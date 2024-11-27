"موريسفيل سامب أرمي" يواصل انتصاراته في بطولة أبوظبي "تي 10"

لم تكن بداية فريق "ديكان جلادييتورز" كما كان مُتوقعاً، حيث خسر العديد من الويكيتات بانتظام، ليتراجع إلى 50 ركضة مقابل خسارة 4 ويكيتات. حاول لاعبا إنجلترا "جوس باتلر" و"ديفيد ويز" إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من خلال شراكة بلغت 38 ركضة للويكيت الخامس، لكن الفريق لم يتمكن من تسجيل أكثر من 112 ركضة مقابل خسارة 9 ويكيتات في 10 أوفر.