"وارنر" يقود"دبي كابيتالز" للفوز على "أبوظبي نايت رايدرز"
سجل النجم الأسترالي "ديفيد وارنر" 93 نقطة من 57 كرة في أول مباراة له في الموسم الثالث من بطولة " آي إل تي 20" ليقود "دبي كابيتلز" للفوز بفارق 26 نقطة على "أبوظبي نايت رايدرز" يوم الأحد.
وأدى الفوز الكبير في ملعب دبي الدولي إلى حصول دبي كابيتالز (10 نقاط من 9 مباريات) على المركز الرابع والتأهل إلى التصفيات.
وقد حصلت فرق "ديزرت فايبرز" على (14 نقطة من تسع مباريات)، و"إم آي الإمارات" (10 نقاط من 10 مباريات)، و"الشارقة ووريورز" (10 نقاط من 10 مباريات) وتأهلت مسبقاً إلى التصفيات.
وبعد أن تم اختيارهم للضرب، سجل فريق دبي كابيتالز 217 نقطة مقابل 4 في 20 أوفر، بفضل الأداء المميز لديفيد وارنر.
كما قدم كل من "جولبادين نايب" (47) وشاي هوب (36) أداءً جيداً في الضرب لصالح فريق دبي كابيتالز.
في المقابل، سجل فريق "أبوظبي نايت رايدرز" 191 نقطة مقابل خمس نقاط في 20 أوفر، بينما كانت نتيجة "أندرياس جوس" الذي سجل 78 نقطة من 47 كرة غير كافية لتحقيق الفوز.
وأعرب وارنر، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بأدائه المميز، وقال : "لقد ذكرتني هذه المباراة بالوقت الذي كنت فيه في الحادية والعشرين من عمري. عليك أن تتحلى بتلك الروح الإيجابية".
"شاي" سهل علي المهمة. بدأنا بداية قوية وسجلنا مجموعاً جيداً. حاولت ضرب الكرة بشكل مستقيم. ما زلت أتعلم، وأنا أحب هذه اللعبة وأدين لها بالكثير. آمل أن أقدم أداءً أفضل في المباراة المقبلة".
ومن جهته، بدا "سونيلي نارين"، قائد فريق "أبوظبي نايت رايدرز"، محبطاً بعد المباراة.
وقال: "كان الموسم جيداً. أعتقد أننا قدمنا كل ما في وسعنا. لم نحصل على نتيجة كما كنا نتمنى، لكن كان لا بد أن يفوز أحدهم ويخسر الآخر".
وأضاف: "وسط مباراة حاسمة، لا تريد أن تطارد 217 نقطة. بدأنا بداية جيدة وحاولنا أن نواصل اللعب حتى النهاية، لكننا لم ننهِ المباراة كما أردنا. لقد قاموا بالرمي بشكل رائع وكان ذلك العامل الحاسم".
النتائج:
فاز فريق دبي كابيتالز على أبوظبي نايت رايدرز بفارق 26 نقطة
دبي كابيتالز 217/4 في 20 أوفر (ديفيد وارنر 93 لم يُخرج، جولبادين نايب 47، شاي هوب 36، داسون شانكا 34 لم يُخرج، سونيلي نارين 1 من 34.
أبوظبي نايت رايدرز 191/5 في 20 أوفر (أندرياس جوس 78، كايل مايرز 42، جو كلارك خرج بسبب إصابة عند 29، دوشمانثا تشاميرا 2 من 25، جولبادين نايب 1 من 32).
لاعب المباراة: ديفيد وارنر