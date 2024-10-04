"ماهيكا جاور" موهبة إماراتية خارقة في عالم الكريكيت

"يعود الفضل الكبير في ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة. فلم أنضم إلى أكاديمية إلا بعد وصولي إلى دبي، حيث بدأت أتعامل مع لعبة الكريكيت بجدية أكبر. أعتقد أنني شهدت هنا كيف تطورت هذه اللعبة؛ فقد كنت هنا لمدة ثماني سنوات فقط قبل أن أعود إلى إنجلترا، ولكن في ذلك الوقت، شهدت تطوراً كبيراً في اللعبة. إذا كنت قد شاركت لأول مرة مع الفريق الأول في سن الثانية عشرة، فهذا يعني أنني كنت قد اكتسبت بالفعل خبرة الذهاب في جولة دولية. أتذكر أن أول جولة لي مع فريق الإمارات العربية المتحدة كانت إلى تايلاند. لذا، كنت في الثانية عشرة من عمري فقط، وكنت ذاهبة إلى دولة أخرى للعب الكريكيت بدون والديّ، واختبرت كيف يمكن أن تكون الأمور على المستوى الدولي. أعتقد أن هذا أعدني للعب في إنجلترا. كل تلك الجولات التي خضناها، كان بعضها في ماليزيا وبعضها في تايلاند، أعدتني جيداً. لذا، عندما انتهى بي الأمر باللعب لصالح إنجلترا، كان الأمر وكأنني أعلم أن الوضع ليس هو نفسه، لكنني سبق لي أن لعبت لعبة الكريكيت الدولية من قبل. أعتقد أن الفرص التي حصلت عليها هنا لعبت دوراً رئيسياً في اختياري للعب مع منتخب إنجلترا."