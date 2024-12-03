"موريسفيل سامب آرمي" يتأهل لمواجهة "ديكان جلادييتورز" في نهائي تي 10
تأهل فريق "موريسفيل سامب آرمي" إلى نهائي بطولة أبو ظبي "تي 10" ليواجه "ديكان جلادييتورز" مجدداً في النسخة الثامنة من البطولة على أرضية ملعب زايد للكريكيت.
وتحت ضغط هائل من هجوم "دلهي بولز"، صمد النجم الأمريكي "أندريس جوس" ليقود فريقه إلى النصر في رحلة البحث عن 90 ركضة، مسجلاً 38 ركضة حاسمة حسمت المباراة.
وسط سقوط الويكيتات من حوله، حافظ الضارب الأيمن على هدوئه وثباته، حتى بعد أن تلقى ضربة قوية على خوذته من الباكستاني السريع "سلمان إرشاد".
ثم انقلبت موازين المباراة فجأة مع تمكنّ "إرشاد" من خطف ويكيتين متتاليتين لـ "جوس" و"كرين جنات"، ليضع "سامب آرمي" في مأزق حقيقي، إذ بات بحاجة إلى 30 ركضة في ثلاث أوفر فقط وخمسة ويكيتات متبقية.
لكن الخبرة حسمت الأمور في النهاية، حيث ضمن الثنائي المُحنك، الإنجليزي "جاك تايلور" والباكستاني "عماد وسيم"، استمرار الزحف نحو الهدف. وبعد أن استقرّا في البداية، انطلقا في مهرجان من الضربات القوية، ليُنهيا المباراة بأسلوب رائع قبل ثلاث كرات من نهايتها. وكان أداء تايلور الحاسم (23 ركضة من 11 كرة) كافياً لقيادة "موريسفيل" إلى النهائي، مُحققاً فوزاً مثيراً بخمسة ويكيتات.
وفي وقت سابق، تزعزع فريق "دلهي بولز" بأداء رائع من جانب "سامب آرمي" في الرمي حيث تعاون الدولي السريلانكي "إيسورو أودانا" واللاعب الأفغاني "أمير حمزة" في تفكيك تشكيلة "بولز" الصلبة في الضرب.
فبينما اقتنص أودانا ثلاثة ويكيتات مقابل 17 ركضة في 2 أوفر مذهلين، حصد حمزة ويكيتين مقابل 22 ركضة. واستحق الرامي الأيسر لقب أفضل لاعب في المباراة بجدارة عن جهوده الكبيرة.
ونجح "سامب آرمي" في تقييد "بولز" عند نتيجة متواضعة بلغت 89/7 في 10 أوفر، ممهّداً الطريق أمام مطاردة سهلة للهدف. ولم يُضيّع "سامب آرمي" الفرصة، فأنهى المباراة بهدوء وبراعة قبل خمس كرات من النهاية.