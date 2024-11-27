مباراة نارية بين "إم آي الإمارات" و"دبي كابيتلز" في افتتاحية الموسم الثالث لدوري موانئ دبي العالمية
يستعد عشاق الكريكيت لانطلاق الموسم الثالث من بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20" (T20) بمواجهة نارية بين حامل اللقب "إم آي الإمارات" (MI Emirates) وفريق "دبي كابيتلز" على أرضية ملعب دبي الدولي، في إعادة مثيرة لنهائي الموسم الثاني.
وسيُطلق الحكام صافرة بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دبي يوم السبت 11 يناير 2025.
وسيستهل فريق "أبوظبي نايت رايدرز" مشواره في الموسم الثالث من دوري موانئ دبي العالمية "تي 20" بمواجهة قوية على أرضه ضد فريق "ديزرت فايبرز"، الذي تأهل إلى نهائي الموسم الأول، وذلك يوم 12 يناير على أرضية ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي.
وفي المباراة المسائية لليوم نفسه، سيواجه بطل الموسم الأول، فريق "جلف جاينتس"، فريق "الشارقة ووريورز" في المباراة الافتتاحية للبطولة على أرضية ملعب دبي الدولي.
أما ملعب الشارقة للكريكيت، فسيحتضن أولى مبارياته من أصل ثماني مباريات بمواجهة قوية بين فريقي "الشارقة ووريورز"، المُضيف، و"دبي كابيتلز"، وذلك يوم 17 يناير.
وستقام 15 مباراة في البطولة على ملعب دبي الدولي، بينما سيستضيف ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي 11 مباراة، أما ملعب الشارقة للكريكيت، فسيتم فيه لعب ثماني مباريات في الموسم الثالث.
وستبدأ مباريات المساء في تمام الساعة 6:30 مساءً خلال أيام الأسبوع، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً في أيام عطلات نهاية الأسبوع. أما في عطلات نهاية الأسبوع التي تُقام فيها مباراتان، فستُقام المباريات بعد الظهر في تمام الساعة 2:00 ظهراً.
وستُختتم البطولة، التي تستمر لمدة شهر وتشمل 34 مباراة، بالمباراة النهائية التي ستُقام على أرضية ملعب دبي الدولي يوم الأحد 9 فبراير.
سيتم بث الموسم الثالث بالكامل على الهواء مباشرة على شبكة "زي" (Zee) في الهند. وسيتم الإعلان عن شركاء البث المشتركين حول العالم في الأيام المقبلة.
حرصت فرق بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20" الستة على الاحتفاظ بمجموعة من أبرز نجوم لعبة الكريكيت "تي 20"، مثل أندريه راسل (أبوظبي نايت رايدرز)، سونيل نارين (أبوظبي نايت رايدرز)، أليكس هيلز (ديزرت فايبرز)، شيرفان روثرفورد (ديزرت فايبرز)، ديفيد وارنر (دبي كابيتلز)، روفمان باول (دبي كابيتلز)، كريس جوردان (جلف جاينتس)، شيمرون هيتماير (جلف جاينتس)، أكيل حسين (إم آي الإمارات)، نيكولاس بوران (إم آي الإمارات)، عادل راشد (اختيار الشارقة ووريورز وايلد كارد في الموسم الثاني) وجونسون تشارلز (الشارقة ووريورز).
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك جيسون روي (الشارقة ووريورز)، وفخر زمان (ديزرت فايبرز)، وشاي هوب (دبي كابيتلز)، ولوكي فيرجسون (ديزرت فايبرز)، وروستون تشيس (أبوظبي نايت رايدرز)، وماثيو ويد (الشارقة ووريورز)، وإبراهيم زادران (جلف جاينتس)، وروماريو شيبرد (إم آي الإمارات) لأول مرة في الموسم الثالث من بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20" وسيبهرون الجماهير. ولا شك أن هؤلاء اللاعبين سيبهرون الجماهير بأدائهم المتميز. يُمكنكم الاطلاع على أحدث قائمة للفرق من هنا. كما سيتم اختيار لاعبين إضافيين من الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الفرق خلال الأسبوع المُقبل.
وقال "ديفيد وايت"، الرئيس التنفيذي لبطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20": "نحن على أتم الاستعداد لإطلاق نسخة أكبر وأفضل من بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20"، حيث نكشف اليوم عن جدول الموسم الثالث، والذي ستنطلق أولى مبارياته على أرضية ملعب دبي الدولي الشهير يوم السبت 11 يناير، حيث يستضيف حامل اللقب "إم آي الإمارات" فريق "دبي كابيتلز" في إعادة مثيرة لنهائي الموسم الثاني".
وأضاف: "لقد ضمّت فرقنا الستة مجموعة رائعة من نجوم لعبة الكريكيت "تي 20" من جميع أنحاء العالم، إلى جانب أفضل مواهب الإمارات العربية المتحدة، والذين سيعملون معاً على تقديم مباريات مثيرة وممتعة لجميع عشاق هذه اللعبة خلال البطولة المكونة من 34 مباراة."
