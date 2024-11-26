"نيويورك سترايكرز" يتفوق على فريق أبوظبي في بطولة "تي 10"
سيطر "نيويورك سترايكرز" سيطرة تامة على مجريات المباراة ضد فريق أبوظبي، ليحقق فوزاً كاسحاً بعشرة ويكيت في بطولة أبوظبي "تي 10" (T10) لعام 2024 على ملعب زايد للكريكيت.
وعانى فريق أبوظبي من بداية متعثرة، فانهارت ويكيتاته تباعاً، ليجد نفسه في موقف حرج عند 40/5، قبل أن ينهي الـ 10 أوفر بصعوبة بالغة عند 73/7.
وتألق الباكستاني محمد أمير بين رماة "سترايكرز"، مسجلاً أرقاماً رائعة بـ 3/7 في 2 أوفر.
ولم يقتصر التألق على أمير، فقد خطف لاعب جزر الهند الغربية الأضواء باقتناصه بضعة ويكيتات مقابل 14 ركضة في 2 أوفر، بينما ساهم كل من "أكيل حسين" و"خزيمة تنفير" بويكيت واحد.
ولاحقاً، حسم ثنائي الافتتاح لـ "نيويورك سترايكرز"، السريلانكي "كوسال بيريرا" و"إيفين لويس" من جزر الهند الغربية، المباراة لصالح فريقهما دون خسارة أي ويكيت.
وانطلق "بيريرا" ليسجل 56 نقطة من 26 كرة فقط، مُزيناً أداءه بأربع ضربات سداسية وست رباعيات. أما "لويس"، فساهم بـ 17 نقطة من 12 كرة، ليُنهي "سترايكرز" المطاردة في 6.2 أوفر فقط.