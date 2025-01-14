نجوم كريكيت عالميون في الدوري الباكستاني الممتاز 2025
أصبح "داريل ميتشل" النيوزيلندي أول اختيار للدوري الباكستاني الممتاز لعام 2025، حيث اختاره فريق "لاهور كالاندارس" الفائز مرتين لتعزيز ترتيبه في الضرب خلال الحدث الذي أقيم في حدائق حضوري بقلعة لاهور بعد ظهر يوم أمس الاثنين. سيظهر "ميتشل"، الذي لعب 70 مباراة "تي 20" دولية، لأول مرة في الدوري الباكستاني الممتاز في وقت لاحق من هذا العام.
وتعاقد "كراتشي كينجز" مع الضارب الأيسر "ديفيد وارنر" حيث استفادوا من الاختيار الثاني في الجولة البلاتينية الأولى. سيكون "وارنر"، بخبرته الواسعة المتضمنة 12727 نقطة في 392 مباراة "تي 20"، ضمن قائمة اللاعبين الجدد البارزين هذا الموسم.
واستخدم فريق "بيشاور زلمي" خيار حق المطابقة للاحتفاظ بـ"توم كوهلر-كادمور"، الذي اختاره فريق "كويتا جلادييتورز". وقد مثّل "كوهلر-كادمور" فريق "زلمي" في المواسم الأربعة الماضية من دوري الباكستاني الممتاز. بدورهم، اختار فريق "جلادييتورز" اللاعب النيوزيلندي "مارك تشابمان"، الذي خاض 81 مباراة "تي 20" دولية خلال مسيرته الدولية التي امتدت لعشر سنوات، وهو أيضاً لاعب دولي مزدوج الجنسية.
وكان "مايكل بريسويل" و"ماثيو شورت" آخر اختيارين في الجولة البلاتينية حيث تم اختيارهما من قبل فريق "مولتان سلطانز" و"إسلام آباد يونايتد" على التوالي. ولعب "بريسويل"، لاعب جميع المراكز لنيوزيلندا، 149 مباراة "تي 20" وسجل 2744 نقطة و66 ويكيت.
فيما سيكون انضمام"شورت" البالغ من العمر 29 عاماً إلى تشكيلة "إسلام آباد" القوية بمثابة إضافة كبيرة حيث يتطلعون إلى إضافة كأس الدوري الممتاز الرابعة إلى خزانتهم في وقت لاحق من هذا العام.
أما في الجولة البلاتينية الثانية، فقد حصل فريقا "كويتا جلادييتورز" و"كراتشي كينجز" على اختيارين لكل منهما. استخدم فريق "جلادييتورز" خيار البطاقة العشوائية لضم اللاعب المتعدد المهارات فهيم أشرف إلى فريقهم.
اختار فريق "كويتا" أيضاً الضارب الافتتاحي النيوزيلندي الهجومي "فين ألين" في هذه الجولة. "ألين"، البالغ من العمر 25 عاماً، خاض 47 مباراة "تي 20" دولية مع منتخب نيوزيلندا، سجل خلالها 1141 نقطة، بما في ذلك 100 نقطة مرتين، بمعدل ضرب مذهل بلغ 158.69.
وعزز فريق "كراتشي كينجز" ترسانته من حيث السرعة حيث اختار "آدم ميلن" كأول اختيار له في الجولة البلاتينية الثانية ثم تبع ذلك باستخدام البطاقة العشوائية على "محمد عباس أفريدي".
كما سيضيف "ميلن" سرعة إضافية إلى دوري 2025 إلى جانب خبرته في 186 مباراة "تي 20" والتي حقق فيها 213 ويكيت بمعدل 23.61. من ناحية أخرى، كان "عباس أفريدي"، الذي سيلعب الآن لصالح فريق "كيجز"، هو صاحب أكبر عدد من الويكيتات - 23 ويكيت، لصالح "مولتان سلطانز" في عام 2023 وأصبح أيضاً جزءاً من فريق البطولة.