وتابع قائلاً: "تُتيح بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20" للمشاهدين في الملعب ولعشاق الكريكيت في جميع أنحاء العالم، عبر شركائنا في البث التلفزيوني شبكة "زي"، فرصة مشاهدة مباريات الكريكيت المثيرة. وفي الأيام المقبلة، سنطرح تذاكر مباريات الموسم الثالث مع عروض خاصة لجميع المشجعين، كما نشجع العائلات على الحضور بأعداد كبيرة، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بمهرجانات المشجعين في الملاعب في أبوظبي ودبي والشارقة."
جدول مباريات الموسم الثالث من بطولة دوري موانئ دبي العالمية "تي 20":
السبت 11 يناير – دبي كابيتالز ضد إم آي الإمارات، دبي – 6:00 مساءً
الأحد 12 يناير – أبوظبي نايت رايدرز ضد فريق ديزرت فايبرز، أبوظبي – الساعة 2:00 مساءً
الأحد 12 يناير – جلف جاينتس ضد الشارقة ووريورز، دبي – 6:00 مساءً
الاثنين 13 يناير – إم آي الإمارات ضد دبي كابيتلز، أبوظبي – 6:30 مساءً
الثلاثاء 14 يناير – جلف جاينتس ضد ديزرت فايبرز، دبي – 6:30 مساءً
الأربعاء 15 يناير – أبوظبي نايت رايدرز ضد الشارقة ووريورز، أبوظبي – 6:30 مساءً
الخميس 16 يناير – ديزرت فايبرز ضد إم آي الإمارات، دبي – 6:30 مساءً
الجمعة 17 يناير – الشارقة ووريورز ضد دبي كابيتلز، الشارقة – 6:30 مساءً
السبت 18 يناير – ديزرت فايبرز ضد أبوظبي نايت رايدرز، دبي – 2:00 مساءً
السبت 18 يناير – جلف جاينتس ضد دبي كابيتلز، الشارقة – 6:00 مساءً
الأحد 19 يناير – فريق الشارقة ووريرز ضد فريق إم آي الإمارات، الشارقة – الساعة 2:00 مساءً
الأحد 19 يناير – جلف جاينتس ضد أبوظبي نايت رايدرز، دبي – 6:00 مساءً
الاثنين 20 يناير – دبي كابيتالز ضد ديزرت فايبرز، دبي – 6:30 مساءً
الثلاثاء 21 يناير – فريق أبوظبي نايت رايدرز ضد فريق إم آي الإمارات، أبوظبي – 6:30 مساءً
الأربعاء 22 يناير – ديزرت فايبرز ضد الشارقة ووريورز، دبي – 6:30 مساءً
الخميس 23 يناير – دبي كابيتالز ضد جلف جاينتس، دبي – 6:30 مساءً
الجمعة 24 يناير – إم آي الإمارات ضد أبوظبي نايت رايدرز، أبوظبي – 6:30 مساءً
السبت 25 يناير – الشارقة ووريورز ضد ديزرت فايبرز، الشارقة – 2:00 مساءً
السبت 25 يناير – إم آي الإمارات ضد جلف جاينتس، أبوظبي – 6:00 مساءً
الأحد 26 يناير – أبوظبي نايت رايدرز ضد دبي كابيتلز، أبوظبي – الساعة 2:00 مساءً
الأحد 26 يناير – الشارقة ووريرز ضد جلف جاينتس، الشارقة – 6:00 مساءً
الاثنين 27 يناير – إم آي الإمارات ضد ديزرت فايبرز، أبوظبي – 6:30 مساءً
الثلاثاء 28 يناير – دبي كابيتالز ضد الشارقة ووريورز، دبي – 6:30 مساءً
الأربعاء 29 يناير – ديزرت فايبرز ضد جلف جاينتس، دبي – 6:30 مساءً
الخميس 30 يناير – الشارقة ووريورز ضد أبوظبي نايت رايدرز، الشارقة – 6:30 مساءً
الجمعة 31 يناير – جلف جاينتس ضد إم آي الإمارات، دبي – 6:30 مساءً
السبت 1 فبراير – أبوظبي نايت رايدرز ضد جلف جاينتس، أبوظبي – 6:00 مساءً
الأحد 2 فبراير – إم آي الإمارات ضد الشارقة ووريورز، أبو ظبي – 2:00 مساءً
الأحد 2 فبراير – دبي كابيتالز ضد أبوظبي نايت رايدرز، دبي – 6:00 مساءً
الاثنين 3 فبراير – ديزرت فايبرز ضد دبي كابيتلز، الشارقة – 6:00 مساءً
الأربعاء 5 فبراير – التصفيات 1 – المصنف الأول ضد المصنف الثاني، دبي – 6:30 مساءً
الخميس 6 فبراير – مباراة الإقصاء – المصنف الثالث ضد المصنف الرابع، أبوظبي – 6:30 مساءً
الجمعة 7 فبراير – التصفيات الثانية – الخاسر من الدور الأول ضد الفائز في الدور الإقصائي، الشارقة – 6:30 مساءً
الأحد 9 فبراير – النهائي – الفائز في الربع الأول ضد الفائز في الربع الثاني، دبي – 6:00 مساءً
الأماكن :
أبوظبي – ملعب زايد للكريكيت
دبي – ملعب دبي الدولي
الشارقة – ملعب الشارقة للكريكيت