نجوم الإمارات الواعدين في دوري"موانئ دبي" للكريكيت
تم إنهاء عملية اختيار لاعبي الموسم الثالث من دوري موانئ دبي العالمية الدولي للاعبي الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء في دبي. وقد تم اختيار ثلاثة من أبرز نجوم الإمارات الواعدين "إيثان دي سوزا" و "أريان لاكرا" و "درو باراشار" للموسم الثالث.
وسيمثل الضارب الأيسر "دي سوزا" فريق الشارقة "ووريورز"، ببينما سيلعب "باراشار" و "لاكرا" ضمن فريقي "ديزرت فايبرز" و"إم آي الإمارات".
في الآونة الأخيرة، كان باراشار يلعب لصالح فريق "ديزرت فايبرز ديفيلوبمنتس" في بطولة بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت (آي ال تي 20)" لعام 2024، حيث حصل على خمسة ويكيتات، بينما لعب لاكرا ضمن فريق "جلف جاينتس ديفلوبمنت"، وسجل 85 جولة وسجل نصف قرن حاسم.
واختار فريق أبوظبي "نايت رايدرز" اللاعبين "شاهيد إقبال بوتا" و "إبرار أحمد". وأثار أداء "شاهيد إقبال بوتا" و "إبرار أحمد" الإعجاب في بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت (آي ال تي 20)" لعام 2024، حيث مثل بوتا فريق "بيرلز (آي ال تي 20)" وحصل على ستة ويكيتات في البطولة، بينما أنهى "إبرار أحمد" البطولة بستة انتصارات في أربع مباريات فقط لصالح فريق "دبي كابيتالز ديفيلوبمنتس".
وسينتقل "خزيمة بن تنوير"، الذي كان عضواً في فريق "ديزرت فايبرز ديفيلوبمنتس"، إلى فريق "فايبرز" مع "باراشار". اختار فريق "دبي كابيتالز" "فرحان خان" و "زيشان ناصر" على أساس أدائهما القوي بالكرة في بطولة "ديفيلوبمنتس" بثمانية وعشرة ويكيتات على التوالي.
وأضاف أبطال الموسم الأول من "جلف جاينتس" إلى فريقهم "محمد صغير خان" بعد أدائه القوي لفريق "جلف جاينتس ديفيلوبمنتس" و "محمد عزير خان"، صاحب الرقم القياسي في الحصول على الويكيت برصيد 16 ويكيت لفريق "بيرلز (آي ال تي 20)" في بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت (آي ال تي 20)" لعام 2024.
أعاد فريق "إم آي الإمارات" المدافع عن لقبه اختيار رامي الإمارات المخضرم "زاهور خان"، بعد فترة عمله مع فريق "بيرلز (آي ال تي 20)" في بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت (آي ال تي 20)" والتي شهدت حصوله على خمسة ويكيتات مع اختيار "لاكرا" أيضاً.
وسيمثل قائد الإمارات العربية المتحدة السابق "روهان مصطفى" فريق "ووريورز" مع زميله الأيسر "إيثان دي سوزا". وسيسعى "روهان مصطفى" إلى الحفاظ على مستواه القوي في بطولة "بيرلز (آي ال تي 20)" في بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت (آي ال تي 20)" والتي حصل من خلالها على 149 نقطة في البطولة.
وسجل المراهق الواعد، "ديسوزا"، 84 نقطة مذهلة ضد باكستان في فئة تحت سن 19 عاماً أثناء تمثيل الإمارات العربية المتحدة في فئة تحت 19 عاماً في كأس آسيا 2024 الجاري.
سيبدأ الموسم الثالث من بطولة (آي ال تي 20) في 11 يناير 2025. وستستمر البطولة المكونة من 34 مباراة لمدة شهر، وستقام المباراة النهائية في 9 فبراير.