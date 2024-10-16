نجوم الكريكيت يتألقون في بطولة أبوظبي"تي 10"2024
يستعد عشاق الكريكيت في أبوظبي لاستقبال مجموعة من ألمع نجوم هذه الرياضة في نسخة 2024 من بطولة أبوظبي "تي 10"، منهم "جوس باتلر" و"جوني بايرستو" و"ماركوس ستوينيس" و"لوكي فيرجسون" و"راشد خان".
وستشهد هذه النسخة مشاركةً قياسيةً بعشرة فرق، مع انضمام فريقين جديدين هما "بولتس عجمان" و "يو بي نوابس". إلى جانب حامل اللقب "نيويورك سترايكرز" إضافةً إلى "ديكان جلادييتورز" و"نورثرن ووريورز" و"موريسفيل سامب أرمي" و"دلهي بولز" و"بنغلا تايجرز" وفريق "أبوظبي"، وفريق "جاكوار بريفز" (المعروف سابقاً باسم "تشيناي بريفز").
وقد أنهت كافة الفرق إجراءات الاحتفاظ باللاعبين والتعاقدات الجديدة قبل انطلاق عملية اختيار اللاعبين النهائية، حيث ستتنافس الفرق لتأمين تشكيلاتها في 17 أكتوبر في الساعة 6 مساءً. وقد سجل أكثر من 400 لاعب من كافة أنحاء العالم للمشاركة في عملية اختيار اللاعبين.
وستُبث البطولة على نطاق واسع بفضل صفقة البث الرائدة لمدة ثلاث سنوات مع "ديزني ستار" (Disney Star)، والتي ستضمن تغطيةً شاملةً باللغة الإنجليزية واللغات الإقليمية في جميع أنحاء الهند.
وستُقام المباريات على مدار 12 يوماً، من 21 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، على أن تُختتم بالمباراة النهائية في اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في استاد زايد للكريكيت.
وأعرب شاجي أول ملك، رئيس مجلس إدارة شركة "تي 10 سبورتس ماناجمنت" (T10 Sports Management)، عن حماسه لهذه النسخة قائلاً: "لقد أحدثت بطولة "تي 10" ثورةً في لعبة الكريكيت، ولا يزال الاهتمام العالمي بها في تزايد مستمر. إن مشاركة هذه الكوكبة من النجوم في هذه النسخة تُؤكد على المكانة الكبيرة التي وصلت إليها البطولة."
وأضاف: "إن انضمام فريقين جديدين و إبرام اتفاقية البث المميزة مع "ديزني ستار" سيجعلان موسم 2024 الأكبر في تاريخ البطولة. لقد أثبت هذا الشكل من الكريكيت نجاحه الباهر، ونعد الجماهير بمنافسات حماسية ومشاهد استثنائية لا تُنسى."
وأعرب "مات بوشر"، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للكريكيت والرياضة، على حماسه لاستضافة نسخة استثنائية من بطولة أبوظبي "تي 10" لعام 2024، قائلاً: "لقد شهدت هذه البطولة تطوراً ملحوظاً منذ انطلاقها في أبوظبي، التي أصبحت اليوم مركزاً رياضياً عالمياً. ومع اقتراب البطولة من نسختها السادسة في الإمارة، فإنها تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية الحكومة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة."
واختتم "بوشر" حديثه قائلاً: "يشهد هذا العام نقلة نوعية في تاريخ البطولة، مع توسع نطاقها عالمياً عبر صفقة البث الهامة مع "ديزني ستار"، وانضمام فريقين جديدين، مما يُبشّر بمنافسات أكثر إثارة، ويُتيح لنا هذا فرصة أكبر لإبراز جمال مدينتنا أبوظبي على المستوى الدولي. نحن ملتزمون بدعم هذه البطولة، ونعدكم بالكثير من المفاجآت في الفترة المقبلة، فتابعونا!"
الاحتفاظ بالفرق والتعاقدات
التعاقدات الجديدة: "ماثيشا باثيرانا" و"دونوفان فيريرا"
الإبقاء على: "كيرون بولارد" و"محمد أمير" و"سونيل نارين" و"أكيل حسين" و"محمد وسيم" و"محمد جواد الله"
التعاقدات الجديدة: "خوسيه باتلر" و"أنريش نورتيي" و"ماركوس ستوينيس"
الإبقاء على: "ماهيش ثيكشانا" و"نيكولاس بوران" و"أندريه راسل" و"توم كوهر كادمور" و"زهور خان"
التعاقدات الجديدة: "وانيندو هاسارانجا" و"تيم ديفيد" والنجم الدولي الإماراتي "روماريو شيبرد"
الإبقاء على: "روفمان باول" و"محمد روح" و"نافين الحق" و"فضل الحق فاروقي" و"جيمس فينس"
التعاقدات الجديدة: "جوني بايرستو" و"لوكي فيرجسون" و"شيمرون هيتماير" و"إيه إم غضنفر"
الإبقاء على: "فيل سالت" و"نور أحمد" و"كايل مايرز"
التعاقدات الجديدة: "ترينت بولت" و"فين ألين" و"جونسون تشارلز" و"شيرفان روثرفورد" و"ثاقب محمود"
الإبقاء على: "كولن مونرو" و"عظمة الله عمرزاي"
التعاقدات الجديدة: "ديفيد ويلي" و"عماد وسيم"
الإبقاء على: "فاف دو بليسيس" و"قيس أحمد" و"أندريس غوس"
التعاقدات الجديدة: "شكيب الحسن" و"رشيد خان" و"وليام ليفينغستون" و"افتخار أحمد"
الإبقاء على: "حضرة الله زازاي" و"داسون شاناكا" و"جوشوا ليتل"
الإبقاء على : "أعيان خان" و"جورج مونسي" و"بهانوكا راجاباكسا"
التعاقدات الجديدة: "كريس لين" و"نوان ثوشارا" و"ثيسارا بيريرا" و"دان لورانس" و"راسي فان دير دوسن"
التعاقدات الجديدة: "رحمان الله جورباز" و"داود مالان" و "تيمال ميلز" و"عادل رشيد" و"أندريه فليتشر"
التعاقدات الجديدة: "جيمس نيشام" و"مجيب الرحمن" و"لونجي نجيدي" و"غلبدين نايب" و"حيدر علي".