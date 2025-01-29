"هارباجان سينغ": بطولة آي إل تي 20 نقطة تحول للكريكيت في الإمارات

ومن بين أبرز اللاعبين من الإمارات العربية المتحدة هذا الموسم، سلط هارباجان الضوء على الموهبة الاستثنائية للاعب أيان من فريق جالف جاينتس الذي حصل على ثمانية ويكيتات في البطولة، بما في ذلك جولة رمي مذهلة بـ 4/16 مذهلة من 4/16 ضد فريق أبو ظبي نايت رايدرز.