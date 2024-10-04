"ماهيكا جاور" موهبة إماراتية خارقة في عالم الكريكيت
فوجئت "شايا موغال"، القائدة السابقة لفريق الكريكيت النسائي الإماراتي، عندما رأت لأول مرة طفلة تلعب بالكرة بعدوانية نادرة في أكاديمية الكريكيت الدولية في دبي.
"ماهيكا جاور" كانت تلك الطفلة التي أرادت فقط أن تلعب بسرعة، وترمي الكرة بقوة وتطرح على الضاربين بعض الأسئلة الجادة في تلك الجلسة.
كانت موغال، لاعبة الكريكيت المحلية السابقة في الهند والتي أصبحت مسؤولة تطوير لعبة الكريكيت النسائية في مجلس الإمارات للكريكيت بعد تقاعدها العام الماضي، قد رأت الكثير من لاعبي الكريكيت في حياتها.
لكنها نادراً ما رأت شخصاً صغيراً يحاول اللعب بهذه السرعة.
"وفي نهاية المطاف، تم اختيار تلك الفتاة الصغيرة للانضمام إلى فريق الإمارات العربية المتحدة الأول، حيث ظهرت لأول مرة على المستوى الدولي في 19 يناير/كانون الثاني 2019، أي قبل أقل من شهرين من عيد ميلادها الثالث عشر."
لكن قدرة اللاعبة الطويلة التي تعتمد على يدها اليسرى في الرمي السريع سرعان ما لفتت انتباه المسؤولين عن اختيار اللاعبين في إنجلترا، والتي هي بلد مسقط رأسها.
في العام الماضي، بعد أن لعبت 19 مباراة (تي20) لصالح الإمارات العربية المتحدة، تصدرت ماهيكا عناوين الأخبار عندما اختارتها إنجلترا لخوض سلسلة ثنائية ضد سريلانكا.
كانت اللاعبة التي يبلغ طولها ستة أقدام وأربع بوصات في طريقها لقيادة هجوم إنجلترا في كأس العالم T20 2024 في الإمارات العربية المتحدة حيث بدأت مسيرتها الدولية في سن الثانية عشرة.
لكن الإصابة الجانبية أبعدت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاماً عن المباراة، لكن ذلك سمح لها رغم ذلك بإكمال الامتحان المدرسي في إنجلترا.
ربما حرمتها الإصابة من فرصة الظهور لأول مرة في كأس العالم، لكن ماهيكا عادت إلى دبي حيث لا يزال والداها يعيشان.
لا، إنها ليست في المدينة لقضاء الوقت مع عائلتها.
وقد أحضرها مجلس الكريكيت الإنجليزي إلى الإمارات العربية المتحدة للتدريب إلى جانب فريق كأس العالم، الذي يأمل في كسر قبضة عدوه القديم أستراليا في الحدث العالمي.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، تحدثت ماهيكا ذات الصوت الهادئ والطباع الهادئة عن سبب حبها لتخويف لاعبي المضرب بسرعتها والدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في نموها كلاعبة كريكيت.
س. لا بد أنكِ تشعرِ بخيبة أمل بسبب غيابك عن كأس العالم بسبب تلك الإصابة.
"لقد كنت مستاءة بالتأكيد بشأن ذلك، لكنني فهمته تماماً أيضاً، حيث أنني لم ألعب كثيراً هذا الصيف. ورغم ذلك، كانت فرصة ذهابي إلى أيرلندا للمشاركة في مباراة تي20 رائعة بالنسبة لي، وما زلت ألعب هناك. والآن أنا هنا أتدرب مع الفريق."
س: ما مدى سعادتك عندما حصلت على استدعائك الأول لمنتخب إنجلترا العام الماضي؟
"كنت متحمسةً جداً لأنني قضيت ثماني سنوات في دبي، وفي العام الأول الذي عدت فيه إلى إنجلترا، انضممت إلى (ذا هاندريد)، وهو أمر رائع حقاً. لم أشارك في المباريات، لكنني كنت جزءاً من فريق مانشستر أوريجنال. ثم في العام الماضي، تسارعت الأحداث بشكل كبير، حيث حصلت على فرصة اللعب في (ذا هاندريد). وفي اليوم الأخير من البطولة، تلقيت مكالمة هاتفية من مدرب إنجلترا، جون لويس، ليخبرني أنهم يريدونني في سلسلة سريلانكا في أغسطس 2023. كان الأمر مذهلاً لأنه كان هدفي دائماً اللعب لإنجلترا، لكنني لم أتوقع أن يحدث ذلك قريباً بعد عودتي من دبي. لذلك، كنت سعيداً جداً."
