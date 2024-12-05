كريكيت
منتخب اليابان تحت 19 سنة يكرم "شيام بهاتيا" في الإمارات
كرم الفريق الياباني رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي خلال جلسة تدريبية
قدّم منتخب اليابان للكريكيت تحت 19 عاماً، المشارك في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً المُقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبعة رسمية إلى مروج الكريكيت "شيام بهاتيا" المقيم في دبي.
وقد قام "بهاتيا" بالترويج للكريكيت في العديد من البلدان، بما في ذلك اليابان وأوكرانيا.
وتقديراً لجهوده المخلصة في نشر اللعبة على المستوى الشعبي، قام الفريق الياباني بتكريم رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي خلال جلسة تدريبية أقيمت في دبي.
ورغم هذه اللفتة الجميلة، خسرت اليابان، العضو المُنتسب في المجلس الدولي للكريكيت، مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بكأس آسيا أمام منتخبات الهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة المُضيفة.
لكن مواجهة الفرق العريقة في هذه اللعبة كانت بمثابة تجربة تعليمية رائعة للفريق القادم من دولة تُعرف بشغفها بلعبة البيسبول.