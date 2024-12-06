"فيراري" تواجه تحدياً كبيراً بعد عقوبة "لوكلير" في جائزة أبوظبي الكبرى

اضطر العملاق الإيطالي إلى تغيير حزمة البطارية في سيارة لوكلير، وهو ما تجاوز الحد المسموح به لهم في الموسم.

ومنحت عقوبة لوكلير منافسيه على اللقب، بما في ذلك مكلارين، دفعة كبيرة في السباق على لقب الصانعين.