س: لقد لعبتِ سبع مباريات حتى الآن مع منتخب إنجلترا، خمس مباريات تي 20 ومباراتين (أو دي أي)، كما لعبت 19 مباراة دولية تي20 مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد عضواً مشاركاً في أي سي سي . لذا، كونك جزءاً من فريق النخبة مثل إنجلترا، هل تغير أي شيء في حياتك؟
"أعتقد أن التغيير الأكبر بالنسبة لي كان رؤية مدى احترافية البيئة. إن إنجلترا واحدة من أفضل الفرق في لعبة الكريكيت النسائية، لذا فإن رؤية مدى جدية الجميع في التدريب أمر مذهل، فقد كنت قادمة من فريق يتسم بطريقة تدريب مختلفة. لا يلتزم لاعب الكريكيت بدوام كامل في التدريب، فهم ليسوا ملتزمين تماماً باللعبة، لأنهم بحاجة إلى العمل أيضاً. لذلك، لم أرَ رياضيين محترفين بدوام كامل من قبل، وكيف يتدربون ويزاولون ما يفعلونه. لذا، أعتقد أن هذا كان التغيير الأكبر بالنسبة لي."
س: أخبرينا كيف جذبك الرمي السريع؟ لا يحب الضاربون عادةً مواجهة الرامي السريع، كما أن ممارسة الرمي السريع ليست بالأمر السهل لأنها تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً...
"كان والدي أثناء دراسته الجامعية في الهند لاعباً سريعاً يعتمد على يده اليسرى في الرمي، لذا فقد علمني هذه المهارة عندما كنت صغيرة. لم يكن ناجحاً بشكل مذهل، لكنني تعلمت الكثير من خلال مشاهدته وهو يلعب. لم يكن يأتي إليّ أبدًا ليقول لي إن هذه هي الطريقة التي تدور بها الكرة، بل كان دائماً يريد أن يعلمني كيفية اللعب كإحدى الرماة السريعين. وعندما كنت أشاهد لعبة الكريكيت منذ سن مبكرة، كنت دائماً أجد الرماة السريعين مثيرين للاهتمام. ومن الواضح أن طولي يمنحني ميزة كبيرة."
س. من هم أبطالك في الرمي السريع، إلى جانب والدكِ بالطبع؟
"لقد أحببت ميتشل ستارك لأنه من الواضح أنه رامي سريع وطويل القامة يستخدم ذراعه اليسرى. وفي إنجلترا، أعجبت بجيمي أندرسون، خاصةً بالطريقة التي حافظ بها على لياقته البدنية لسنوات عديدة؛ أعتقد أن هذا كان مذهلاً. إنه مصدر إلهام كبير. لا أستطيع أن أقول إن هناك نموذجاً محدداً يحتذى به، فقد كان هناك العديد من الأشخاص على مدار حياتي الذين استمديت منهم الإلهام. حتى عندما كنت أصغر سناً، كانت والدتي من أشد المعجبين بـ (إم إس) دوني، لذا كنا دائماً ندعم تشيناي في الدوري الهندي الممتاز. لقد أحببت الطريقة التي كان دائماً هادئاً بها. وفي لعبة الكريكيت النسائية، كانت سارة تايلور مصدر إلهام كبير، وكان التدريب تحت إشرافها أشبه بلحظة معجزة."
س: أنتِ لستِ مشجعة الآن، ولكنك من ألمع المواهب الشابة في إنجلترا. لكن رحلتك بدأت في الإمارات العربية المتحدة، حيث ظهرتِ لأول مرة بشكل ملحوظ في سن الثانية عشرة فقط. من الواضح أن نظام الكريكيت في الإمارات العربية المتحدة قد قام بشيء جيد حقاً ليكون قادراً على إنتاج ورعاية شابة موهوبة مثلك...
