"موريسفيل سامب أرمي" يواصل انتصاراته في بطولة أبوظبي "تي 10"
واصل فريق "موريسفيل سامب أرمي" زحفه نحو اللقب في بطولة أبوظبي "تي 10" (T10) على ملعب زايد للكريكيت مساء يوم أمس الثلاثاء، حيث قدّم "شاريث أسالانكا" أداءً مذهلاً في الجولات، ترافق مع جهود استثنائية في رمي الكرات، ليحقق الفريق فوزاً مثيراً بثلاث ركضات.
وفي نسق بطيء للمباراة، استفاد "موريسفيل" أقصى استفادة من أخطاء فريق "بولز" في التقاط الكرات. كما ساهم أداء "شاريث أسالانكا" القوي، حيث سجل 51 ركضة من 25 كرة فقط، في وصول فريق "سامب أرمي" إلى مجموع 112 ركضة مقابل خسارة 5 ويكيت في 10 أوفر.
وبدأ "بانتون" مُطاردة "دلهي" بزخم كبير، حيث سجل 25 ركضة من 11 كرة فقط. لكن بعد أن أطاح به محمد زاهد في أول كرة له، بدأ ميزان القوى يميل نحو "موريسفيل". ومع بعض الأوفرات المتقاربة التي قدّمها محمد زاهد وقيس أحمد وكريم جانات، تمكّن "موريسفيل" من تقييد "دلهي بولز" حتى بدأ "تيم ديفيد" في تغيير مجرى المُباراة مُجدداً.
أشعل زاهد المباراة في الأوفر الأخير، حيث رمى كرتين خارج منطقة الضرب، مما جعل المباراة على أحرّ من الجمر. ومع احتياج "دلهي" إلى خمس ركضات للفوز في الكرة الأخيرة، فشل "ديفيد" في الوصول إلى خط النهاية، ليُحقق "سامب أرمي" فوزاً مثيراً بفارق ثلاث ركضات.
فوز "بانجلا تايجرز"
حقق فريق "بانجلا تايجرز" فوزه الثاني على التوالي في بطولة أبوظبي "تي 10"، وذلك بفضل الأداء الرائع للثنائي الأفغاني حضرة الله زازاي ومحمد شهزاد، واللذان قادا فريقهما إلى مطاردة هدف 108 ركضات بنجاح، مع 10 ويكيت دون خسارة.
دخل الثنائي إلى أرض الملعب لبدء الويكيتات، واحتاجا لبضع كرات فقط للدخول في إيقاع المُباراة، قبل أن يبدأ وابل الضربات القوية في جميع أنحاء الملعب. وبعد أن سجلا 11 ضربة أربعة و7 ضربات ستة، أنهى زازاي وشاهزاد المُطاردة في الأوفر 7.5 فقط.
وفي وقت سابق، نجح اللاعب الأفغاني رشيد خان في تقييد فريق "نورثرن ووريورز" عند مجموع 107 ركضة مقابل خسارة 5 ويكيتات في 10 أوفر، وذلك بفضل أداءه المتميز، حيث استقبل 11 ركضة فقط في 2 أوفر مقابل الحصول على ويكيتين. كما لعب افتخار أحمد دوراً رئيسياً في انتصار فريق "التايجرز"، حيث أحرز ويكيتين مُهمتين واستقبل 18 ركضة فقط في 2 أوفر.
فوز "آب نوابز" على "ديكان جلادييتورز"
حقق فريق "آب نوابز" فوزاً ساحقاً على فريق "ديكان جلادييتورز" في مباراة حماسية ببطولة أبوظبي "تي 10". وبدأ "آب نوابز" مطاردة هدف 113 ركضة ببداية قوية، وحقق الفوز بفارق 7 ويكيتات مع تبقي أكثر من أوفر واحد.
سجل القائد وضارب أفغانستان "رحمن الله جورباز" مع "أفيشكا فرناندو" 89 ركضة في الويكيت الأول قبل أن يتم طرد القائد بعد أن سجل 52 ركضة من 21 كرة فقط. ثم خسر "نوابز" "فرناندو" (34 ركضة من 17 كرة) و"داود مالان" في تتابع سريع، لكن "أندريه فليتشر" و"أوديان سميث" قادا الفريق إلى الفوز في النهاية.
لم تكن بداية فريق "ديكان جلادييتورز" كما كان مُتوقعاً، حيث خسر العديد من الويكيتات بانتظام، ليتراجع إلى 50 ركضة مقابل خسارة 4 ويكيتات. حاول لاعبا إنجلترا "جوس باتلر" و"ديفيد ويز" إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من خلال شراكة بلغت 38 ركضة للويكيت الخامس، لكن الفريق لم يتمكن من تسجيل أكثر من 112 ركضة مقابل خسارة 9 ويكيتات في 10 أوفر.
تألق اللاعب الرامي الإنجليزي عادل رشيد في صفوف فريق "آب نوابز"، حيث كان أفضل لاعبي الرمي بعد أن حقق أرقاماً مُميزة بواقع 3 ويكيتات مقابل 6 ركضات في 2 أوفر. كما ساهم "بينورا فرناندو"، القادم من سريلانكا، في اقتناص ثلاث ويكيتات، بينما حصل "تيمال ميلز" على ويكيت واحدة.