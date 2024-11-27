يحتفل لاعبو إم آي الإمارات بالكأس بعد الفوز في نهائي بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20" لعام 2024 ضد فريق دبي كابيتالز في ملعب دبي الدولي في 17 فبراير. — ILT20

كريكيت مباراة نارية بين "إم آي الإمارات" و"دبي كابيتلز" في افتتاحية الموسم الثالث لدوري موانئ دبي العالمية يبدأ الموسم الثالث من البطولة "تي 20" في الإمارات ويضم ديفيد وارنر والعديد من النجوم الكبار الآخرين، في 11 يناير