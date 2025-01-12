نجوم "بوليوود"يتصدرون افتتاح بطولة موانئ دبي العالمية
ومع انطلاق فعاليات بطولة موانئ دبي 20 أمس في استاد دبي الدولي، كان المشجعون على موعد مع متعة كبيرة مع نجوم بوليوود شاهيد كابور وبوجا هيجدي وسونام باجوا الذين يتصدرون حفل الافتتاح، مع عرض مذهل للألعاب النارية.
وفي أعقاب حفل الافتتاح، ارتفعت التوقعات لمباراة الافتتاح للموسم والتي ستشهد استضافة دبي كابيتلز لحامل اللقب، إم آي الإمارات، في مباراة إعادة مثيرة لنهائي العام الماضي.
أقيمت مباراة الافتتاح للموسم في تمام الساعة 7.30 مساءً بالتوقيت المحلي، وفاز فريق"أم أي الإمارات" بالقرعة واختار الرمي أولاً.
يستطيع المشجعون متابعة المباريات مباشرة من منازلهم عبر شبكة زي.
ابتداءً من الأحد 12 يناير، يمكن للجماهير الحصول على أربع تذاكر مقابل 40 درهماً فقط في الفئة العامة. وفي إصدار محدود، يمكن للجماهير أيضًا الاستفادة من خصم بنسبة 25 بالمائة على جميع تذاكر الجناح والبلاتينيوم.