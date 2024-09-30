محمد وسيم يقود الإمارات لفوز ساحق على ناميبيا في"تي 20"
نفذ محمد وسيم ضربة رائعة حققت فوز الإمارات على ناميبيا بفارق 40 نقطة في المبارة الافتتاحية لسلسلة "تي 20" الثلاثية في "ويندهوك"، يوم الأحد.
وسجل وسيم 89 نقطة دون خسارة من 50 كرة، حيث نجح منتخب الإمارات في جمع 245 نقطة مقابل نقطتين، وهو أعلى رصيد له في مباريات "تي 20" الدولية.
وسجل اللاعب الشاب "أليشان شرفو" 73 نقطة من 33 كرة فقط حيث شارك في شراكة افتتاحية بلغت 130 نقطة مع وسيم في 10.3 جولة فقط.
كما قدم عاصف خان (39 من 22 كرة) وباسل حميد (37 لم يخرج من 15 كرة) أداءً رائعاً حيث أنهى منتخب الإمارات جولته بشكل رائع.
في الرد، واصل الفريق المضيف القتال، لكنه لم يقترب أبداً من الوصول إلى الإجمالي العظيم، لينتهي في النهاية بنتيجة 205 مقابل ثماني نقاط.
سجل "جيه بي كوتزي" أعلى نتيجة بتسجيله 55 نقطة لصالح الفريق المضيف.
وحصل كل من محمد جواد الله وعلي ناصر وباسل على ويكيتين لصالح الإمارات العربية المتحدة.
ويواجه منتخب الإمارات نظيره الأمريكي في مباراته المقبلة يوم الاثنين.