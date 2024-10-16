نجوم الكريكيت يتألقون في بطولة أبوظبي"تي 10"2024

وأعرب شاجي أول ملك، رئيس مجلس إدارة شركة "تي 10 سبورتس ماناجمنت" (T10 Sports Management)، عن حماسه لهذه النسخة قائلاً: "لقد أحدثت بطولة "تي 10" ثورةً في لعبة الكريكيت، ولا يزال الاهتمام العالمي بها في تزايد مستمر. إن مشاركة هذه الكوكبة من النجوم في هذه النسخة تُؤكد على المكانة الكبيرة التي وصلت إليها البطولة."