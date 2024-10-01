أنيس أكبر..معجزة شابة تتألق في سباقات فورمولا 1 بدبي

لطالما كانت العجلات مصدر إلهام لـ"أنيس أكبر"، سائق سباقات السيارات الواعد البالغ من العمر 15 عاماً في دبي. سواء كانت الطائرات المقاتلة تكتسب سرعة مذهلة على المدرج قبل الإقلاع، أو سيارات الفورمولا 1 التي تنطلق بسرعات عالية، لا يستطيع هذا المراهق السنغافوري التوقف عن الهذيان حول الحياة على المضمار السريع.

لكن أنيس يتمتع أيضاً بعقل ناضج إذ أنه يحافظ على قدميه على الأرض على الرغم من تحقيقه مراكز متقدمة على منصة التتويج في منافسات ضد سائقين يتمتعون بخبرة هائلة في دبي وسنغافورة.