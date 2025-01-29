"هارباجان سينغ": بطولة آي إل تي 20 نقطة تحول للكريكيت في الإمارات
مع دخول الموسم الثالث من بطولة آي إل تي 20 المرحلة النهائية المثيرة من المنافسة، أبدى لاعب الكريكيت الهندي السابق "هارباجان سينغ" إعجابه بمستوى المنافسة والأداء المثير الذي قدمه، وخاصة من لاعب فريق الكريكيت الإماراتي الشاب أيان أفزال خان.
قال اللاعب الهندي إن جميع الفرق قدمت أداءً مميزاً في دوري آي إل تي 20، الذي يعتمد على نمط الدوري الهندي الممتاز (IPL) في الإمارات.
وقال هارباجان "إن البطولة تسير بشكل رائع، وقد شاهدنا بعض مباريات الكريكيت الممتازة. والشيء الجيد في هذه البطولة هو أن جميع الفرق أظهرت جودة عالية، مما يعني أنها لا تزال لديها فرصة للعودة".
"في المواقع الثلاثة (دبي وأبو ظبي والشارقة) تختلف جميع الملاعب مما يجعلها أكثر تنافسية وإثارة للاهتمام."
ومن بين أبرز اللاعبين من الإمارات العربية المتحدة هذا الموسم، سلط هارباجان الضوء على الموهبة الاستثنائية للاعب أيان من فريق جالف جاينتس الذي حصل على ثمانية ويكيتات في البطولة، بما في ذلك جولة رمي مذهلة بـ 4/16 مذهلة من 4/16 ضد فريق أبو ظبي نايت رايدرز.
قال هارباجان عن لاعب الكريكيت الأيسر البالغ من العمر 19 عاماً: "يقوم أيان أفزال خان بعمل رائع. كنت أتابعه وأتحدث معه منذ الموسم الأول".
"أعتقد أن آيان لديه فرصة قوية للفوز بجائزة الحزام الأزرق كأفضل لاعب. مع تقلص عدد الويكيت و تقدم البطولة، سيكون الرماة هم الأبطال، وسيكون المشهد مثيراً"
وركز هارباجان على فريق ديزرت فايبرز، الذي أصبح أول فريق يتأهل إلى الأدوار الفاصلة، وأشاد بقوته.
"من المباريات التي شاهدتها أو عملت عليها (كمعلق) خلال فترة وجودي هنا، أعتقد أن فريق ديزرت فايبرز يبدو أنه فريق قوي حقاً. لديهم تشكيلة رائعة من لاعبي الرمي مثل محمد عامر ولوكي فيرجسون، ويتميز أسلوبهم في الضرب بقوة كبيرة. إنهم منافسون حقيقيون على البطولة".
وفي إطار النظرة المستقبلية، شارك هارباجان توقعاته بشأن أعلى هداف (الحزام الأخضر) وأعلى حامل للويكيت (الحزام الأبيض) في الموسم.
وقال "أعتقد أن فازلاق فاروقي ومحمد أمير كانا في وضع رائع، حيث حصلوا على الويكيت في كل مباراة. أعتقد أن أحدهما يمكن أن ينهي الموسم في صدارة الترتيب".
"حتى الآن، سجل شاي هوب وتوم بانتون الكثير من النقاط، لكن الجزء الثاني من البطولة قد بدأ للتو. أريد أن أرى المزيد من اللاعبين يؤدون ويسجلون النقاط ويصعدون في سلم الترتيب."
وأخيراً، قال هارباجان إن بطولة آي إل تي 20 يمكن أن تكون بمثابة نقطة تحول في لعبة الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة.
وقال "إن هذه البطولة مهمة للغاية بالنسبة للكريكيت في الإمارات العربية المتحدة. في الوقت الحالي لدينا لاعبان من الإمارات العربية المتحدة في كل فريق، وربما يرتفع هذا العدد إلى ثلاثة أو أربعة في المواسم القليلة المقبلة مع تحسن أداء لاعبي الإمارات العربية المتحدة".