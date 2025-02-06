"نايب" يقود "دبي كابيتالز" إلى نهائي "أيه أل تي 20 " بأداء رائع
لم تكن رياضة الكريكيت هي التي لفتت انتباه "جولبادين نايب" أثناء نشأته، بل كانت رياضة كمال الأجسام. وكان قدوته في هذا المجال هو "أرنولد شوارزنيجر"، نجم هوليوود ذو البنية القوية.
وفي نهاية المطاف، انتقل نايب إلى لعبة الكريكيت، حيث ترقى في صفوفها بسرعة، ولعب دوراً مهماً في صعود أفغانستان، التي مزقتها الحرب، لتصبح قوة مؤثرة في عالم الكريكيت على المستوى العالمي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، المتخصص في الضربات، في قلب الحدث مرة أخرى مساء الأربعاء تحت "حلقة النار" الشهيرة في دبي.
في محاولته مطاردة 190 نقطة ضد ديزرت فايبرز في التصفيات 1 في آي إل تي 20 ، خسر فريق دبي كابيتالز أول ويكيت له في الجولة السابعة بعد بداية جيدة.
دخل نايب إلى الملعب عندما كان الفريق بحاجة إلى 51 نقطة من أجل الفوز، وغادر مع فريقه في لحظة حاسمة حيث كانوا بحاجة إلى هدف واحد فقط من الكرة الأخيرة في نهائي مثير، شهد خروج لوكي فيرجسون، لاعب الكرة السريع النيوزيلندي، بسبب إصابة.
تمكن "إسكدنر رازا"، الرامي من زيمبابوي، من إنهاء المباراة بضربة رباعية رائعة في مرمى محمد أمير، الذي دخل الملعب لرمي الكرة الأخيرة بعد إصابة فيرجسون، ليحسم اللقاء لصالح فريقه في لحظة مثيرة.
ورفع رازا قبضته في الهواء محتفلاً بعد تلك الضربة الفاصلة التي منحت فريقه الفوز في المباراة حيث حسم كابيتالز المباراة المثيرة في الكرة الأخيرة بخمسة ويكيتات ليحجز مكانه في نهائي يوم الأحد.
لكن نايب كان هو البطل بالنسبة لفريق دبي الذي كان يفتقد إلى نجمه ديفيد وارنر بسبب إصابة في الظهر.
سجل نايب (62 نقطة من 39 كرة، 7 رباعيات، 1 سداسية) أداءً رائعاً في جولته ليقود فريقه إلى فوز مستحق.
وكان هذا هو النصف قرن الرابع في هذه الحملة بالنسبة للاعب الأفغاني الشجاع، الذي يأمل الآن في تحقيق إنجاز آخر في المباراة النهائية يوم الأحد على نفس الملعب، ليواصل تألقه ويساهم في فريقه لتحقيق المزيد من النجاحات.
وفي وقت سابق، سجل "أليكس هيلز" 67 نقطة رائعة من 32 كرة حيث نجح فريق فايبرز، المتصدر للجدول، في تسجيل 189 نقطة مقابل سبع نقاط في 20 جولة.
وساهم قائد كابيتالز، "سام بيلينجز"، برصيد 38 نقطة من 16 كرة، بينما أضاف آدم روسينجتون 44 نقطة من 31 كرة، وروفمان باول 20 نقطة من 13 كرة، مما قدم أداءً قوياً في الضربات. ومع ذلك، كان نايب هو النجم الأبرز في المباراة، حيث حصل على ويكيتين حاسمتين وثلاث تمريرات حاسمة، ليتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة.
"عندما تلعب مباراة جيدة في الماضي، فإنك تذكر نفسك بذلك. لقد تذكرت الخمسينيات السابقة التي حصلت عليها"، هكذا قال نايب عن نصفي القرن السابقين اللذين سجلهما ضد فريق فايبرز في مرحلة الدوري.
"أستطيع اللعب في أي مركز. الرقم ثلاثة هو رقم حظي الآن. لقد لعبت أيضاً في مركز الافتتاح لذا أستطيع الضرب في أي مكان.
"لقد لعبنا العديد من مباريات الكريكيت هنا في دبي. كانت مباراة تتطلب الضغط، وأنا أحب المباريات التي تحتوي على هذا الضغط. وعندما كنت ألعب بالكرة، استخدمت تقنياتي المتعددة كثيراً."
قال قائد فريق فايبرز فيرجسون إن المطر في المساء جعل من الصعب على لاعبيه الدفاع عن إجمالي النقاط.
وقال اللاعب النيوزيلندي: "كانت ليلة صعبة. كانت مباراة رائعة، ومن الواضح أن هطول المطر أثناء المباراة جعلها صعبة علينا".
"لقد كنا غير محظوظين لأننا لم نتمكن من الفوز. لقد اعتقدت أن النتيجة كانت رائعة، لكن هذه هي لعبة الكريكيت تي 20."
ويواجه فريق الشارقة ووريورز حامل اللقب فريق إم آي الإمارات في المباراة النهائية يوم الخميس.
وسيواجه الفائز في هذه المباراة فريق ديزرت فايبرز في التصفيات الثانية يوم الجمعة من أجل الحصول على حق مواجهة دبي كابيتلز في النهائي يوم الأحد.
النتائج المختصرة:
دبي كابيتالز يتغلب على ديزرت فايبرز بخمسة ويكيتات.
ديزرت فايبرز 189/7 في 20 زيادة (أليكس هالس 67، ماكس هولدن 36، دان لورانس 35، قلب الدين نائب 2 مقابل 25، قيس أحمد 2 مقابل 29).
دبي كابيتالز 193/5 في 20 جولة (جولبادين نايب 62، آدم روسينجتون 44، سام بيلينجز 38، لوكى فيرجسون 2 مقابل 32، ديفيد باين 1 مقابل 31).