1.3 مليون درهم جوائزبطولة الكريكيت المحلية بالشارقة
تلقت لعبة الكريكيت المحلية في الإمارات العربية المتحدة دفعة كبيرة يوم الأحد بعد إطلاق بطولة جديدة مكونة من 100 كرة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للكريكيت ومجلس الإمارات للكريكيت، أعلنت شركة "بترومان" لإدارة الرياضة أنها ستقدم بطولة"إيليت كوربوريت كريكت باش" Elite Corporate Cricket Bash في نوفمبر المقبل.
وستتيح البطولة التي تضم 12 فريقًا للشركات للمواهب المحلية عرض مهاراتها في أحدث أشكال لعبة الكريكيت حيث يحصل كل فريق على لعب 100 كرة في جولة واحدة.
وتبلغ جوائز البطولة، التي ستقام على مدى عشرة أيام في ملعب الشارقة التاريخي للكريكيت، 1.3 مليون درهم إماراتي، كما يتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 300 مليون عبر المنصات الرقمية.
وتم تعيين مدرب الكريكيت الأسطوري "داف واتمور" كمستشار لبطولة الكريكيت الطموحة المصممة لإعطاء اللاعبين المحليين فرصة لصقل مهاراتهم.
وقال "مبشر عثماني"، الأمين العام لمجلس الإمارات للكريكيت: "إن بطولة الإمارات للكريكيت تشكل إضافة مرحب بها إلى تقويمنا للكريكيت وتتماشى مع رؤيتنا الأوسع نطاقًا لتعزيز المواهب المحلية وتوسيع قاعدة اللاعبين في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال خلق مثل هذه الفرص للشركات للمشاركة في لعبة الكريكيت، فإننا نعزز حب الرياضة مع توفير منصة للأفراد الموهوبين للتألق".
وأعرب وليد بوخاطر نائب رئيس مجلس إدارة استاد الشارقة للكريكيت عن سعادته باستضافة بطولة الكريكيت الجديدة.
وأضاف: "لطالما كانت الشارقة في طليعة الابتكار في لعبة الكريكيت. ومن خلال بطولة الكريكيت الإماراتية، نواصل إرثنا من خلال استضافة بطولة لا تجمع فرق الشركات فحسب، بل تعمل أيضًا على رفع مستوى لعبة الكريكيت المحلية في الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمسون لرؤية كيف سيساهم هذا الحدث في تحويل مشهد لعبة الكريكيت ودعم المواهب الناشئة."
وأعرب عبد اللطيف خان مؤسس شركة بترومان للإدارة الرياضية عن أمله في أن تضع البطولة معايير جديدة للكريكيت المحلي.
وقال خان: "تمثل بطولة الكريكيت الإماراتية مستقبل لعبة الكريكيت المحلية في الإمارات العربية المتحدة. وهدفنا هو الجمع بين لعبة الكريكيت عالية الجودة والروح المؤسسية، مما يمنح الشركات واللاعبين فرصة المشاركة في حدث تاريخي لن يعزز المواهب فحسب، بل سيساهم أيضًا في تطوير منظومة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة".
من جانبه، أكد مدير عام استاد الشارقة للكريكيت "مظهر خان"، أن اللاعبين المحليين فقط هم المؤهلون للمشاركة في البطولة.
وقال خان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد: "أي لاعب مقيم في دولة الإمارات ويحمل بطاقة هوية إماراتية يمكنه التسجيل في البطولة".
ومن المقرر أن يعلن المنظمون قريباً عن أسماء نجمين كبيرين ينضمان إلى البطولة كسفراء للترويج للحدث عالميا.