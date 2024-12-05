نجوم الإمارات الواعدين في دوري"موانئ دبي" للكريكيت

واختار فريق أبوظبي "نايت رايدرز" اللاعبين "شاهيد إقبال بوتا" و "إبرار أحمد". وأثار أداء "شاهيد إقبال بوتا" و "إبرار أحمد" الإعجاب في بطولة "دي بي ورلد العالمية للكريكيت (آي ال تي 20)" لعام 2024، حيث مثل بوتا فريق "بيرلز (آي ال تي 20)" وحصل على ستة ويكيتات في البطولة، بينما أنهى "إبرار أحمد" البطولة بستة انتصارات في أربع مباريات فقط لصالح فريق "دبي كابيتالز ديفيلوبمنتس".