"يعود الفضل الكبير في ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة. فلم أنضم إلى أكاديمية إلا بعد وصولي إلى دبي، حيث بدأت أتعامل مع لعبة الكريكيت بجدية أكبر. أعتقد أنني شهدت هنا كيف تطورت هذه اللعبة؛ فقد كنت هنا لمدة ثماني سنوات فقط قبل أن أعود إلى إنجلترا، ولكن في ذلك الوقت، شهدت تطوراً كبيراً في اللعبة. إذا كنت قد شاركت لأول مرة مع الفريق الأول في سن الثانية عشرة، فهذا يعني أنني كنت قد اكتسبت بالفعل خبرة الذهاب في جولة دولية. أتذكر أن أول جولة لي مع فريق الإمارات العربية المتحدة كانت إلى تايلاند. لذا، كنت في الثانية عشرة من عمري فقط، وكنت ذاهبة إلى دولة أخرى للعب الكريكيت بدون والديّ، واختبرت كيف يمكن أن تكون الأمور على المستوى الدولي. أعتقد أن هذا أعدني للعب في إنجلترا. كل تلك الجولات التي خضناها، كان بعضها في ماليزيا وبعضها في تايلاند، أعدتني جيداً. لذا، عندما انتهى بي الأمر باللعب لصالح إنجلترا، كان الأمر وكأنني أعلم أن الوضع ليس هو نفسه، لكنني سبق لي أن لعبت لعبة الكريكيت الدولية من قبل. أعتقد أن الفرص التي حصلت عليها هنا لعبت دوراً رئيسياً في اختياري للعب مع منتخب إنجلترا."
س. ما هي المدرسة التي درستِ فيها في دبي؟
كانت كلية دبي رائعة. في ذلك الوقت لم يكن هناك فتيات يلعبن الكريكيت. لذا كنت ألعب مع الأولاد. كان المدرب لطيفاً، وكان يضمني دائماً مع الأولاد، ولم يكن يعاملني بشكل مختلف، وكان دائماً يساعدني على التحسن. لذا فإن الكثير من الفضل يعود أيضاً إلى مدرستي في دبي.
س. نحن نعلم أن العديد من اللاعبات في فريق الإمارات العربية المتحدة للسيدات قد لعبوا أيضاً ضد الأولاد في لعبة الكريكيت في الفئات العمرية….
نعم، عندما كنا صغاراً، لم يكن هناك عدد كافٍ من الفتيات اللاتي يلعبن الكريكيت لتكوين فريق من إحدى عشرة لاعبة. لذا كان من الطبيعي جداً الانضمام إلى فريق الأولاد حتى في إنجلترا. عندما لعبت قبل عام واحد فقط من انتقالي إلى دبي، كنت ألعب مع الأولاد، ولم يكن لديهم فريق للفتيات، لذا كان الأمر عادياً. ذهبت إلى أكاديميات مختلفة في دبي حيث كنت أتدرب دائماً مع الأولاد، وأحضر جلسات معهم، وألعب مباريات معهم. لذا كان ذلك طبيعياً تماماً، وقد ساعدني كثيراً. لم يكن مستوى الفتيات جيداً بما يكفي في ذلك الوقت، والآن أصبح أفضل بكثير. لكن في ذلك الوقت، لم يكن جيداً بما يكفي. لذا فإن اللعب مع الأولاد جعلنا جميعاً أفضل بالتأكيد.
س. الآن بعد أن أصبحت تعيشين في إنجلترا، هل هناك أي شيء في دبي تفتقدينه؟
"لا يزال والداي يعيشان هنا، لذا فإن العيش بعيداً عنهما أمر صعب للغاية. أفتقدهما في إنجلترا، كما أفتقد الطعام المطبوخ في المنزل وكل ما يتعلق بذلك. وأفتقد الحرارة، خاصة في إنجلترا عندما يكون الجو شديد البرودة في الشتاء، ويحل الظلام في الرابعة مساءً. أفتقد طقس دبي الجميل خلال تلك الفترة. لذا، أحرص على القدوم إلى هنا قدر الإمكان، خاصة خلال الأعياد الكبرى مثل عيد الميلاد."
س: تحدثت عن أندرسون وستارك، الرماة السريعين المذهلين في لعبة الكريكيت للرجال. هل لديك الطموح لتصبحي لاعبة كبيرة في لعبة الكريكيت الدولية مثلهما؟
بالنسبة لي، فإن الأولوية الرئيسية الآن هي الاستمرار في التحسن. أريد فقط أن أصبح رياضية جيدة ولاعبة كريكيت جيدة قدر الإمكان. أريد أن أكون رامية جيدة لإنجلترا في السنوات القادمة.