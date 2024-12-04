"مشتاق أحمد": التواصل القوي سر فوز "ديكان جلادييتورز" ببطولة "تي 10"

"عادة ما لا يحظى العاملون خلف الكواليس باهتمام كبير، في حين أنه في حالة إصابة لاعب أو عدم استقرار حالته المزاجية قبل يوم من المباراة، يتعين عليهم التواصل معه بسرعة والتأكد من أنه عاد إلى وضعه الطبيعي. هذا هو ما يهم فقط في بطولة قصيرة مثل هذه."