"لاندو نوريس" يهيمن على سباق أبوظبي للفورمولا 1

رغم عدم تمكنه من منافسة "ماكس فيرستابن" بشكل مستمر في بطولة العالم للسائقين، قدم "لاندو نوريس" أداءً قوياً لصالح فريق مكلارين مساء الأحد. حيث سيطر على سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي للموسم منذ البداية وحتى النهاية، ليمنح الفريق البريطاني لقب الصانعين الأول له منذ عام 1998.

وساد الفرح والابتهاج في منطقة فريق مكلارين بحلبة ياس مارينا، بعدما حقق السائق البالغ من العمر 25 عاماً فوزه الرابع هذا الموسم، وهو الانتصار الذي ضمن للفريق لقب الصانعين بفارق 14 نقطة.

ومن المثير للدهشة أن نوريس لم يكن قد ولد بعد عندما فاز مكلارين بلقب العالم آخر مرة في عام 1998.