وشهدت الجولة الماسية من اختيارات "بيشاور زلمي"، و"إسلام آباد يونايتد"، و"لاهور قلندرز" اختيار مواهب أجنبية عالية الجودة أمثال "كوربين بوش"، و"جيسون هولدر"، و"كوسال بيريرا". وقد اختار "زلمي" "بوش"، بينما اختار "يونايتد" "هولدر"، بينما تعاقد "قلندرز" مع "بيريرا".
عزز فريق "بيشاور زلمي" من سرعته باختياره البنجلاديشي "ناهيد رانا" في الجولة الذهبية الأولى. وقد أثار "رانا" البالغ من العمر 22 عاماً إعجاب الجميع بسرعته الكبيرة خلال مسيرته الدولية القصيرة.
وفي نفس الفئة، اختار "إسلام آباد يونايتد" الرامي الأيسر السريع الأسترالي "بن دوارشويس"، الذي سجل 176 ويكيت في "تي 20" بمعدل 22 في 140 مباراة. وسينضم إلى أبناء بلده "رايلي ميريديث" و"شورت" في قائمة "يونايتد" للدوري الباكستاني الممتاز لعام 2025.
في الجولة الفضية الثالثة، تم اختيار الرامي البنجلاديشي "ريشاد حسين" من قبل فريق "كالاندارس". ولأول مرة، وصل "أندريس جوس" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بطولة الدوري البكستاني الممتاز وسيشارك مع "إسلام آباد يونايتد". أضاف فريق "مولتان سلطانز" الرامي السريع الأيرلندي "جوش ليتل" والرامي من جزر الهند الغربية "جوداكيش موتي" إلى فريقهم خلال هذه الجولة.
أما في الجولة التكميلية الأولى، اختار نادي "كراتشي كينجز" "كين ويليامسون"، الذي سينضم إلى زميله النيوزيلندي "ميلن". وسيكون "ويليامسون" أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم "كينجز" إلى جانب "محمد نبي"، و"ديفيد وارنر"، و"ليتون داس".
كما تم اختيار كل من "جونسون تشارلز"، و"توم كوران"، و"كوسال مينديس"، والرامي السريع "ألزاري جوزيف" من قبل "سلطانز"، و"قلندرز"، و"جلادييتورز"، و"زلمي" على التوالي. وفي الجولة الثانية، بقي "سام بيلينجز" مع فريق "قلندرز" الذي استخدم حق المطابقة ضد فريق "إسلام آباد يونايتد" حامل اللقب، والذي تعاقد لاحقاً مع "راسي فان دير دوسن".
وحقق فريق "كويتا جلادييتورز" اختياراً قوياً في الجولة التكميلية الثانية حيث حصلوا على الأسترالي "شون أبوت" ممّا أضاف المزيد من السرعة والقوة في الضرب إلى تشكيلتهم. تم اختيار "شاي هوب" من قبل فريق "سلطانز" بينما سيعود الأفغاني "محمد نبي" إلى "كراتشي كينجز" هذا العام.
وسيشارك "شعیب مالك" في النسخة العاشرة على التوالي من بطولة الدوري الباكستاني الممتاز حيث تم اختياره من قبل فريق "كويتا جلادييتورز" في الجولة التكميلية الثالثة. ومن بين جولتي الاختيارات الناشئة، كانت الاختيارات البارزة هي انتقال معجزة الضرب "حسن نواز" إلى قائمة "جلادييتورز"، بينما تم اختيار الموهوب "معاذ صدقات" من قبل "زلمي".
وتصدر "سعد مسعود"، الرامي الأيمن والذي يجيد الضرب أيضاً، عناوين الأخبار في بطولة كأس الأبطال "تي 20" في مدينة راولبندي، حيث استقر في "إسلام آباد يونايتد" وسيقوده "شاداب خان" بنفسه. وعاد "حنين شاه" إلى "إسلام آباد يونايتد" بينما تم اختيار "عبيد شاه" من قبل نادي "مولتان سلطانز".