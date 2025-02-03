"وارنر" يقود"دبي كابيتالز" للفوز على "أبوظبي نايت رايدرز"

وأعرب وارنر، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بأدائه المميز، وقال : "لقد ذكرتني هذه المباراة بالوقت الذي كنت فيه في الحادية والعشرين من عمري. عليك أن تتحلى بتلك الروح الإيجابية".