1.3 مليون درهم جوائزبطولة الكريكيت المحلية بالشارقة

وأضاف: "لطالما كانت الشارقة في طليعة الابتكار في لعبة الكريكيت. ومن خلال بطولة الكريكيت الإماراتية، نواصل إرثنا من خلال استضافة بطولة لا تجمع فرق الشركات فحسب، بل تعمل أيضًا على رفع مستوى لعبة الكريكيت المحلية في الإمارات العربية المتحدة، ونحن متحمسون لرؤية كيف سيساهم هذا الحدث في تحويل مشهد لعبة الكريكيت ودعم المواهب الناشئة."