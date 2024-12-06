"فيراري" تواجه تحدياً كبيراً بعد عقوبة "لوكلير" في جائزة أبوظبي الكبرى
انطلقت جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، السباق الأخير لموسم 2024 من البطولة، رسمياً على حلبة مرسى ياس يوم الجمعة مع جلسة التجارب الحرة الافتتاحية.
ووحقق شارل لوكلير، سائق فيراري، أسرع زمن في بداية السباق بواقع 1:24:321 دقيقة.
لكن فرحة فيراري لم تدم طويلا حيث عوقب لوكلير بالتراجع 10 مراكز عند الانطلاق، مما وجه ضربة قوية لآمال الفريق في ضمان بطولة الصانعين في أبو ظبي.
اضطر العملاق الإيطالي إلى تغيير حزمة البطارية في سيارة لوكلير، وهو ما تجاوز الحد المسموح به لهم في الموسم.
ومنحت عقوبة لوكلير منافسيه على اللقب، بما في ذلك مكلارين، دفعة كبيرة في السباق على لقب الصانعين.
وكان ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول قد حسم بالفعل لقب بطولة العالم للسائقين بعد حصوله على المركز الخامس في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الشهر الماضي.
كان هذا هو اللقب العالمي الرابع على التوالي للسائق الهولندي.
ومن المثير للدهشة أن أول ألقابه العالمية الأربعة جاء أيضاً في أبوظبي عام 2020 عندما تغلب على تحدي هاميلتون في نهائي دراماتيكي للموسم على حلبة ياس مارينا.
وكان هاميلتون يتطلع إلى أن يصبح أول سائق في التاريخ يفوز بثمانية ألقاب عالمية.
عانى البريطاني، الذي سجل ثالث أسرع وقت - 1:24:806 - في جلسة التجارب الافتتاحية يوم الجمعة، من أجل الحفاظ على الثبات منذ السباق المثير في عام 2020 في أبوظبي، حيث هيمن فيرستابن تماماً على حلبة الفورمولا 1.
وسيكون السباق الذي سيقام يوم الأحد على مضمار ياس مارينا هو الأخير لهاميلتون مع مرسيدس حيث يستعد للانضمام إلى فيراري العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، سجل لاندو نوريس (1:24:542) من فريق مكلارين من بريطانيا ثاني أسرع زمن.