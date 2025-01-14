نجوم كريكيت عالميون في الدوري الباكستاني الممتاز 2025

كما تم اختيار كل من "جونسون تشارلز"، و"توم كوران"، و"كوسال مينديس"، والرامي السريع "ألزاري جوزيف" من قبل "سلطانز"، و"قلندرز"، و"جلادييتورز"، و"زلمي" على التوالي. وفي الجولة الثانية، بقي "سام بيلينجز" مع فريق "قلندرز" الذي استخدم حق المطابقة ضد فريق "إسلام آباد يونايتد" حامل اللقب، والذي تعاقد لاحقاً مع "راسي فان دير دوسن".