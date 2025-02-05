مواجهة مثيرة بين"ديزرت فايبرز" و"دبي كابيتلز" في "آي إل تي 20"

وقد تم دعم مشوارهم بأداء قوي من "أليكس هيلز" (286 نقطة) و"سام كوران" (267 نقطة)، اللذين كانا فعالين بالمضرب. وعلى صعيد الرمي، كان "وانيندو هاسارانجا" و"محمد أمير" مؤثرين بنفس القدر، حيث حصل كل منهما على 11 ويكيت. يظل معدل "هاسارانجا" البالغ 5.33 عبر 30 جولة هو الأفضل في البطولة. ومع ذلك، أظهر فريق "فايبرز" ضعفاً طفيفاً في مبارياته الأخيرة، حيث تكبد خسارتين في آخر ثلاث مباريات. وسيهدفون إلى استعادة سيطرتهم ضد فريق دبي كابيتلز الذي هزمهم في كلتا المناسبتين في وقت سابق من هذا الموسم.