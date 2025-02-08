"هيرشيل جيبس" في دبي للترويج لبطولة أساطير القارات
حضر أسطورة الكريكيت الجنوب إفريقي "هيرشيل جيبس" حفل الكشف عن كأس بطولة أساطير القارات في دبي يوم الخميس والذي يمثل بداية بطولة كريكيت مثيرة ستجمع أساطير اللعبة من جميع أنحاء العالم.
وسيُقام الموسم الافتتاحي لبطولة الكريكيت الدولية في الفترة من 3 إلى 12 مارس 2025، في ملعب "راجيف غاندي" الدولي للكريكيت في ديهرادون بالهند، بمشاركة ستة فرق من قارات مختلفة: أفريكا ليونز، وأمريكان سترايكرز، وآسيان أفينجرز، ويورو غلادييتورز، وكاريبيان هوريكانز، وترانس تيتانز.
كما حضر حفل الكشف عن الكأس عضو الجمعية التشريعية "أوميش كومار" (خانبور، أوتاراخند) والرئيس التنفيذي لبطولة أساطير القارات؛ و"براديب سانجوان"، منظم بطولة أساطير القارات؛ و"موناف باتيل"، لاعب الكريكيت الهندي السابق؛ و"رافيندرا بهاتي"، مؤسس شركة "100 سبورتس مانجمينت" الخاصة، وغيرهم.
وتحدث "سانجوان"، الذي يعدّ أيضاً صاحب الرؤية وراء بطولة أساطير القارات، بشغف عن أهداف الدوري.
وقال: "إن بطولة أساطير القارات ليست مجرد بطولة، بل إنها تهدف إلى توحيد العالم من خلال اللعبة. وتتمثل خصوصية البطولة في أنها ستجوب قارات مختلفة، بدءاً من الهند، ممّا يشعل روح المنافسة بين اللاعبين بشكل أكبر".
وتحدث "كومار" عن رؤيته حول رؤية الدوري وإمكاناته لإعادة تشكيل مستقبل لعبة الكريكيت الدولية.
وقال: "يمثل اليوم علامة فارقة في رحلتنا نحو جعل هذا الحدث تاريخياً. عندما خططنا لبدء الدوري، لم أتعامل مع الأمر بجدية - لكن رؤيته، وطموحه، وإمكاناته جعلتني أعتقد أن هذا سيكون تاريخياً. أود أن أشكر كل من حضر اليوم للاحتفال بهذا اليوم المهم، وهو ما زاد الحدث إثارةً".
وأكد "جيبس" عن شعوره بنفس المشاعر التي عبر عنها "سانجوان" مؤكداً على أهمية الدوري.
وقال الأسطورة الجنوب إفريقي: "البطولة القارية تعتمد إلى حد ما على الانتماء لأن القارات مشاركة وهذا يجعل البطولة تنافسية ومختلفة عن البطولات الجارية الأخرى".
"هناك تنافس، وقوة، وأكثر من ذلك بكثير... ورغم أن هذه لعبة كريكيت الأساطير، فإن هناك شيئاً واحداً لا يتلاشى أبداً من اللعبة وهو روح المنافسة. أعتقد أن الدوري لديه الكثير ليقدمه من حيث القوة والتنافس على أرض الملعب بصرف النظر عن مستوى لعبة الكريكيت العالي."
وقال "باتيل"، أحد الأعضاء الرئيسيين في فريق الهند الفائز بكأس العالم 2011: "عندما نتوقف عن لعب الكريكيت الدولي، لا نركز على اللياقة البدنية كثيراً. ولكن بفضل بطولات الأساطير، يمكننا اللعب بهذه القدرة التنافسية مرة أخرى، ومن المثير أن أعود إلى اللعب. إن بطولة الكريكيت الدولية هي واحدة من أفضل البطولات الجارية وأنا فخور بأن أكون جزءاً منها".
سيتم بث الدوري مباشرة على شبكة "سوني"، ممّا يسمح للمشجعين في جميع أنحاء العالم بمشاهدة كل لحظة من مباريات الكريكيت.