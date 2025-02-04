وسيم أكرم: "آي إل تي 20 الإمارات" تقدم مواهب جديدة
مع تحديد خطوط المعركة لنهائي الموسم الثالث من بطولة "آي إل تي 20"، أعرب أسطورة الكريكيت الباكستاني "وسيم أكرم" عن دعمه لفريق "ديزرت فايبرز" للفوز.
وفي حين كان فريق فايبرز هو الفريق الأول في هذا الموسم الذي حجز مكاناً في التصفيات بفضل أدائه المهيمن، احتل حامل اللقب "إم آي إماراتس" المركز الثاني في ترتيب النقاط للتأهل.
وأصبح فريقا "الشارقة ووريورز" و"دبي كابيتلز" الفريق الثالث والرابع على التوالي اللذين يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية بعد انتصاراتهما الكبيرة في يوم الأحد بدعم جماهيري كبير خلال المباراتين المزدوجتين اللتين أقيمتا في أبوظبي ودبي.
مسلطاً الضوء على شدة المنافسة لحجز مكان في المربع الذهبي، قال "أكرم": "أحب الحضور إلى هنا للمشاركة في بطولة "آي إل تي 20". لقد استمتعت كثيراً بالتواجد هنا كمعلق ومشاهدة بعض المواهب الجديدة التي تخرج من هذه البطولة عن كثب."
وأضاف: "حتى الأمس، كان لدينا فريق واحد فقط ضامن لمكانه في التصفيات. وهذا يوضح مستوى المنافسة هنا؛ كما يوضح ثبات النتائج. كانت هناك خمسة فرق لا تزال لديها فرصة لبلوغ المراكز الأربعة الأولى".
مع سبعة انتصارات من أصل تسع مباريات، كان فريق ديزرت فايبرز في قمة مستواه خلال مرحلة الدوري وقام بتحويل أداءه هذا الموسم بعد أداء ضعيف في النسخة الماضية.
وأوضح "أكرم": "بالنسبة لي، فريق ديزرت فايبرز هو فريقي المفضل وهناك سبب وراء كونهم المفضلين لديّ، ليس لأنهم يتصدرون الترتيب ولكن لأن لديهم ثلاثة لاعبين باكستانيين في فريقهم ورأينا بعض الأداء الجيد منهم في مرحلة الدوري. رغم أن "عزام خان" لا يزال بحاجة إلى إطلاق العنان لمهاراته، إلا أنه لا يزال أمامنا أسبوع آخر حيث يمكنه تسجيل 50 نقطة سريعة لمساعدة فريقه على الفوز".
وبما أن الدوري يوفر فرصة ذهبية للاعبي الإمارات للاحتكاك برموز اللعبة العالمية، يعتقد "أكرم" أن هذا التعرض يؤتي ثماره مع لاعبين مثل "محمد وسيم"، و"أعيان أفضال خان"، و"محمد روهيد" الذين يرتقون إلى المستوى المطلوب.
وقال: "هناك عدد لا بأس به من اللاعبين الإماراتيين الذين برزوا هذا الموسم. كان "وسيم" ثابتاً جداً في افتتاح المباراة وهو مخضرم. إذا تحدثنا عن لاعبي الرمي السريعين، فإن "روهيد" يؤدي بشكل جيد. دخل "أعيان" وسجل ستة نقاط لمساعدة فريقه على الفوز من خلال المطاردة. لقد كان لاعب متعدد المهارات لفريقه".
وأضاف: "إن ما أتطلع إليه من هؤلاء اللاعبين الشباب هو اكتساب الخبرة من هنا، والثبات على نفس المستوى، والارتقاء إلى قمة أدائهم. إن قضاء أكثر من شهر مع بعض من أفضل اللاعبين في العالم يشكل مكافأة كبيرة لهم. ويتعين عليهم أن يتعلموا المزيد عن عقليتهم، وكيف يتدربون وماذا يأكلون. والهدف وراء هذه البطولة هو إعداد اللاعبين للإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يحدث بالفعل. والآن حان الوقت للإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أفضل الدول أداءً بين الدول الأعضاء المنتسبة".