نيوزيلندا تسحق باكستان وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات

قدمت "أميليا كير" و"إيدن كارسون" أداءً رائعاً في الرميات، مما ساهم بشكل كبير في تأهل نيوزيلندا إلى نصف نهائي بطولة العالم "تي 20" (T20) للسيدات. جاء هذا التأهل بعد الفوز الساحق على باكستان بفارق 54 نقطة في آخر مباراة لهما في دور المجموعات يوم الاثنين.
وبِفضل الأداء الرائع للرامية بالأوف سبن، "كارسون"، التي حصدت جائزة أفضل لاعبة في المباراة بـ 2-7 من ثلاث أوفر، وبمساعدة "كير" التي سجّلت 3-14، تمكّنت نيوزيلندا من إقصاء باكستان بعد أن سجّلت 56 نقطة فقط في 11.4 أوفر.
وأصبحت نيوزيلندا، التي حققت 110-6 في 20 أوفر، ثاني فريق يتأهل لنصف النهائي من المجموعة الأولى بعد أستراليا التي تصدرت المجموعة.
في حين خسرت باكستان فرصة التأهل، مما أدى أيضاً إلى إقصاء الهند، التي دفعت ثمن خسارتها في المباراة الافتتاحية بفارق 58 نقطة أمام نيوزيلندا.
وعلّقت "صوفي ديفاين"، قائدة فريق نيوزيلندا، قائلة: "لم أستوعب الأمر بعد... سنحتفل الليلة، ولكن لدينا مرحلة جديدة في البطولة نتطلع إليها."
كان على باكستان الوصول إلى الهدف في 10.4 أوفر فقط لتحسين معدل الركض الصافي والتفوق على نيوزيلندا في الترتيب، لكن بدايتها الضعيفة أدت إلى فقدان الأمل مبكراً.
بدأ فريق باكستان المباراة بأداء ضعيف، حيث خسر لاعبتي الافتتاح "علياء رياض"، التي تمت ترقيتها إلى دور لاعبة الافتتاح، دون تسجيل و"مونيبا علي" (15) في أول خمسة أوفر.
وبعد ذلك، تدهورت الأوضاع، حيث تم إخراج "صدف شمس" (اثنان) بواسطة "فران جوناس"، و"إرم جاويد" (ثلاثة) بواسطة رمية مباشرة من "ليا تاهوهو".
بعد أن تقلصت النتيجة إلى 28-5 في نهاية اللعب القوي، لم تتمكن باكستان من التعافي أبداً.
حاولت القائدة "فاطمة سنا"، التي عادت إلى الفريق بعد عودتها لفترة قصيرة إلى باكستان إثر وفاة والدها، أن تقاوم بمفردها، حيث أحرزت 21 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير مجريات المباراة التي كانت قد حُسمت بالفعل.
وقالت "سنا" وهي تتأمل الهزيمة التي تلقاها منتخب باكستان: "كنا جيدات في الرميات، لكن علينا تحسين أدائنا في الضرب والدفاع".
وأضافت: "لم نكن على المستوى المطلوب. أعتقد أن اللاعبات الكبار في الفريق يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم في مثل هذه المباريات".
بدأ منتخب نيوزيلندا المباراة بقوة بعد اختياره الضرب أولاً، حيث تقاسمت "سوزي بيتس" (28) و"جورجيا بليمر" (17)41 ركضة في الويكيت الافتتاحي.
ومع ذلك، ردت باكستان بقوة بعد فترة وجيزة من اللعب القوي، حيث طردت كلا من لاعبتي الافتتاح و"كير" (تسع نقاط) في تسلسل سريع.
دفعت باكستان ثمن سوء أدائها الميداني، حيث أضاعت "سيدرا أمين" فرصة سهلة أمام "نيدا دار" عندما كانت صوفي ديفاين" في المركز 14.
لكن "ديفاين" فشلت في استغلال هذه الفرضة، لتتمكن "سنا" من انتزاع الكرة منها في الدقيقة 19 بعد تمريرة من "ساديا إقبال".
أبرز الراميات من جانب باكستان كانت "نصرا ساندو"، التي حققت 3-18، بما في ذلك طرد "بروك هاليداي" التي سجلت 22 نقطة.