"نايب" يقود "دبي كابيتالز" إلى نهائي "أيه أل تي 20 " بأداء رائع

دخل نايب إلى الملعب عندما كان الفريق بحاجة إلى 51 نقطة من أجل الفوز، وغادر مع فريقه في لحظة حاسمة حيث كانوا بحاجة إلى هدف واحد فقط من الكرة الأخيرة في نهائي مثير، شهد خروج لوكي فيرجسون، لاعب الكرة السريع النيوزيلندي، بسبب إصابة.

تمكن "إسكدنر رازا"، الرامي من زيمبابوي، من إنهاء المباراة بضربة رباعية رائعة في مرمى محمد أمير، الذي دخل الملعب لرمي الكرة الأخيرة بعد إصابة فيرجسون، ليحسم اللقاء لصالح فريقه في لحظة مثيرة.

ورفع رازا قبضته في الهواء محتفلاً بعد تلك الضربة الفاصلة التي منحت فريقه الفوز في المباراة حيث حسم كابيتالز المباراة المثيرة في الكرة الأخيرة بخمسة ويكيتات ليحجز مكانه في نهائي يوم الأحد.