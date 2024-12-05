منتخب اليابان تحت 19 سنة يكرم "شيام بهاتيا" في الإمارات

قدّم منتخب اليابان للكريكيت تحت 19 عاماً، المشارك في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً المُقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبعة رسمية إلى مروج الكريكيت "شيام بهاتيا" المقيم في دبي.