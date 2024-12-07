فرقة "كويك ستايل" النرويجية تسرق الأضواء في سباق الفورمولا 1 بأبوظبي
كانت منطقة المشجعين في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1 صاخبة للغاية مساء الجمعة. واصل "الدي جي" تشغيل أغنية ناجحة تلو الأخرى بينما انغمس المشجعون في عدة محطات توقف!
في بعض الأحيان كانوا يتجولون فقط في المحلات التي تبيع قبعات وقمصان فرق الفورمولا 1، وفي بعض الأحيان، كانوا يتوقفون فقط للاستمتاع بمشاهدة مجموعة السيارات الفاخرة المذهلة المعروضة.
وفجأة، وسط هذا المزيج المذهل من الموسيقى وسحر الفورمولا 1، ظهرت لمحة من الضجة في جيب صغير من المكان المزدحم بالناس الذين يتدافعون للحصول على مساحة - بدا الأمر وكأنهم جميعاً في سباق غير رسمي للحصول على أفضل صورة لمجموعة من الشباب.
ولم يكن هؤلاء الشباب من سائقي الفورمولا 1، الذين كانوا في ذلك الوقت خلف عجلات حلبة ياس مارينا، يحاولون تسجيل أفضل زمن لهم في جلسة التدريب المسائية تحت الأضواء الكاشفة المبهرة.
وكان هؤلاء الشباب يستمتعون بالاهتمام، حيث كانوا يرفعون علامة النصر ويبتسمون بينما كان الناس يعانقونهم ويقفون لالتقاط الصور معهم.
حسنًا، لم يكونوا سوى فرقة"كويك ستايل" Quick Style، فرقة رقص الهيب هوب النرويجية التي اكتسبت شهرة عالمية بعد مقطع فيديو رقصها المذهل من حفل زفاف في عام 2022.
وعندما اقترب المراسل من ناصر سريخان، أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة، لإجراء مقابلة سريعة، فحص أوراق اعتماده الإعلامية وقال مازحا: "آه، خليج تايمز . بالطبع، يمكننا التحدث. لقد أجرينا مقابلات مع صحيفتكم في الماضي!"
وقال ناصر إن المجموعة خططت لرحلتها إلى أبو ظبي فقط من أجل السباق النهائي لموسم الفورمولا 1 لعام 2024.
وقال قبل أن يكشف عن إعجابه بالمهارات غير العادية لسائقي الفورمولا 1: "من المدهش أن تتاح لي الفرصة لمشاهدة السباق والتعرف على الناس. نحن نحب أبو ظبي، تماماً كما نحب دبي. تشعر وكأنك في وطنك هنا لأنك ترى أشخاصًا مثلك في كل مكان، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه".
"لقد أذهلنا حقًا مدى قدرتهم على التحكم في السيارة بهذه السرعة، الأمر أشبه بالفن. الفورمولا 1 عبارة عن مزيج مذهل من المحركات الخارقة والبشر الخارقين."
إلى جانب الفورمولا 1، يتابع ناصر، الذي له جذور تايلاندية لكن جده من باكستان، رياضة أخرى بشغف.
"أنا أحب لعبة الكريكيت، وهناك ثقافة الكريكيت في عائلتي بسبب جدي"، كما قال.
"وكما تعلم، لدي أيضًا صديق في لعبة الكريكيت اسمه فيرات كوهلي"، ضحك.
فهل التقى بالنجمة الهندية؟
"أجل، لقد رأيت خطوات رقصه أيضاً. إنه جيد جدًا، يجب أن أقول ذلك!"
وقال ناصر، الذي شكل المجموعة مع التوأم النرويجي الباكستاني بلال مالك وسليمان مالك، في عام 2003، إنهم لم يعتقدوا أبدًا أنهم سيحظون بكل هذا الحب من قبل الناس.
"هل كنا سنتعرض للهجوم من قبل الناس في الأماكن العامة؟ حسنًا، لم يكن لدينا هذا النوع من الأحلام، كنا نريد فقط أن نفعل ما نحبه. كل ما حدث كان مجرد مكافأة"، هكذا قال.
وقال ويليام جامبورج، أحد أعضاء الفرقة، إنه من دواعي السرور أن نحصل على مثل هذا الدعم من الناس.
"إنه أمر جميل للغاية، نحن نحبه، إنه أفضل شعور"، كما قال.
"نشعر بأننا محظوظون جدًا لوجود هؤلاء المعجبين والأشخاص الذين رأوا وقدّروا ما فعلناه."
هل يتعرضون للمضايقات في النرويج أيضًا؟
"لا، الناس في النرويج خجولون، لذا فإن الأمر ليس كذلك في بلدنا"، كما قال.
كما أعرب ماجيشان أوماجوروباران، الذي يقوم بإعادة مزج الموسيقى للمجموعة، عن سعادته الغامرة لرؤية الإعجاب من المعجبين في أبو ظبي.
"إنه أمر جنوني. ربما لا يعرفونني لأنني أقوم بتأليف الموسيقى وتسجيل مقاطع الفيديو للمجموعة"، كما قال.
"ولكن من المذهل أن نرى هذا النوع من الاستجابة من المشجعين هنا في أبو ظبي."