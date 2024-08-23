من الشارقة إلى دبي: حكاية"ديليب ساركار" مع الكريكيت والحياة
بدا "ديليب فينغ ساركار" مرتاحاً وهو متكئ على الأريكة في شقة فخمة في نخلة جميرا تطل على فندق رويال دبي أتلانتس. لقد مر أكثر من 32 عاماً منذ توقفه عن إبهار الذواقة بتلك الرحلات المهيبة.
في سن الثامنة والستين، يبدو "العقيد" لائقاً بدنياً وجيداً بما يكفي لتسديد بعض الضربات القوية في مباراة مؤلفة من 10 أشواط لكل فريق. والآن، يقسم اللاعب الذي سجل ما يقرب من 7000 جولة اختبارية مع 1700 نقطة، ستة منها كانت ضد هجمات البولينج السريعة المخيفة لجزر الهند الغربية في السبعينيات والثمانينيات، يقسم وقته بين تدريب الشباب في أكاديمياته في مومباي ولعب الغميضة مع حفيده في دبي.
يبتسم عندما تسأله عن ذكرياته الأولى عن دبي. كان هناك طريق صغير للغاية لا يوجد على جانبيه سوى الرمال يربط بين دبي والشارقة عندما وصل فينغ ساركار إلى هنا لأول مرة للمشاركة في مباراة استعراضية إلى جانب أبرز نجوم لعبة الكريكيت في عام 1981.
ولم يتمكن فينغ ساركار، الذي يجلس الآن في زاوية مريحة بغرفة معيشة ابنته على جزيرة صناعية، من التوقف عن الإعجاب بالمعجزة في الصحراء.
في حديث مع صحيفة سيتي تايمز ، استعاد قائد المنتخب الهندي السابق ذكريات الأيام المجيدة للكريكيت في الشارقة، كما استذكر الكاري اللذيذ الذي أعدته له "لاتا مانجيشكار" في شقتها بلندن وكيف ساعد "العندليب" في جمع الأموال لأبطال كأس العالم في الهند عام 1983. مقتطفات من المقابلة
قبل أن نتحدث عن دبي، دعونا نتحدث عن الشارقة، حيث بدأت ثورة الكريكيت في هذا الجزء من العالم. وقد لعبت أول مباراة هنا بين فريقين دوليين في عام 1981...
نعم، أتذكر ذلك جيداً. كنا قد عدنا للتو من جولة في أستراليا وكانت هناك مباراة نظمها عبد الرحمن بوخاطر (رجل أعمال إماراتي ومروج أسطوري للكريكيت). كانت مباراة استعراضية وأعتقد أن الفريقين كانا يحملان اسم "جافاسكار الحادي عشر" و"ميانداد الحادي عشر". لقد أقاموا مدرجات مؤقتة في الشارقة، لكن ذلك الملعب المؤقت كان ممتلئاً بالناس. لقد فوجئنا جميعاً برؤية هذا النوع من الاستجابة وهذا النوع من الإثارة لمباراة كريكيت في هذا البلد.
وبفضل هذا النجاح، قام بوخاطر ببناء ملعب الشارقة للكريكيت الذي استضاف بطولات سنوية في الثمانينيات والتسعينيات...
نعم، لقد تطوروا كثيراً منذ ذلك الحين وكانت المباريات بين الهند وباكستان مهمة للغاية في الشارقة. ثم بدؤوا في دعوة فرق مثل أستراليا وسريلانكا وجميع الفرق الأخرى المتميزة. أتذكر أنهم أصبحوا يقيمون بطولتين سنوياً، وهو أمر كبير بالنسبة لمكان محايد. الشيء الجيد الآخر في الشارقة هو أنهم بدأوا أيضاً سلسلة صندوق إعانات لاعبي الكريكيت، والتي كانت لمساعدة اللاعبين المتقاعدين. أعتقد أن كل لاعب تم اختياره لصندوق الإعانات حصل على 50 ألف دولار من البطولة، كانت هذه مبادرة رائعة.
كما أن الشارقة نظمت مباريات، خاصة بين الهند وباكستان، والتي أصبحت الآن جزءاً من تراث لعبة الكريكيت. فمن يستطيع أن ينسى مباراة (جاويد) ميانداد في آخر جولة؟
نعم، كانت المباريات مثيرة للغاية، واستمتع الناس بالتنافس بين الهند وباكستان. ولم يكن أحد يريد خسارة المباراة. وكانت مستوى لعبة الكريكيت عالياً للغاية. لذا فإن جودة لعبة الكريكيت، والتنافس، والإثارة من جانب المشجعين الهنود والباكستانيين في الإمارات العربية المتحدة، أعتقد أن كل هذا لعب دوراً في أن تصبح بطولة الشارقة بطولة معتمدة في التقويم.
كما كان منظمو بطولة الشارقة للكريكيت سباقين إلى الأمام في الترويج للبطولة أمام الجمهور العالمي، حيث استعانوا بأفضل الفرق وأفضل اللاعبين، بل واستعانوا بأشهر نجوم بوليوود لحضور تلك المباريات...
