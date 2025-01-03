نجوم بوليوود يشعلون حفل افتتاح "آي إل تي 20 "في دبي

وقال شاهيد كابور: "إذا كنت تعرفني، فأنت تعلم مدى حبي للكريكيت والرقص. وعندما يجتمع الأمران معاً، يمكنك أن تتوقع الحصول على أفضل ما في العالمين، وهذا هو السبب في أنني أتطلع حقاً إلى أن أكون جزءاً من حفل الافتتاح في استاد دبي الدولي".