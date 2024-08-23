من الشارقة إلى دبي: حكاية"ديليب ساركار" مع الكريكيت والحياة

من منا لا يرغب في اللعب في الدوري الهندي الممتاز؟ إنه أكبر مصدر للأموال في العالم. اعتزلت اللعب في عام 1992، أي قبل 16 عاماً من بدء الدوري الهندي الممتاز. كان هناك دائماً بعض الشكوك، لكن الشيء المهم هو أننا استمتعنا بلعبة الكريكيت. لم يكن هناك مال في اللعبة، لأكون صادقاً معك. عندما فزنا بكأس العالم عام 1983، حصل كل لاعب على 25000 روبية فقط. علمت لاتا مانجيشكار بهذا الأمر وتطوعت لجمع الأموال لنا من خلال إقامة حفل موسيقي في دلهي. وبفضل حفلها الموسيقي، حصل كل لاعب على 100000 روبية. كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها شيكاً بقيمة 100000 روبية!