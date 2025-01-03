نجوم بوليوود يشعلون حفل افتتاح "آي إل تي 20 "في دبي
سيتم إطلاق الموسم الثالث من "آي إل تي 20". بحفل افتتاح كبير سيقام على رأس قائمة العروض المقدمة من نجوم بوليوود شاهيد كابور وبوجا هيجدي وسونام باجوا الذين من المقرر أن يبهروا الجماهير في استاد دبي الدولي يوم السبت 11 يناير. سيبدأ الحفل في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.
وسيُسمح للمتفرجين بدخول الملعب اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً، كما يمكن للمشجعين أيضاً متابعة المباراة عبر شبكة "زي" وبث شركائها في جميع أنحاء العالم على المنصات الخطية والرقمية.
سيؤدي شاهيد وبوجا وسونام أغانيهم الرائعة، وسيتبع ذلك عرض مبهر للألعاب النارية قبل انطلاق أول مباراة للموسم في الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث يواجه حامل اللقب فريق "إم آي إمارات" فريق "دبي كابيتالز" في مباراة إعادة للمباراة النهائية الكبرى العام الماضي.
سيقدم المنتج والممثل الهندي الشهير جاكي بهاجناني وريديما باثاك حفل الافتتاح.
توفر الأمسية فرصة نادرة للقاء أفضل نجوم بوليوود مع أفضل نجوم الكريكيت "تي 20". في ملعب دبي الدولي الرائع، والمعروف أيضاً باسم (حلقة النار). وإضافة إلى الإثارة، يمكن للمشجعين الاستمتاع بعرض رائع لأربع تذاكر مقابل 40 درهماً إماراتياً فقط، في الفئة العامة.
وقال شاهيد كابور: "إذا كنت تعرفني، فأنت تعلم مدى حبي للكريكيت والرقص. وعندما يجتمع الأمران معاً، يمكنك أن تتوقع الحصول على أفضل ما في العالمين، وهذا هو السبب في أنني أتطلع حقاً إلى أن أكون جزءاً من حفل الافتتاح في استاد دبي الدولي".
احصل على تذكرتك الآن للاحتفال ببوليوود والكريكيت بروح الترفيه الحقيقية.
سيقام الموسم الثالث من آي إل تي 20 في الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير.
احتفظت فرق دي بي وورلد آي إل تي 20 الستة بنجوم ال "تي 20" مثل أندريه راسل (أبو ظبي نايت رايدرز)، سونيل نارين (أبو ظبي نايت رايدرز)، أليكس هيلز (ديزرت فايبرز)، شيرفان روثرفورد (ديزرت فايبرز)، ديفيد وارنر (دبي كابيتلز)، روفمان باول (دبي كابيتلز)، كريس جوردان (جلف جاينتس)، شيمرون هيتماير (جلف جاينتس)، أكيل حسين (إم آي الإمارات)، نيكولاس بوران (إم آي الإمارات)، عادل راشد (اختيار الشارقة ووريورز وايلد كارد في الموسم الثاني) وجونسون تشارلز (الشارقة ووريورز).
يعود نجم الكرة البيضاء الإنجليزي جيسون روي (الشارقة ووريورز) إلى الدوري بعد أن شارك في مباراتين مع فريق أبو ظبي نايت رايدرز الموسم الماضي. سيشارك قائد جزر الهند الغربية السابق جيسون هولدر مع فريق أبو ظبي نايت رايدرز، وهو اللاعب الشامل الذي لعب مع فريق دبي كابيتالز الموسم الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يشارك تيم ساوثي (الشارقة ووريورز)، وفخر زمان (ديزرت فايبرز)، وشاي هوب (دبي كابيتلز)، ولوكي فيرجسون (ديزرت فايبرز)، وروستون تشيس (أبوظبي نايت رايدرز)، وماثيو ويد (الشارقة ووريورز)، وإبراهيم زادران (جلف جاينتس)، وروماريو شيبرد (إم آي الإمارات) لأول مرة في دي بي وورلد آي إل تي 20 في الموسم الثالث.