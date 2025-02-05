مواجهة مثيرة بين"ديزرت فايبرز" و"دبي كابيتلز" في "آي إل تي 20"
يدخل الموسم الثالث من بطولة "آي إل تي 20" مرحلة حاسمة مع حجز فرق "ديزرت فايبرز" و"دبي كابيتلز" و"إم آي إماراتس" و"الشارقة ووريورز" أماكنهم في الأدوار الإقصائية.
وتشهد البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليون دولار، مواجهة بين فريقي ديزرت فايبرز ودبي كابيتلز في التصفيات الأولى، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى النهائي.
وفي هذه الأثناء، سيلتقي فريقا "إم آي إماراتس" و"الشارقة ووريورز" في الدور الإقصائي، وبعد ذلك سيواجه الفائز الخاسر من التصفيات الأولى من أجل الظفر بالمكان المتبقي في النهائي.
وبرز فريق "ديزرت فايبرز" باعتباره الفريق الأقوى في الموسم، حيث ضمن مكانه في التصفيات مبكراً بفضل مشوار مهيمن تضمّن أربعة انتصارات متتالية.
وقد تم دعم مشوارهم بأداء قوي من "أليكس هيلز" (286 نقطة) و"سام كوران" (267 نقطة)، اللذين كانا فعالين بالمضرب. وعلى صعيد الرمي، كان "وانيندو هاسارانجا" و"محمد أمير" مؤثرين بنفس القدر، حيث حصل كل منهما على 11 ويكيت. يظل معدل "هاسارانجا" البالغ 5.33 عبر 30 جولة هو الأفضل في البطولة. ومع ذلك، أظهر فريق "فايبرز" ضعفاً طفيفاً في مبارياته الأخيرة، حيث تكبد خسارتين في آخر ثلاث مباريات. وسيهدفون إلى استعادة سيطرتهم ضد فريق دبي كابيتلز الذي هزمهم في كلتا المناسبتين في وقت سابق من هذا الموسم.
وفي حديثه عن الموسم حتى الآن والتطلع إلى التصفيات، قال "توم مودي"، مدير الكريكيت في فريق ديزرت فايبرز: "لقد كان هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكن التأمل فيها في الانتصارات السبعة التي حققناها، والكثير من الأداء الجماعي الرائع، والكثير من الأداء الفردي الجيد أيضاً. بالنسبة لنا، ينصب تركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا ليلة الأربعاء".
وبعد أن تكبد ثلاث خسائر متتالية في بداية الموسم، استعاد فريق "دبي كابيتلز"، وصيف الموسم الماضي، زخمه، مسجلاً خمسة انتصارات في ست مباريات ليحتل المركز الثاني في جدول النقاط. ويحمل "شاي هوب" حالياً الحزام الأخضر (مسجل أكثر نقاط) برصيد 467 نقطة في 10 أدوار بمعدل 66.71 نقطة، بما في ذلك 50 نقطة ثلاث مرات ومئة نقطة مرة واحدة.
وفي الوقت نفسه، قاد "دوشمانثا شاميرا" جهود الفريق بالكرة، حيث سجل 12 ويكيت في ثماني مباريات. كما تلقى فريق "كابيتالز" الدعم من أداء "جولبادين نياب" الذي سجل أيضاً 50 نقطة ثلاث مرات ليبلغ 314 نقطة في 10 أدوار، بالإضافة إلى تسعة ويكيتات أيضاً.
ومع توجه فريق "دبي كابيتالز" إلى خوض الدور الفاصل الثالث على التوالي في بطولة "آي إل تي 20"، قال "سكندر رازا": "إن التواجد بين الفريقين الأولين يساعدنا، ولكن نأمل أن نتمكن من الوصول مباشرة إلى النهائي وعدم الاضطرار إلى خوض مباراة الإقصاء. بغض النظر عن ذلك، فإن هدفنا هو الفوز بالنهائي هذا العام".
كان فريق "إم آي إماراتس" حامل اللقب هو الفريق الثاني الذي حجز مكاناً في الأدوار الإقصائية. وقد شهد موسمهم تقلبات عديدة حيث حققوا 5 انتصارات في 10 مباريات. وكان "توم بانتون" هو اللاعب الأبرز، حيث سجل 464 نقطة، بما في ذلك مئة نقطة مرتين - وهي سابقة في بطولة "آي إل تي 20".
كما ساهم القائد "نيكولاس بوران" بشكل كبير بـ 50 نقطة ثلاث مرات.
ويتصدر "فضل الحق فاروقي" لاعب نادي "إم آي إماراتس" بشكل مريح السباق على الحزام الأبيض (أكثر عدد من الويكيتات) برصيد 20 ويكيت في 10 مباريات، بما في ذلك رصيد 5 من 16 ضد فريق دبي كابيتلز، وهو رقم قياسي في الدوري.
تمكن فريق "الشارقة ووريورز" من الخروج من سلسلة هزائمه في أربع مباريات متتالية، ليحقق ثلاثة انتصارات متتالية ويحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 10 نقاط في نفس العدد من المباريات. وقد قام الضاربون بالكثير من العمل الشاق، حيث سجل كل من "توم كولر كادمور" و"جونسون تشارلز" 50 نقطة ثلاث مرات برصيد 347 و305 نقطة على التوالي. وقاد "آدم ميلن" والقائد "تيم ساوثي" الرمي، حيث سجلا 11 و8 ويكيت على التوالي.
يتوجه فريق "الشارقة ووريورز" إلى الدور الإقصائي بعد فوز كبير بفارق ثمانية ويكيتات على فريق إم آي إماراتس في مباراتهم الأخيرة في مرحلة المجموعات. في وقت سابق من الموسم، بدأ فريق ووريورز سلسلة هزائمه بخسارته بفارق تسعة ويكيتات أمام فريق إم آي إماراتس.