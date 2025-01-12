نجوم "بوليوود"يتصدرون افتتاح بطولة موانئ دبي العالمية

ابتداءً من الأحد 12 يناير، يمكن للجماهير الحصول على أربع تذاكر مقابل 40 درهماً فقط في الفئة العامة. وفي إصدار محدود، يمكن للجماهير أيضًا الاستفادة من خصم بنسبة 25 بالمائة على جميع تذاكر الجناح والبلاتينيوم.