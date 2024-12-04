"مشتاق أحمد": التواصل القوي سر فوز "ديكان جلادييتورز" ببطولة "تي 10"
تحولت المباراة النهائية لبطولة أبوظبي "تي 10" لعام 2024 بين فريق "ديكان جلادييتورز" (Deccan Gladiators) وفريق "موريسفيل سامب أرمي" في إستاد زايد للكريكيت إلى تجربة ترفيهية للجمهور.
وفي سعيهم لتحقيق هدف 105 نقاط، قدم "جلادييتورز" أداءً رائعاً وتمكنوا من ملاحقة الهدف والفوز بفارق ثماني ويكيتات، مع تبقي أكثر من ثلاث، ليظفروا بلقبهم الثالث في بطولة "تي 10".
وشارك مشتاق أحمد، المدرب الرئيسي لفريق "ديكان جلادييتورز"، سر نجاح الفوز المتسلسل.
قال أحمد: "لقد كان التواصل بيني وبين الفريق جيداً. لا يمكنك تدريب شخص ما في عشرة أيام فقط، ولكن يمكنك جعله قوياً ذهنياً، والتأكد من أنه سعيد باللعب لفريقه".
"عادة ما لا يحظى العاملون خلف الكواليس باهتمام كبير، في حين أنه في حالة إصابة لاعب أو عدم استقرار حالته المزاجية قبل يوم من المباراة، يتعين عليهم التواصل معه بسرعة والتأكد من أنه عاد إلى وضعه الطبيعي. هذا هو ما يهم فقط في بطولة قصيرة مثل هذه."
في هذه الأثناء، أبدى روهان مصطفى، قائد فريق "موريسفيل سامب أرمي"، أسفه لفشل فريقه في الضرب في المباراة النهائية.
وقال: في "تي 10"، عليك أن تبدأ بداية قوية وتحقق نتيجة جيدة للفوز. علينا أن نتقبل حقيقة أننا لعبنا ضد فريق قوي للغاية".
"عند دخولنا، لم نتوقع أن نلعب في المباراة النهائية. لقد لعبنا بشكل جيد حقاً بشكل عام، لقد لعبنا معاً كوحدة واحدة."
كما حظي الجمهور في إستاد زايد للكريكيت بفرصة مشاهدة أداء مثير من الفنانة "إلناز نوروزي" خلال المباراة النهائية.
ويمثل ذلك الفوز الثالث لفريق "جلادييتورز" بلقب بطولة أبوظبي "تي 10"، بعد أن فاز بالبطولة في الموسمين الخامس والسادس على التوالي.
تم اختيار نجم فريق "جلادييتورز" "جوس باتلر"، الذي سجل 242 نقطة بمعدل ضربات بلغ 224.07، كأفضل لاعب في البطولة.
حصل "ريتشارد جليسون" على جائزة أفضل لاعب في البطولة، في حين تم اختيار "كولر كادمور" كأفضل ضارب في البطولة.
تم اختيار "شهيد بوتا"، الذي حصل على 10 ويكيتات بمعدل 10.93، كأفضل لاعب في البطولة من دولة الإمارات العربية المتحدة.