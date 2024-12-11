إنجاز باهر لراشد الظاهري في سباقات الفورمولا 4 بجائزة أبوظبي الكبرى
اختتم راشد الظاهري، المتسابق البارز من الإمارات العربية المتحدة، مسيرته في سباقات الفورمولا 4 بنجاح باهر، حيث تمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على المركز الأول في سباقين من سباقات كأس الفورمولا 4 التي أُقيمت على مضمار بلده. وبهذا الأداء الاستثنائي، نجح في انتزاع المركزين الأول والثاني في السباقين، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة السيارات.
وكانت السباقات جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع لجائزة أبوظبي الكبرى. وعلى الرغم من حرمانه من الفوز بالسباق الأول بعد نهايته بسبب عقوبة فرضها الحكم نتيجة مناورة تجاوز، إلا أنه نجح في السيطرة على مجريات عطلة نهاية الأسبوع، مما عزز استعداده للانتقال إلى سباقات الفورمولا 3 الإقليمية.
ولن يشارك الظاهري في الجولة الأخيرة من بطولة الفورمولا تروفي، عندما تعود منافسات السيارات أحادية المقعد إلى حلبة ياس مارينا يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يقوم بتسليم سيارة فريقه بريما إلى سائق آخر، حتى يتمكن من التركيز على الاستعداد للتحدي التالي.
لكن الظاهري سيغادر البطولة وهو متصدرها بفارق 27 نقطة عن أقرب منافسيه، وكان من الواضح أنه المرشح الأبرز للفوز باللقب.
وقال "أنا سعيد للغاية من أجل الفريق وكل من دعمني على مر السنين، حيث تمكنا من العودة إلى موطني وإلى أبو ظبي حيث بدأت مسيرتي في رياضة الكارتينج وتحقيق مثل هذه النتائج الرائعة".
"كنت أسرع سيارة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أثبته بالقيادة من المركز الأول إلى خط النهاية في السباق الثاني. أنا سعيد للغاية بالدعم الرائع من الجماهير هنا في الإمارات العربية المتحدة والذي يمنحني دافعاً إضافياً لانتقالي الصعب إلى الفورمولا 3 الإقليمية، واتخاذ الخطوة التالية على سلم السباق. سأعود إلى منطقة الخليج في يناير وسأحمل بعض الأخبار السارة لأشاركها مع الجميع".
واختتم راشد الظاهري، المتسابق البارز من الإمارات العربية المتحدة، مسيرته في سباقات الفورمولا 4 بنجاح باهر، حيث تمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على المركز الأول في سباقين من سباقات كأس الفورمولا 4 التي أُقيمت على مضمار بلده. وبهذا الأداء الاستثنائي، نجح في انتزاع المركزين الأول والثاني في السباقين، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة السيارات.
وسوف يقومون بتجهيز سيارته للموسم الإقليمي للفورمولا 3 في العام المقبل، والذي سينطلق في أبريل على حلبات الفورمولا 1 في أوروبا.
سيكون عام 2025 هو الموسم الخامس لبطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية التي تنظمها شركة ألباين (FRECA)، وهي السلسلة الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات والتي تربط رسمياً بين فورمولا 4 وفورمولا 3 على المسار العالمي للاتحاد الدولي للسيارات، وقد أثبتت نفسها باعتبارها ضرورية للسائقين الشباب الذين يهدفون إلى تسلق سلم رياضة السيارات.