هارباجان سينغ: "بومراه" أنقذ الهند من هزيمة 5-0 أمام أستراليا

وقال هارباجان سينغ على قناته على يوتيوب: "لو لم يكن جاسبريت بومراه في هذه الجولة، لكانت السلسلة قد انتهت بنتيجة 5-0. أنقذ جاسي الهند في بيرث. وبعد أديلايد، أنقذ الهند في بقية المباريات. لو لم يكن في السلسلة، لكانت الهند قد خسرت إما بنتيجة 5-0 أو 4-0".