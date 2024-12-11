إنجاز باهر لراشد الظاهري في سباقات الفورمولا 4 بجائزة أبوظبي الكبرى

اختتم راشد الظاهري، المتسابق البارز من الإمارات العربية المتحدة، مسيرته في سباقات الفورمولا 4 بنجاح باهر، حيث تمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على المركز الأول في سباقين من سباقات كأس الفورمولا 4 التي أُقيمت على مضمار بلده. وبهذا الأداء الاستثنائي، نجح في انتزاع المركزين الأول والثاني في السباقين، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في رياضة السيارات.

وكانت السباقات جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع لجائزة أبوظبي الكبرى. وعلى الرغم من حرمانه من الفوز بالسباق الأول بعد نهايته بسبب عقوبة فرضها الحكم نتيجة مناورة تجاوز، إلا أنه نجح في السيطرة على مجريات عطلة نهاية الأسبوع، مما عزز استعداده للانتقال إلى سباقات الفورمولا 3 الإقليمية.

ولن يشارك الظاهري في الجولة الأخيرة من بطولة الفورمولا تروفي، عندما تعود منافسات السيارات أحادية المقعد إلى حلبة ياس مارينا يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يقوم بتسليم سيارة فريقه بريما إلى سائق آخر، حتى يتمكن من التركيز على الاستعداد للتحدي التالي.

لكن الظاهري سيغادر البطولة وهو متصدرها بفارق 27 نقطة عن أقرب منافسيه، وكان من الواضح أنه المرشح الأبرز للفوز باللقب.