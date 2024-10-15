نيوزيلندا تسحق باكستان وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات

حاولت القائدة "فاطمة سنا"، التي عادت إلى الفريق بعد عودتها لفترة قصيرة إلى باكستان إثر وفاة والدها، أن تقاوم بمفردها، حيث أحرزت 21 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير مجريات المباراة التي كانت قد حُسمت بالفعل.