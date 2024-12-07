فرقة "كويك ستايل" النرويجية تسرق الأضواء في سباق الفورمولا 1 بأبوظبي

وقال قبل أن يكشف عن إعجابه بالمهارات غير العادية لسائقي الفورمولا 1: "من المدهش أن تتاح لي الفرصة لمشاهدة السباق والتعرف على الناس. نحن نحب أبو ظبي، تماماً كما نحب دبي. تشعر وكأنك في وطنك هنا لأنك ترى أشخاصًا مثلك في كل مكان، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه".