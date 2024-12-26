نقطة جزاء وغرامة مالية على "كوهلي" بعد مشاجرة مع "سام كونستاس"
تم تغريم "فيرات كوهلي" 20 في المائة من قيمة دخله من المباراة بعد اشتباكه مع الأسترالي "سام كونستاس" خلال المباراة الاختبارية في البوكسينج داي في ملبورن يوم الخميس، وفقاً لتقارير إعلامية.
كما تم منح الضارب الهندي نقطة سلبية واحدة بسبب هذه الحادثة.
وارتطم كتف كوهلي بكتف اللاعب الأسترالي البالغ من العمر 19 عاماً الذي يشارك لأول مرة. واستدار كوهلي وكونستاس لمواجهة بعضهما البعض وتبادلا الكلمات، مما دفع الحكم مايكل جوخ وخواجة إلى التدخل لتهدئة الموقف.
وفقاً لقواعد لعبة الكريكيت، فهي رياضة لا تتضمن احتكاكاً جسدياً، وهناك قواعد اذا حدث دفع أثناء اللعب.
يحظر مجلس الكريكيت الدولي "الاحتكاك الجسدي غير اللائق" ويمكن إيقاف اللاعب عن المباريات إذا كانت المخالفة ذات طابع خطير.
وقال قائد منتخب أستراليا السابق ريكي بونتينج، الذي كان يغطي المباراة لقناة سيفن نتورك التلفزيونية، ضارب مخضرم ان كوهلي هو الملام في الموقف بلا شك.
وقال بونتينغ "سيكون لدى هذا الرجل (كوهلي) بعض الأسئلة للإجابة عليها".
مع مدخلات رويترز