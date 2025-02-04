وسيم أكرم: "آي إل تي 20 الإمارات" تقدم مواهب جديدة

وأضاف: "إن ما أتطلع إليه من هؤلاء اللاعبين الشباب هو اكتساب الخبرة من هنا، والثبات على نفس المستوى، والارتقاء إلى قمة أدائهم. إن قضاء أكثر من شهر مع بعض من أفضل اللاعبين في العالم يشكل مكافأة كبيرة لهم. ويتعين عليهم أن يتعلموا المزيد عن عقليتهم، وكيف يتدربون وماذا يأكلون. والهدف وراء هذه البطولة هو إعداد اللاعبين للإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يحدث بالفعل. والآن حان الوقت للإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أفضل الدول أداءً بين الدول الأعضاء المنتسبة".