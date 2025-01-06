هارباجان سينغ: "بومراه" أنقذ الهند من هزيمة 5-0 أمام أستراليا
يعتقد لاعب الكريكيت السابق "هارباجان سينغ" أنه إذا لم يشارك النجم السريع "جاسبريت بومراه" في بطولة "بوردر-جافاسكار"، لكانت الهند قد تعرضت لهزيمة ساحقة بنتيجة 5-0 بدلاً من الهزيمة 3-1 على يد أستراليا.
خلال 45 يوماً من مباريات الكريكيت المثيرة، كان بومراه أحد النجوم الذين قادوا المباريات ضد أبطال بطولة العالم لاختبارات الكريكيت وأربك النجوم الأستراليين في المباريات الخمس.
كان بومراه أفضل لاعب رمي في السلسلة وحفر اسمه في كتب التاريخ من خلال تحطيم رقم قياسي تلو الآخر.
كان بومراه العقل المدبر وراء فوز الهند القياسي بـ 295 جولة في المباراة الافتتاحية للسلسلة في بيرث. واصل بومراه اللعب بمهارة في بقية المباريات لينهي السلسلة باعتباره صاحب أكبر عدد من الويكيتات برصيد 32 رمية بمعدل مذهل بلغ 13.06.
وفي النهاية، تم الاعتراف بجهود بومراه، وتم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في السلسلة لأدائه المذهل.
وعلى الرغم من خسارة الهند في السلسلة، حظي بومراه بالثناء في جميع أنحاء العالم، وحتى ترافيس هيد اعترف بأن ذلك كان أفضل "أداء فردي" شاهده منذ أن بدأ العب هذا الشكل.
وأشاد هارباجان ببومرا قائلاً إنه لو لم يكن "الكنز الوطني" جزءاً من الفريق، لكانت الهند قد خسرت السلسلة 5-0.
وقال هارباجان سينغ على قناته على يوتيوب: "لو لم يكن جاسبريت بومراه في هذه الجولة، لكانت السلسلة قد انتهت بنتيجة 5-0. أنقذ جاسي الهند في بيرث. وبعد أديلايد، أنقذ الهند في بقية المباريات. لو لم يكن في السلسلة، لكانت الهند قد خسرت إما بنتيجة 5-0 أو 4-0".
لم يستطع بومراه أن يشارك في جولة أستراليا الثانية في المباراة الخامسة في سيدني بسبب تشنج في ظهره، ليحقق الأستراليون الفوز بالمباراة بفارق ست وكيتات وحسموا السلسلة لصالحهم.