نعم، راج كابور، وشامي كابور، وسيمي جاروال، وجاكي شروف، وأنيل كابور، أتذكر كل هؤلاء النجوم السينمائيين الذين حضروا المباريات في الشارقة. أعتقد أنهم جميعاً كانوا مدعوين من قبل بوخاطر لإضفاء البهجة على تلك المباريات. لقد كانت خطة عبقرية منه، كما لعب آصف إقبال (قائد المنتخب الباكستاني السابق ومنسق بطولات الشارقة) وقاسم نوراني (المدير العام السابق لاستاد الشارقة للكريكيت) دوراً كبيراً في نجاح تلك البطولات.
في الثمانينيات لعبت تلك المباريات في الشارقة، ولكن ما هي ذكرياتك عن دبي القديمة؟
أتذكر أننا اعتدنا الإقامة في فندق Intercontinental Sharjah. كان فندقاً لطيفاً. لكن معظم أصدقائنا من الهند اعتادوا الإقامة في دبي. لذلك تمت دعوتنا تقريباً كل مساء لتناول العشاء في أماكنهم. أتذكر أنني أتيت إلى دبي من الشارقة خلال تلك الأمسيات، وكان هناك طريق صغير واحد يربط بين المدينتين. كان الطريق صغيراً جداً، وكانت الرمال تغطي جانبيه. أعتقد أنه كان يستغرق 30-35 دقيقة بالسيارة، وبمجرد أن رأينا الأضواء، أدركنا أننا وصلنا إلى دبي!
أنت الآن تسافر إلى دبي بشكل متكرر، ولكن هل فوجئت بالتحول الرائع الذي شهدته المدينة؟
لا أستطيع التوقف عن الإعجاب بالطريقة التي أنشؤوا بها البنية التحتية بأكملها. إنها من الطراز العالمي تماماً، ولا بد من الإعجاب برؤيتهم. في كل مرة آتي فيها إلى هنا، أرى منطقة جديدة قيد التطوير. إنه لأمر مذهل ما فعلوه في الصحراء. في الكثير من الأماكن هنا، أرى المساحات الخضراء وبعض ملاعب الجولف الجميلة. ذهبت إلى ملعب الإمارات للجولف في أحد الأيام، إنه ملعب جولف رائع.
لقد تغيرت لعبة الكريكيت كثيراً الآن مع انتشار لعبة T20. فهناك الكثير من الأموال في اللعبة الآن. هل تشعر أحياناً أنك ولدت في العصر الخطأ؟
من منا لا يرغب في اللعب في الدوري الهندي الممتاز؟ إنه أكبر مصدر للأموال في العالم. اعتزلت اللعب في عام 1992، أي قبل 16 عاماً من بدء الدوري الهندي الممتاز. كان هناك دائماً بعض الشكوك، لكن الشيء المهم هو أننا استمتعنا بلعبة الكريكيت. لم يكن هناك مال في اللعبة، لأكون صادقاً معك. عندما فزنا بكأس العالم عام 1983، حصل كل لاعب على 25000 روبية فقط. علمت لاتا مانجيشكار بهذا الأمر وتطوعت لجمع الأموال لنا من خلال إقامة حفل موسيقي في دلهي. وبفضل حفلها الموسيقي، حصل كل لاعب على 100000 روبية. كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها شيكاً بقيمة 100000 روبية!
لقد سمعنا قصصاً عن حب لاتا مانجيشكار للكريكيت. هل لديك أي ذكريات خاصة عن لقائها والتفاعل معها؟
كانت تملك شقة في لندن، بجوار ملعب لوردز للكريكيت. لذا، كنا نلعب سلسلة من المباريات التجريبية في عام 1986، وفزنا بمباراة اختبار لوردز، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق هندي بمباراة اختبارية في لوردز. ثم فزنا في هيدنجلي أيضاً، وحصلت على مئات الدولارات في مباراتي الاختبار وفزنا بالسلسلة 2-0. كانت في لندن في ذلك الوقت وجاءت لمشاهدة المباراة في لوردز. أعتقد أنها دعت بعضنا إلى شقتها بعد المباراة وصنعت لحم الضأن كولابوري، وهو أسلوب ماهاراشترا في طهي لحم الضأن، وهو حار جداً. كما صنعت "حلوى الجزر". كان الطعام لذيذاً وكان شرفاً عظيماً بالنسبة لنا.
من المحتمل أن تكون لحظات مثل تلك مع المغنية الأكثر شهرة في تاريخ الهند قريبة جداً من قلبك.
أوه نعم. لقد كان الأمر مذهلاً. كانت متواضعة للغاية، ولطيفة للغاية، وجعلت الجميع يشعرون بالراحة. وكانت تحب اللعبة تماماً. كما كانت من رواد CCI (نادي الكريكيت الهندي) وشاهدت كل مباراة اختبارية لعبتها الهند على هذا الملعب. كانت على الملعب طوال الأيام الخمسة لمباريات الاختبار. أعرف الكثير من لاعبي الكريكيت الذين ذهبوا لمشاهدة جلسات التسجيل الخاصة بها في الاستوديوهات في بومباي (مومباي). لذلك بالنسبة لي، كان التعرف على شخصية هذه المغنية أمراً رائعاً.