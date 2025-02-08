"هيرشيل جيبس" في دبي للترويج لبطولة أساطير القارات

وقال: "يمثل اليوم علامة فارقة في رحلتنا نحو جعل هذا الحدث تاريخياً. عندما خططنا لبدء الدوري، لم أتعامل مع الأمر بجدية - لكن رؤيته، وطموحه، وإمكاناته جعلتني أعتقد أن هذا سيكون تاريخياً. أود أن أشكر كل من حضر اليوم للاحتفال بهذا اليوم المهم، وهو ما زاد الحدث إثارةً".