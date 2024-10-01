أنيس أكبر..معجزة شابة تتألق في سباقات فورمولا 1 بدبي
لطالما كانت العجلات مصدر إلهام لـ"أنيس أكبر"، سائق سباقات السيارات الواعد البالغ من العمر 15 عاماً في دبي. سواء كانت الطائرات المقاتلة تكتسب سرعة مذهلة على المدرج قبل الإقلاع، أو سيارات الفورمولا 1 التي تنطلق بسرعات عالية، لا يستطيع هذا المراهق السنغافوري التوقف عن الهذيان حول الحياة على المضمار السريع.
لكن أنيس يتمتع أيضاً بعقل ناضج إذ أنه يحافظ على قدميه على الأرض على الرغم من تحقيقه مراكز متقدمة على منصة التتويج في منافسات ضد سائقين يتمتعون بخبرة هائلة في دبي وسنغافورة.
لم يمضِ سوى عامين منذ أن بدأ السائق الذي علم نفسه بنفسه في السباق، ومع ذلك، فقد وجد مكاناً على منصة التتويج مع فريق الأرانب الحمراء في بطولة دبي كارتدروم للتحمل العام الماضي، قبل أن يحقق أداءً آخر يفوز فيه بالميدالية في سلسلة سودي العالمية في سنغافورة في وقت مبكر من هذا العام.
وقال أنيس لصحيفة خليج تايمز : "كنت أصغر متسابق في سباق التحمل في دبي، حيث تنافست في سن الرابعة عشرة إلى جانب فرق ومتسابقين محترفين دوليين".
"في سنغافورة، وعلى الرغم من التدريب المحدود، تمكنت من تحقيق المركز الخامس. كنت أصغر متسابق في فئتي، وتنافست مع أبطال الكارتينغ الآسيويين المخضرمين."
وبفضل هذا النجاح، قرر أنيس الآن التركيز على سباقات الفورمولا 4، وهي سباقات فئة العجلات المفتوحة للسائقين الشباب.
وأضاف "هدفي الرئيسي الآن هو الوصول إلى الفورمولا 4، ولكن بالطبع تظل الفورمولا 1 هي الهدف الأكبر في حياتي".
كيف بدأ كل شيء؟
والدة أنيس سنغافورية، لكن والده باكستاني الجنسية انتقلت عائلته إلى دبي منذ ما يقرب من 50 عاماً.
"تتمتع العائلة بثقافة رياضية رائعة، فوالداي ليسا رياضيين محترفين، لكنهما يمارسان الكثير من الأنشطة الرياضية، وإخوتي الأكبر سناً يلعبون كرة القدم"، كما قال.
لكن الإلهام الأكبر جاء من أصدقائه في المدرسة.
وقال "كنت أمارس رياضة الكارتينج مع أصدقائي الإماراتيين، واستمتعت بها وبدأت أمارسها بشكل متكرر وأدركت في النهاية أن رياضة السيارات هي مستقبلي".
"كما كان شغفي هو التواصل مع أصدقائي الإماراتيين في المدرسة. أعتقد أنهم في الثقافة الإماراتية يحبون السيارات والمحركات حقاً. وبفضلهم، طورت شغفاً بالسيارات والسباقات."
دعم الوالدين الدائم
بمجرد أن جعل أنيس سباق السيارات هدفه الأكبر في الحياة، دعمه والداه بكل قوة.
يقول الشاب إنه لا يستطيع أن يشكر والديه بما فيه الكفاية لوجودهما على المسار حتى منتصف الليل في بطولة دبي كارتدروم للتحمل.
"لقد قدم والداي تضحيات لا مثيل لها وأنا ممتن للغاية لها. لقد كانا في المضمار ليلاً من أجلي في سباقات التحمل، ثم عادا إلى العمل في صباح اليوم التالي"، كما يتذكر.
"هذا ما أقدره حقاً. الأمر لا يتعلق فقط بالدعم المالي الذي قدموه لي، بل إن تواجدهم في كل سباق هو ما منحني الكثير من القوة."
التعامل مع السائقين المعادين
ربما حقق أنيس بداية رائعة في رحلته كسائق سباق شاب، لكن طريقه كان مليئاً بالعقبات أيضاً.
وقال ببساطة: "إن ثقافة السباقات عبارة عن مزيج من الجيد وغير الجيد. في بعض الأحيان، هناك أشخاص متعجرفون ووقحون للغاية عندما تطلب منهم المساعدة كسائق مبتدئ، ولن يكونوا متعاونين معك، وفي أحيان أخرى، يقودون ضدك بشكل عدواني للغاية على المضمار".
"من ناحية أخرى، التقيت بالعديد من الأشخاص الذين قدموا لي الكثير من الدعم. هناك رجل اسمه داريو، كان دائماً يدعمني على المضمار وحتى خارجه. وهناك رجل آخر اسمه دانييل، ساعدني في الحصول على البدلة حتى أتمكن من السباق وأكون أكثر راحة. أنت تعلم أنك لا تنسى هذه الأشياء أبداً، أول معدات سباق، أول بدلة سباق، إنها لحظات ضخمة، دائماً ما تكون مرتبطة بأعظم الذكريات!"
ولكن كيف يمكن لشخص صغير السن أن يتعامل مع السائقين غير الودودين على المسار؟
كما قال"لقد علمتني والدتي دائماً أنه عندما تكون محاطاً بأشخاص سلبيين، عليك فقط تجاهلهم".
"إن ترفيههم لن يؤدي إلا إلى تغذية الطاقة السلبية. أنا فقط أتجاهلهم وهذا ساعدني على التركيز على أهدافي."
الهدف الرئيسي
يعتقد أنيس أنه على الطريق الصحيح لتحقيق حلم الفورمولا 1.
وقال أنيس، الذي يستمد الكثير من الإلهام من روح فرناندو ألونسو التي لا تعرف الاستسلام: "إذا سارت الأمور بسلاسة، وإذا كنت محاطاً بالأشخاص المناسبين والفريق المناسب، أود المشاركة في عدة بطولات فورمولا 4، ليس للفوز بها، ولكن لاكتساب الخبرة فقط".
"سوف يتطلب الأمر الكثير من التدريب العقلي والجسدي لأنني بعد 10 سنوات من الآن أريد أن أرى نفسي أتسابق بسيارة فورمولا 1.
"وإذا تحقق هذا الحلم، فلن أتمكن من المشاركة في السباقات لفترة طويلة. بالطبع، أود الفوز بعدة بطولات، ولكن بمجرد اعتزالي، أود أن أكون مدير فريق أو مهندس سباق. لطالما كنت مفتوناً بالدور الذي يلعبه هؤلاء في الفورمولا 1."