في الماضي.
ونجح هاميلتون في تجاوز زميله جورج راسل في اللفة الأخيرة، مما أثار هتافات حماسية من الجماهير.
وقال توتو وولف رئيس مرسيدس: "لويس، كانت تلك قيادة بطل العالم".
كانت هذه لحظة عاطفية بالنسبة لهاميلتون حيث أنهى سباقه الأخير مع مرسيدس، الفريق الذي فاز معه بستة ألقاب عالمية كسائق.
لكن السباق لم يكن مثالياً يوم الأحد، حيث اصطدم زميل نوريس في الفريق، أوسكار بيستاري، مع فيرستابن تحت الأضواء الكاشفة في حلبة ياس مارينا.
ومع ذلك، كان الحدث على المسار درامياً بما يكفي لجعل الجماهير تقف على أقدامهم.
نتائج:
1. لاندو نوريس (بريطانيا/مكلارين) ساعة و26 دقيقة و33.291 ثانية،
2.كارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) بزمن 5.832 ثانية،
3.تشارلز لوكلير (مونتون/فيراري) 31.928،
4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 36.483.
5. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 37.538، 6. ماكس فيرستابين (هولندا/ريد بول) 49.847، 7. بيير جاسلي (فرنسا/جبال الألب) 1:12.560، 8. نيكو هولكنبرج (ألمانيا/هاس) 1:15.554،
9. فرناندو ألونسو (ألمانيا) إي إس بي/أستون مارتن) 1:22.373،
10. أوسكار بياستري (أستراليا / ماكلارين) 1:23.821،
11. أليكس ألبون (تايلند/وليامز) 1 لفة،
12. يومي تاسنودا (يابان/ريد بول) 1 لفة،
13. تشو جوانيو (الصين/ساوبر) 1 لفة،
14. لانس سترول ( كندا/أستون مارتن) لفة واحدة،
15. جاك دوهان (أستراليا/ألبين) لفة واحدة،
16. كيفن ماجنوسن (الدنمارك/هاس) لفة واحدة، 17. ليام لوسون (نيوزيلندا/ريد بول) 3 لفات
أسرع لفة: كيفن ماجنوسن (الدنمارك/هاس) 1:25.637
لم يتم الانتهاء :
سيرجيو بيريز (المكسيك/ريد بول)، فرانكو كولابينتو (الأرجنتين/وليامز)، فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر)، ليام لوسون (نيوزيلندا/ريد بول).
ترتيب بطولة العالم
السائقين
1. ماكس فيرستابين (هولندا) 437 نقطة – بطل العالم،
2. لاندو نوريس (بريطانيا) 374،
3. تشارلز لوكلير (الاثنين) 356،
4. أوسكار بياستري (أستراليا) 292،
5. كارلوس ساينز جونيور (إسبانيا) 290.
6. جورج راسل (بريطانيا) 245،
7. لويس هاميلتون (بريطانيا) 223،
8. سيرجيو بيريز (المكسيك) 152،
9. فرناندو ألونسو (إسبانيا) 70،
10. بيير جاسلي (فرنسا) 42،
11. نيكو هولكنبرج (ألمانيا) 41،
12. يوكي تسونودا (اليابان) 30،
13. لانس. سترول (كندا) 24،
14. إستيبان أوكون (فرنسا) 23,
15. كيفن ماجنوسن (الدنمرك) 16،
16. ألكسندر ألبون (تايلاند) 12،
17. دانييل ريكاردو (أستراليا) 12،
18. أوليفر بيرمان (بريطانيا) 7،
19. فرانكو كولابينتو (الأرجنتين) 5،
20. تشو جوانيو (الصين) 4،
21. ليام لوسون (نيوزيلندا) 4،
22. فالتيري بوتاس (فنلندا) 0،
23. لوجان سارجنت (الولايات المتحدة الأمريكية) 0،
24. جاك دوهان (أستراليا) 0
فرق التصنيع
1. مكلارين 666 نقطة - أبطال العالم،
2. فيراري 652،
3. ريد بول 589،
4. مرسيدس 468،
5. أستون مارتن 94،
6. ألباين 65،
7. هاس 58،
8. آر بي 46،
9. ويليامز 17،
10. ساوبر 4.