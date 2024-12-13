محمد وسيم يقود الإمارات في بطولة "تي 20 " الخليجية للكريكيت 2024
سيقود محمد وسيم، الضارب الافتتاحي المخضرم، فريق الإمارات المكون من 14 لاعباً، منافسات بطولة "تي 20" الخليجية للكريكيت 2024، والتي ستضم ستة فرق. ويستهل منتخب الإمارات، مُضيف البطولة، مشواره بمواجهة البحرين على أرضية ملعب "أكاديمية أي سي سي أوفال 1" اليوم الجمعة.
ستقام بطولة "تي 20" تحت رعاية رابطة الإمارات للكريكيت، ضمن مبادرة الرابطة الهادفة إلى تطوير رياضة الكريكيت في منطقة الخليج. وتُشارك في هذه البطولة، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة المضيفة، منتخبات كل من البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية وقطر.
تشكيلة فريق الإمارات لبطولة "تي 20" الخليجية للكريكيت 2024: محمد وسيم (قائد الفريق)، علي نصير، أليشان شرفو، آصف خان، دروف بارشار، جنيد صديق، محمد حيدر شاه، محمد جواد الله، محمد زهيب زبير، نيلانش كيسواني، أوميد الرحمن، راهول شوبرا، سيمرانجيت سينغ، تانيش سوري.
جدول البطولة (التوقيت المحلي):
13 ديسمبر – البحرين ضد الإمارات العربية المتحدة – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 صباحاً
13 ديسمبر – الكويت ضد السعودية – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
14 ديسمبر – الكويت ضد البحرين – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 صباحاً
14 ديسمبر – قطر ضد عمان – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
15 ديسمبر – الإمارات العربية المتحدة ضد عمان – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 مساءً
15 ديسمبر – السعودية ضد قطر – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
16 ديسمبر – السعودية ضد البحرين – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 صباحاً
16 ديسمبر – الإمارات العربية المتحدة ضد الكويت – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
17 ديسمبر – قطر ضد الكويت – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 صباحاً
17 ديسمبر – عمان ضد البحرين – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
18 ديسمبر – عمان ضد المملكة العربية السعودية – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 صباحاً
18 ديسمبر – قطر ضد الإمارات العربية المتحدة – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
19 ديسمبر – الإمارات العربية المتحدة ضد المملكة العربية السعودية – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
20 ديسمبر – قطر ضد البحرين – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 9:00 صباحاً
20 ديسمبر – عمان ضد الكويت – "أكاديمية أي سي سي"، دبي – 1:30 مساءً
21 ديسمبر – النهائي، ملعب دبي الدولي – 6:30 مساءً