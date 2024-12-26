نقطة جزاء وغرامة مالية على "كوهلي" بعد مشاجرة مع "سام كونستاس"

تم تغريم "فيرات كوهلي" 20 في المائة من قيمة دخله من المباراة بعد اشتباكه مع الأسترالي "سام كونستاس" خلال المباراة الاختبارية في البوكسينج داي في ملبورن يوم الخميس، وفقاً لتقارير إعلامية.