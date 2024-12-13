محمد وسيم يقود الإمارات في بطولة "تي 20 " الخليجية للكريكيت 2024

تشكيلة فريق الإمارات لبطولة "تي 20" الخليجية للكريكيت 2024: محمد وسيم (قائد الفريق)، علي نصير، أليشان شرفو، آصف خان، دروف بارشار، جنيد صديق، محمد حيدر شاه، محمد جواد الله، محمد زهيب زبير، نيلانش كيسواني، أوميد الرحمن، راهول شوبرا، سيمرانجيت سينغ، تانيش سوري.